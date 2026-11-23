Du 13 au 15 novembre 2026, Abidjan, en Côte d’Ivoire, a accueilli Wiki Indaba 2026, la rencontre annuelle des communautés Wikimedia africaines. Placée sous le thème « Africa’s Future: Knowledge Equity and Innovation » (L’avenir de l’Afrique : équité du savoir et innovation), cette édition a été pour moi une expérience riche en engagements, en apprentissages et en rencontres.

Bienvenue en Côte d’Ivoire : les premières rencontres commencent à l’aéroport

Mon expérience de Wiki Indaba 2026 a commencé dès le 12 novembre, à l’aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. J’ai eu le plaisir de rejoindre l’équipe chargée de l’accueil des participants venus de différents pays africains et d’ailleurs.

Accueillir ces participants, leur souhaiter la bienvenue et leur adresser les premiers mots en terre ivoirienne était bien plus qu’une responsabilité logistique. C’était une occasion de représenter l’hospitalité ivoirienne et de contribuer à créer, dès leur arrivée, un sentiment d’appartenance à cette grande famille Wikimedia.

Célébrer la diversité culturelle africaine

Le 13 novembre, la cérémonie d’ouverture a marqué le début officiel de la conférence. Elle a été ponctuée par une belle célébration de la diversité culturelle africaine, notamment à travers les danses traditionnelles et les expressions culturelles représentées. Voir des participants venus de différents horizons porter fièrement leurs tenues traditionnelles et célébrer ensemble leurs identités culturelles était une illustration vivante de la richesse de notre continent.

Cette diversité fait également partie de ce que nous cherchons à préserver et à valoriser à travers les projets Wikimedia : nos langues, nos traditions, nos histoires et nos savoirs locaux.

Contribuer autrement : de l’organisation au partage d’expériences

Ma participation à Wiki Indaba 2026 ne s’est pas limitée à assister aux différentes sessions. J’ai eu l’occasion d’assumer plusieurs responsabilités au cours de la conférence, notamment comme Room Manager, Note taker et intervenant (Speaker).

Le 15 novembre, j’ai eu l’opportunité d’intervenir en tant que speaker lors d’une session consacrée aux « Stratégies de recrutement et de rétention des nouveaux contributeurs ».

Cette intervention a été une occasion de partager mon expérience et de contribuer aux réflexions sur un enjeu majeur pour le mouvement Wikimedia africain : attirer de nouveaux contributeurs, faciliter leur intégration et surtout favoriser leur engagement à long terme. J’ai notamment partagé l’expérience de Wikimedia Côte d’Ivoire, en mettant en lumière certaines initiatives et approches développées pour renforcer l’engagement communautaire et accompagner les nouveaux bénévoles.

Des rencontres qui dépassent les frontières

L’un des aspects les plus marquants de Wiki Indaba 2026 reste sans doute sa dimension humaine.

C’est le plaisir de rencontrer physiquement des personnes avec lesquelles nous échangeons et collaborons parfois depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, derrière nos écrans. C’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives, de confronter nos expériences et de tisser des relations qui pourront donner naissance à de futures collaborations. Les discussions informelles, les rencontres entre communautés et les différentes sessions ont rappelé que le mouvement Wikimedia repose avant tout sur des personnes engagées, qui partagent une vision commune : rendre le savoir libre, accessible et représentatif de toutes les cultures.

Et après Wiki Indaba 2026 ?

Je repars de cette édition avec de nouvelles idées et des inspirations que je souhaite partager avec le Wiki Club Bouaké et Wikimedia Côte d’Ivoire. Mon objectif est de contribuer au renforcement des formations, à l’accompagnement des nouveaux contributeurs et à la construction de communautés plus dynamiques et durables.

Mes sincères remerciements à la Wikimedia Foundation, à l’équipe d’organisation (WISCOM), à Wikimedia Côte d’Ivoire, ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles, intervenants et participants qui ont contribué à la réussite de cette édition.

Wiki Indaba 2026 m’a rappelé que derrière chaque contribution, chaque projet et chaque communauté, il y a avant tout des personnes qui construisent ensemble l’avenir du savoir libre en Afrique.

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