Le 15 novembre 2026, la 9e édition de Wiki Indaba a pris fin à Abidjan. Commencée le 13 novembre autour du thème « L’avenir de l’Afrique : équité des connaissances et innovation », la conférence a réuni pendant trois jours des wikimédiens du continent africain et de la diaspora. Cette dernière journée a débuté à 9 h par la plénière Africa Agenda II, avant de se déployer sur quatre espaces (Akwaba, Indaba, Ubuntu et Sankofa (consacré exclusivement au hackathon)), puis de se conclure par la cérémonie de clôture.

Africa Agenda II : regarder vers l’avant. La plénière Africa Agenda II a ouvert la journée. Elle faisait écho à la première partie de l’Africa Agenda, abordée samedi, et ramenait la réflexion sur les priorités du mouvement sur le continent.

Stratégie et structuration du mouvement. Plusieurs sessions étaient consacrées à la façon dont les communautés s’organisent. L’atelier « From Pause to Progress » a présenté la nouvelle ère de la reconnaissance des affiliés Wikimedia, avec Harriet Bayel – au nom du Comité des affiliations. Un panel avec Dumisani Ndubane (WMZA) et Herschal Jackson (WMZA) a porté sur la théorie du changement stratégique d’un chapitre. Un lightning talk de six minutes est revenu sur le Volunteer Supporters Network (VSN) avec une question simple : qui soutient les soutiens ?

Information, élections et savoirs sensibles. L’intégrité de l’information était à nouveau au programme. Un dialogue multi-acteurs, avec Olaniyan Olushola (Wikimedia Nigeria) et Abideen Olasupo (FactCheck Africa), a abordé la désinformation, les discours de haine et le savoir ouvert tout au long du cycle électoral en Afrique. Quant à la démonstration « Écrire l’Histoire sur Wikipédia : défis et bonnes pratiques pour les sujets sensibles », présentée par Touré Kahou (Wikimedia Côte d’Ivoire), elle a traité des précautions à prendre quand on documente des sujets délicats.

Femmes, nouveaux contributeurs et croissance des communautés. La conférence « Empowering African Women to Lead Knowledge Equity on the Wikimedia Movement », avec Pellagia Njau, Ruby D-Brown et Bukola James, a mis les femmes africaines au cœur de l’équité des savoirs. Parmi les lightning talks, « Growing Swahili Wikipedia » a présenté les enseignements du modèle de formation à la tradition du Kenya, et une présentation en français a abordé les stratégies de recrutement et de rétention des nouveaux contributeurs.

Langues, contenus et outils. Le lightning talk de Kouamé N’Guessan Aristide (Wikimedia Côte d’Ivoire) a montré comment le groupe de travail Wikipédia Baoulé documente cette langue locale ivoirienne sur les projets Wikimedia. L’atelier sur Wikidata Databox, animé par Chinonso Chidi et Danny Benjafield (WMDE), s’adressait aux projets Wikipédia en langues moins représentées. Les participants pouvaient aussi apprendre à utiliser Wikipédia hors ligne avec Kate Kifa, ou prendre en main la plateforme CapX avec Joris Darlington Quarshie.

Focus Wiki Loves Africa, avec douze ans d’images libres pour le continent. Une session dédiée à Wiki Loves Africa s’est tenue, avec une diffusion en ligne via Eventyay. Organisé par Wiki In Africa avec les communautés Wikimedia du continent depuis 2014, ce concours est l’une des plus grandes compétitions de photographie, de vidéo et d’audio sous licence libre en Afrique. La session a présenté son impact sur le continent, les possibilités d’y participer et les moyens de renforcer la représentation africaine sur Wikimedia Commons. Elle a aussi été l’occasion de revenir sur les lauréats de cette année.

Pour sa 12e édition, tenue du 1er mars au 30 avril 2026, le concours avait pour thème « Rites et rituels ». Naissances, mariages, prières, cérémonies et fêtes traditionnelles, tout ce qui marque les étapes de la vie et l’identité des communautés était à l’honneur. D’après les résultats publiés, plus de 46 000 fichiers ont été téléversés sur Commons, par plus de 800 contributeurs issus de 55 communautés Wikimedia dans 42 pays africains. Les lauréats internationaux sont :

Photographie, 1er prix : Ebrahim Kandel (Égypte), « Khushū’ Salāt ».

Photographie, 2e prix : Victor Ngonzo (Kenya), « Mijikenda Wedding Blessing Ceremony – Coastal Kenya ».

Photographie, 3e prix : Mohamed Shokry Elgarnosy (Égypte), « Eid Prayer at Al-Siddiq Mosque ».

Vidéo narrative : Sulaiman Yahuza (Nigeria), « Hawan Bariki ».

Vidéo reportage : Israel Joshua Uzochi (Nigeria), « Pattern of Obedience ».

Vidéo clip : Mohammed Alamin (Nigeria), « Argungu International Fishing Festival ».

Audio : Abdullahi T. Abubakar (Nigeria), « Prayer ».

Le concours décerne aussi le prix Wilson Oluoha, doté de 1 000 USD et à focus régional. Il honore l’héritage de Wilson Kelechi Oluoha, facilitateur communautaire de Wiki Loves Africa au sein de Wiki In Africa, et met en lumière la visibilité des communautés.

Toutes ces images et vidéos ainsi que les enregistrements sont librement réutilisables sur Wikimedia Commons et peuvent illustrer des articles Wikipédia.

Hackathon Showcase, 100 articles vitaux et apothéose de Wiki Indaba 2026. Le Hackathon Showcase a présenté les projets menés pendant les trois jours de la conférence, avec une retransmission à distance. Wikimedia Afrique du Sud a ensuite mis en avant les « 100 Vital African Articles ». La cérémonie de clôture (avec les prochaines étapes) a suivi ; une vidéo récapitulative de l’arrivée des participants et des deux premiers jours de la conférence y a été projetée, de quoi mesurer le chemin parcouru avant le clap de fin.

Une visite qui a surpris : le siège de Wikimedia Côte d’Ivoire. Après la clôture officielle de Wiki Indaba 2026, une visite du siège de Wikimedia Côte d’Ivoire a été organisée. Nombre de participants ne savaient pas que l’association disposait de ses propres locaux : surprise, questions et bonne humeur ont accompagné le parcours. Pour une communauté qui fonctionne en grande partie en ligne, c’était un moment concret : voir le lieu où se préparent les projets, les formations et les campagnes qui font vivre Wikimedia en Côte d’Ivoire.

Des interviews pour garder la trace. Au fil de la journée, l’équipe de communication a réalisé deux interviews, avec deux regards complémentaires. Bobby Shabangu, membre du conseil d’administration de la Wikimedia Foundation, s’est exprimé au nom de la gouvernance et des communautés : ce qu’il retient de Wiki Indaba 2026 à Abidjan, la place de l’Afrique dans le mouvement, les obstacles à l’équité des connaissances et la façon dont il voit les communautés africaines dans cinq ans, avant un message adressé aux participants au moment de rentrer chez eux.

Anusha Alikhan, directrice de la communication de la Wikimedia Foundation, a parlé au nom de l’organisation : l’histoire de cette Wiki Indaba que le monde devrait connaître, la manière d’aider les communautés africaines à raconter leurs propres histoires et à gagner en visibilité, et les engagements concrets de la Fondation en faveur de l’équité des connaissances en Afrique. Ces témoignages seront publiés prochainement, en français et en anglais.

Merci. Aux partenaires. Aux intervenants. Aux bénévoles. Aux équipes d’organisation. À tous les participants qui ont fait de cette édition abidjanaise de Wiki Indaba un moment partagé. Wiki Indaba 2026, à Abidjan, a en effet été un moment enrichissant et de nouveaux contacts. Et les participants ont regagné leur pays, leur quartier et leur domicile avec des souvenirs inoubliables et des idées à appliquer dans leurs communautés.

Les photos et vidéos de l’événement sont à retrouver dans la catégorie Wiki Indaba 2026 sur Wikimedia Commons, et le programme complet reste consultable sur la page Meta-wiki de la conférence : https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiIndaba_conference_2026/Program.







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