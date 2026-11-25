Vingt chercheurs, éducateurs, professionnels de la santé, étudiants et praticiens se sont réunis à Uyo avec des intérêts de recherche variés, mais un objectif commun : apprendre comment les méthodes computationnelles peuvent les aider à étudier encore plus rigoureusement les problèmes sociaux.

Pendant quatorze jours, l’Institut d’été en sciences sociales computationnelles du Nigéria 2026 (SICSS Nigeria 2026) a rassemblé les participants autour du thème « Tech for Open Minds » (« La technologie au service des esprits ouverts »). Le programme associait des discussions sur la désinformation, les biais de genre, la santé publique, l’éducation, l’inclusion numérique et les inégalités de savoir à une formation pratique à la collecte et à l’analyse de données.

Photo de groupe des Wikimédiens, organisateurs et Participants aux SICSS Nigeria

Pour plusieurs participants, ce fut également l’occasion de découvrir l’univers de Wikimédia au-delà de la simple lecture d’articles sur Wikipédia.

Fondé par les professeurs Christopher Bail et Matthew Salganik, le Summer Institute in Computational Social Science — dans le cadre de son édition SICSS Nigeria 2026 à Uyo — a été parrainé par la Templeton World Charity Foundation et Wiki In Africa. L’événement a été animé par la Dre Rhoda Asuquo, avec la Dre Juliet Inyang et Yohanna Joseph Waliya comme co-hôtes. Un groupe d’animateurs d’exception, soigneusement sélectionnés et tous experts dans leurs domaines respectifs, a assuré la facilitation de chaque session.

Découvrir les projets Wikimédia comme ressource de recherche

Au début du programme, Hilary Ogali, Chinonso Chidi et Andikan Eduok ont présenté aux participants le mouvement Wikimédia dans son ensemble, ses projets, ses communautés et ses opportunités.

Les sessions ont montré comment Wikipédia, Wikidata et les autres projets frères à wikipédia peuvent soutenir la recherche, l’éducation, la documentation et le savoir public. Les participants ont commencé à percevoir Wikimédia comme une source de données permettant d’examiner la représentation, les langues, les lacunes d’information et les biais sociaux.

Cette introduction les a préparés aux sessions ultérieures portant sur les API, le nettoyage des données, l’extraction de données web (web scraping), les graphes de connaissances, le traitement automatique du langage naturel, l’analyse de texte, la visualisation, l’ingénierie des caractéristiques (feature engineering) et la communication scientifique.

Apprendre par la recherche collaborative

Les participants ont également exploré les enjeux liés à la mésinformation, à la désinformation, aux biais et à l’inégalité d’accès au savoir. Ils ont appris que les outils computationnels ne sont utiles que lorsqu’ils sont guidés par des questions de recherche claires et par une compréhension fine des personnes et des communautés représentées dans les données

Grâce à des séances de speed dating de recherche et à la « roue des problématiques » (Problem Dart Wheel), les participants ont été répartis en groupes interdisciplinaires réunissant des profils issus de la santé, de l’éducation, de la technologie, de la communication et des sciences sociales.

Chaque groupe a choisi un problème social et élaboré une idée de recherche à partir de données extraites de Wikipédia et de Wikidata. Leurs sujets couvraient des domaines tels que la représentation politique, les biais de genre, la santé publique, l’éducation, les langues, la désinformation et les inégalités d’accès au savoir.

Les groupes n’ont pas rédigé d’articles de recherche complets durant l’école d’été. À la place, ils ont préparé des notes conceptuelles détaillant leurs problématiques, leurs objectifs, les jeux de données envisagés, leurs méthodes et les contributions attendues.

Au cours de la deuxième semaine, une session a été consacrée à la rédaction d’articles scientifiques et à l’évaluation par les pairs. Les notes conceptuelles des groupes ont été examinées, et les participants ont révisé leurs travaux à la lumière des retours reçus.

Le dernier jour, chaque groupe a présenté sa note conceptuelle en exposant la problématique qu’il prévoyait d’étudier, les données Wikimédia qu’il comptait mobiliser ainsi que sa méthode d’analyse proposée.

Ces présentations ont marqué le point de départ, plutôt que l’aboutissement en soi, des travaux de recherche. Les groupes poursuivront l’analyse des données extraites et développeront leurs notes conceptuelles pour en faire des articles scientifiques complets. La publication n’interviendra qu’une fois les études menées à bien, évaluées et affinées en profondeur.

Au-delà des sessions techniques

Le programme a permis aux participants issus de différentes disciplines d’apprendre les uns des autres.

Les professionnels de la santé ont réfléchi à la manière dont les données pouvaient les aider à observer des tendances à l’échelle de populations plus larges. Les éducateurs ont exploré comment la connaissance libre pouvait appuyer l’enseignement et la recherche. Les chercheurs en sciences sociales se sont penchés sur la représentation, les inégalités et la désinformation, tandis que les participants issus des domaines de la technologie et de la communication, eux, ont examiné comment collecter, analyser et expliquer les données de manière responsable.

Au terme de ces quatorze jours, les participants avaient acquis de nouvelles compétences computationnelles, travaillé avec des données Wikimédia, constitué des équipes de recherche interdisciplinaires, produit des notes conceptuelles évaluées par leurs pairs et élaboré des plans de recherche destinés à se poursuivre bien au-delà de l’école d’été.

Conclusion

Au début du programme, l’hôte de l’événement, la Dre Rhoda Asuquo, avait encouragé les participants à « venir les mains vides et repartir comblés ». Quatorze jours plus tard, ces paroles avaient pris tout leur sens. Les participants ont quitté Uyo avec bien plus que de nouvelles compétences : ils sont repartis avec de nouvelles perspectives, des collaborations enrichissantes et l’assurance nécessaire pour formuler de meilleures questions de recherche. Si le programme a pris fin, les idées, les liens et les travaux de recherche qu’il a inspirés ne font que commencer.

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