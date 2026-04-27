Shirin Gidauniyar Wikimedia na Shekara-shekara/2026-2027

Shirin Shekara-shekara a Taƙaice:
A shekarar 2026-27, Gidauniyar za ta mayar da hankali kan manyan manufofi guda huɗu:
Ƙara isa gare mu. Ka raba zirga-zirgar mu fiye da binciken gargajiya. Amsa ga raguwar zirga-zirgar da aka tura ta hanyar saka hannun jari a sabbin hanyoyi don fitar da zirga-zirga kai tsaye da kuma isa ga masu karatu, editoci da masu ba da gudummawa nan gaba.
Ƙara himma. Gina tushen masu amfani masu sha’awa. Wannan yana nufin mayar da masu karatu na ”marasa aiki” zuwa masu karatu masu ”aiki” waɗanda suka dawo, suka gyara kuma suka ba da gudummawa ta hanyoyi daban-daban, kuma suka bayar da gudummawa. Ƙarfafa ƙwarewar mai karatu (misali, keɓancewa, jerin karatu / ƙididdigar ayyuka, shigar da aikace-aikacen wayar hannu) kuma sa gyara ya zama mai sauƙi da inganci (misali, ta hanyar dashboards na sirri, gyare-gyaren da aka tsara akan wayar hannu, ƙarin hanyoyi don haɗin kai da haɗin gwiwa na sa kai, da tallafi ga Masu Amfani da Haƙƙoƙi Masu Tsawaita). Samar wa editoci ƙarin alamun buƙatar mai karatu.
Kare ayyukanmu. Dorewa da kuma kare tsarinmu. Kare masu sa kai da kuma ra’ayin tsaka-tsaki. Kare kanmu daga cin zarafin kayayyakin more rayuwa ta hanyar amfani da bot da scraping. Juya zuwa ga sake amfani da hankali wanda ke jawo ƙima da masu ba da gudummawa zuwa Wikipedia, ba kawai zirga-zirgar ababen hawa ba.
Gina gudu da juriya. Taimaka wa mutane da tsarin da ke bayan wannan aikin. Ku himmatu wajen ƙara gudu da inganci a faɗin Gidauniyar. Wannan burin ya haɗa da muhimmin aiki da ci gaba don ci gaba da gudanar da ayyukan Wikimedia.
Me duniya ke buƙata daga gare mu yanzu?
Intanet tana cikin wani yanayi na rashin tabbas. Abubuwan da ke faruwa a duniya Gidauniyar Wikimedia da masu sa kai ke bibiyar su a duniya a cikin shekaru da suka gabata ba su da nisa ko kuma ka’ida; suna tasiri ga ayyukan Wikipedia da Wikimedia yanzu. Wikipedia na ganin raguwar ra’ayoyin shafi da zirga-zirgar da Google ke bayarwa, da kuma karuwar zirga-zirgar bot da ba a taba gani ba. Mun yi imanin cewa wannan ba wani abu ne na ɗan lokaci ba, amma wani sauyi ne na tsarin. Duniya tana buƙatar Gidauniyar Wikimedia da ƙungiyoyi don haɓaka da daidaitawa.
Manufar Wikimedia ta ci gaba da zama cikin gaggawa. A zamanin da ake samun karuwar labaran karya da kuma abubuwan da ba a yarda da su ba daga AI, Wikipedia ta ci gaba da samar da muhimmin tushe na ingantaccen ilimi a duk fadin yanar gizo— “hanyar sadarwa ta gaskiya wacce ke haɗa dukkan duniyar dijital tare.” (source) Amma yayin da abubuwan da masu sa kai suka ƙirƙira har yanzu suna da muhimmanci ga duniya, Yana ƙara zama bayyane ba, yayin da mutane ke amfani da bayanai daga taƙaitaccen bayanin AI, chatbots da sauran nau’ikan sake amfani da wasu kamfanoni.
Wannan ya haifar da tambayoyi masu mahimmanci ga ƙungiyar Wikimedia:
- Zirga-zirgar ababen hawa: Ta yaya ya kamata mu mayar da martani ga raguwar ra’ayoyin shafi, raguwar gani da kuma sauyin tsarin daga zirga-zirgar neman bayanai?
- Sake Amfani da Alhaki: Yaya sake amfani da abubuwan Wikimedia mai dorewa yake kama da, kuma ta yaya muke kare kayayyakin more rayuwa daga cin zarafi?
- Sinadarin ɗan adam: Menene ƙimar Wikipedia ta musamman a cikin duniyar abubuwan da aka samar ta hanyar AI da gogewa “ba tare da dannawa ba“? Ta yaya za mu iya ninka ƙarfin da al’ummarmu ta duniya ke da shi?
- Kare tsarinmu: Ta yaya za mu iya kare tsarin bayar da gudummawa na sa kai na Wikipedia da tsarin samun kudin shiga?
- Dorewa na dogon lokaci: Ta yaya za mu taimaka wa Wikipedia da ayyukan su bunƙasa na tsawon shekaru 25 ”masu zuwa” 25 years – kuma har abada?
Ci gaba akan Wiki da Bayan Wiki
Mun yi imanin cewa makomar Wikipedia ta dogara ne akan abubuwa biyu da suka yi aiki tare: yana bunƙasa a wiki da kuma bayan haka. Wannan yana nufin saka hannun jari a cikin ƙwarewar wuri mai ƙarfi akan gidajen yanar gizon mu da manhajojinmu waɗanda masu karatu, masu ba da gudummawa da masu ba da gudummawa ke so kuma suke dawowa a kai. Kuma tsarin sake amfani da shi mai ɗorewa wanda zai isa ga masu amfani inda suke, kuma yana aika masu ba da gudummawa masu mahimmanci da masu zuwa zuwa Wikipedia – ba kawai zirga-zirgar jama’a ba. Domin bunƙasa da kuma ci gaba da kasancewa masu dacewa a wannan sabon yanayi, muna buƙatar Wikipedia ta bunƙasa duka akan wiki da bayan wiki.
Manufofin 2026-2027
Ci gaba akan Wiki da Bayan haka
Domin bunƙasa a mataki na gaba na intanet, dole ne Wikipedia da ayyukanmu su kasance…
Manufofin 2026-2027
Ta yaya za mu yi hakan? Ta hanyar mai da hankali kan manyan manufofi guda huɗu a 2026-27:
- Ƙara isa gare mu: Ka raba zirga-zirgar mu fiye da binciken gargajiya. Kusan kashi 90% na masu ziyartar Wikipedia sun isa ta hanyar binciken Google a tarihi. Wannan kwararar zirga-zirgar “kyauta” yanzu tana cikin koma-baya a tsarin gini – wani sauyi da ke shafar masu wallafawa a faɗin intanet, ba kawai Wikipedia ba. Wannan yana nufin muna buƙatar haɓaka sabbin nau’ikan zirga-zirgar kai tsaye (misali, sabbin hanyoyin da aka samo da kuma saukar da manhajojin wayar hannu) da kuma bambanta hanyoyin zirga-zirgarmu ta yadda ba za mu dogara ga tushe ɗaya ba. Mutane ba za su sake cin karo da abubuwan da ke cikin Wikimedia kamar yadda suka saba yi ba, wanda hakan ke shafar bayyanarsa gaba ɗaya, sannan kuma, kuɗaɗen shiga da kuma kwarin gwiwar edita. Wannan zai buƙaci saka hannun jari a sabbin hanyoyi (kuma galibi mafi wahala da tsada) don isa ga masu karatu, editoci da masu ba da gudummawa na gaba.
- Ƙara himma: Tallafa wa masu ba da gudummawa da kuma mayar da masu karatu na yau da kullun zuwa masu karatu akai-akai, editoci da masu ba da gudummawa. Mutane da yawa masu amfani da Wikipedia suna ziyartar shafin a takaice, suna neman gaskiya ɗaya tilo, sannan su tafi. Muna buƙatar mu sa ƙwarewar mai karatu ta zama mai mannewa ta yadda masu karatu na yau da kullun za su dawo, su zama masu karatu masu aiki, kuma su girma zuwa editoci da masu ba da gudummawa da yawa. A cikin duniyar da kowace ziyara ta fi muhimmanci, za mu mai da hankali kan mahadar masu sauraro (duba ƙasa) wanda ke dawo da mutane daga abubuwan da “ba na wiki” ba zuwa ga abubuwan da ke faruwa “akan wiki”, yana mai da masu karatu na yau da kullun zuwa masu karatu masu aiki, kuma yana mai da masu karatu masu himma su zama mahalarta, masu ba da gudummawa, da kuma sabbin shugabannin al’umma.
- Kare ayyukanmu: Dorewa da kuma kare tsarinmu. Masu aikin sa kai da dabi’un Wikipedia suna ƙara fuskantar barazana. Za mu samar wa masu aikin sa kai tsaro da goyon bayan shari’a da suke buƙata, da kuma kare [[$2|ra’ayin tsaka-tsaki]] a duniyar da ake ƙara jayayya a kanta da kuma siyasantar da gaskiya. Za mu ƙarfafa kariya ga kayayyakin more rayuwa na Wikimedia daga cin zarafin bot, kuma ku dogara ga sake amfani da hankali wanda ke mayar da ƙima ga Wikipedia, ba kawai zirga-zirgar ababen hawa ba.
An cimma waɗannan ƙwallaye ta hanyar ƙwallo ta huɗu:
- 4. Gina gudu da juriya: Taimaka wa mutane da tsarin da ke bayan wannan aikin. Samar da ingantaccen gudu da inganci a tsakanin ma’aikatan Gidauniyar, tsarinta da kuma kayayyakin more rayuwa na fasaha. Wannan burin ya haɗa da aikin da za mu yi don samar da tallafin kuɗi da ake buƙata don cimma burinmu, gami da ci gaba da haɓaka hanyoyin samun kuɗi iri-iri kamar Wikimedia Enterprise da Endowment don kare dorewar ayyukan Wikimedia nan gaba.
Me yasa wannan hanyar?
Canje-canje a zirga-zirgar ababen hawa da sake amfani da abubuwan da ke ciki yana nufin cewa masu karatu na gaba, masu ba da gudummawa da masu ba da gudummawa za su zo Wikipedia ta wata hanya daban fiye da yadda suke a da. Alkiblar dabarun ƙungiyar Wikimedia ta 2017 — don zama “muhimmin tsarin samar da ilimin da ya dace da yanayin halittu na ilimi kyauta” — an cimma shi sosai. Amma zama “mahimman kayayyakin more rayuwa” kaɗai ba zai isa ya tabbatar da makomar ilimi kyauta ba. Tambayar yanzu ita ce yadda za a taka wannan rawar a hanyoyin da za su kare tsarin mai ba da gudummawa na Wikipedia, muhimman dabi’u, da dorewar kuɗi. Yayin da muke ci gaba da samun jagorancin shawarwarin Tsarin Tafiyar ta 2030, amsa ga yanayin duniya da ƙungiyarmu ke fuskanta a yanzu zai buƙaci mu dogara sosai kan shawarar da za mu bayar don kimantawa, maimaitawa, da kuma daidaitawa.
Aikin Wikimedia da muka fi gani kuma aka sake amfani da shi shine Wikipedia. A shekara mai zuwa, za mu gina tushen rawar da Wikipedia ke takawa a cikin tsarin bayanai don jawo hankalin zirga-zirga da kuma ganin abubuwan da ke cikin Wikimedia. Wannan ya haɗa da ƙoƙarin ƙara yawan zirga-zirgar zuwa Wikipedia, zurfafa tallafi ga editoci, da kuma samar wa Masu Amfani da Haƙƙoƙi Masu Faɗi Ingantaccen kayan aiki da tallafin da suke buƙata a yayin da ake fuskantar ƙalubalen da ke ƙaruwa. Ta hanyar saka hannun jari “bayan wiki” don sake tura sabbin masu karatu, masu ba da gudummawa da masu ba da gudummawa zuwa Wikipedia, za mu iya taimakawa wajen tabbatar da cewa ayyukan Wikimedia sun kasance masu dorewa a fannin kuɗi, amintacce a zamantakewa, masu dacewa da jama’a kuma masu zaman kansu a tsarin.
Daga masu karatu zuwa masu ba da gudummawa da masu ba da gudummawa: mahadar masu sauraro
Domin mayar da masu karatu na yau da kullun zuwa masu karatu masu aiki, masu gyara da masu ba da gudummawa a farashi mai girma, za mu mayar da hankali kan motsa mutane ta hanyar hanyar masu sauraro wacce ke amfani da gwaje-gwajen da aka yi niyya, inganta ƙwarewar mai amfani, da ma’auni a kowane mataki don mayar da masu marasa amfani zuwa masu aiki.
Girman damar yana da mahimmanci. Mun kiyasta cewa kimanin masu amfani da intanet biliyan 5 sun riga sun yi amfani da abubuwan da ke cikin Wikipedia, ko a shafukanmu ko ta hanyar sake amfani da wasu kamfanoni. Daga cikin waɗannan, biliyan 3.3 sun san akwai Wikipedia. Kuma kimanin biliyan 1.5 – kusan kashi 27% na dukkan masu amfani da intanet – suna karanta abubuwan da ke cikin Wikipedia a wiki kowane wata.
Wannan ya ba Wikipedia babban kadara ta dabaru don taimaka mana mu shawo kan wannan lokacin sauyi. Amma dole ne mu yi amfani da wannan ƙarfin yanzu, yayin da isarmu da sanin alamarmu ke da ƙarfi. Raguwar zirga-zirgar ababen hawa da muke gani a yanzu yana nufin muna buƙatar ƙara yawan lambobi kusa da saman na mashin – sake amfani da abubuwan da ke cikin Wikimedia gaba ɗaya da kuma wayar da kan jama’a game da Wikipedia – kuma ƙara yawan juyawa na masu karatu zuwa masu maimaita karatu, An ci gaba da riƙe editoci, da masu ba da gudummawa zuwa ƙarshen ramin. A wannan shekarar za mu ci gaba da mai da hankali kan auna ma’aunin masu sauraronmu don tabbatar da cewa muna yin gwaji da maimaitawa ta hanyoyin da suka dace don cimma waɗannan manufofin.
Sa gyara ya zama mai sauƙi kuma mafi inganci
Al’ummar editoci masu lafiya da ke ƙaruwa tana da matuƙar muhimmanci ga makomar Wikipedia. Don haka, za mu saka hannun jari a tsarin dashboards na musamman waɗanda ke taimaka wa masu karatu su zama editoci, da kuma tallafawa sabbin editoci kan tafiyarsu ta zuwa ga zama kwararrun editoci da masu kula da harkokin gudanarwa. Waɗannan dashboards na iya taimaka wa masu gyara masu farawa su girma zuwa matsayi mafi ci gaba, kuma taimaka wajen haskaka wa masu aikin sa kai ƙwarewa game da abin da ka iya buƙatar kulawa, kamar tattaunawa mai aiki ko yiwuwar ɓarna a cikin labaran da suka damu da su. kuma taimaka wajen haskaka wa masu aikin sa kai ƙwarewa game da abin da ka iya buƙatar kulawa, kamar tattaunawa mai aiki ko yiwuwar ɓarna a cikin labaran da suka damu da su.
Za mu kuma ƙirƙiro sabbin hanyoyi ga masu gyara don ganin lokacin da kuma yadda masu karatu ke hulɗa da abubuwan da muke wallafawa. Wannan na iya haɗawa da tattara bayanai kan yawan lokacin da ake haɗa shafuka a wasu gidajen yanar gizo, kamar Google ko TikTok. Manufar ita ce a bai wa editoci damar fifita gyaransu bisa ga fahimtar ilimin da mutane suka fi so. (Misali, idan kalmar bincike da aka saba amfani da ita ta kai ga labarin da bai dace ba, masu gyara za su iya ƙirƙirar hanyar da za a bi don biyan buƙatun mai karatu.)
Bisa ga shawarar da muka bayar daga Product and Technology Advisory Council (PTAC), za mu ci gaba da mai da hankali kan sauƙaƙe gyaran wayar hannu. “Gyaran da aka tsara”, misali, zai iya taimakawa wajen raba gyare-gyaren wayar hannu zuwa ƙananan ayyuka masu jagora. Ga Masu Amfani da Haƙƙoƙi Masu Tsawaita (UWER), mafi wayo ta atomatik (kamar binciken da aka ba da shawarar kan ayyukan da ake zargi) na iya taimakawa wajen rage yawan aikin daidaitawa da ake yawan yi wanda ke da alaƙa da kwararar sabbin masu amfani, ‘yantar da UWER don mai da hankali kan ayyuka masu tasiri sosai. Za mu kuma taimaka wajen kare asusun masu amfani da ingantaccen tsaro.
Tsarin halittu masu rai don ilimi
Kamar yadda sauran Wikimedians suka lura, Wikipedia da ayyukanmu suna kama da yanayin halittu masu rai wanda ke haɓakawa da daidaitawa akan lokaci. Tsawon shekaru ashirin da suka gabata, Wikipedia ta sha fama da “ruwan sama” sakamakon yawan zirga-zirgar bincike kyauta daga Google ba bisa ka’ida ba — kwararar masu karatu, masu ba da gudummawa da masu ba da gudummawa akai-akai. A yau, wannan ruwan ruwan yana juyawa ta hanya kuma yana iya bushewa. Kuma kamar yadda masu sa kai na Wikipedia suka daɗe suna lura. (1, 2), ginshiƙin al’umma – Masu Gudanarwa da Masu Amfani da su mafi aiki tare da Haƙƙoƙin da aka Faɗaɗa – bai cika buƙatun Wikipedia ba don bunƙasa ga tsararraki masu zuwa.
Idan tsarin tsirrai masu rai yana ƙarƙashin matsin lamba na ruwa, yawanci suna yin abubuwa biyu:
- Nemo sabbin hanyoyin ruwa. Saboda haka muke mai da hankali kan bambance-bambancen zirga-zirga, don isa ga fiye da yadda aka saba gani a binciken Google.
- Shuka tushen da ya fi zurfi. Saboda haka muke mai da hankali kan zurfafa hulɗa – aida masu karatu na yau da kullun zuwa masu karatu masu maimaitawa da kuma maimaita masu karatu zuwa editoci da masu ba da gudummawa.
Idan shirin shekara-shekara na 2026-27 yana da alama, da zai zama shepherd’s tree (Boscia albitrunca), shukar da aka sani da kasancewa da mafi zurfin tsarin tushen da aka sani a duniya, tana kaiwa zurfin har zuwa mita 68 / ƙafa 230. Shepherd’s tree ba ya bin ruwa mai zurfi. Yana zurfafawa. Kuma ta hanyar yin hakan, tana bunƙasa a ɗaya daga cikin wurare mafiya rashin gafara a duniya, wato Hamadar Kalahari.
Mun yi imanin cewa Wikipedia na fuskantar irin wannan yanayi na damuwa game da muhalli, kuma yana buƙatar irin wannan daidaitawa. Dole ne ya zurfafa tushe, yana mai da masu karatu na yau da kullun zuwa masu karatu masu aiki, masu gyara da masu ba da gudummawa waɗanda ke ci gaba da zurfafa shigarsu akan lokaci. Kuma ta yin haka, a sabunta tsarin da ya sanya Wikipedia, kamar bishiyar makiyayi, ta zama tushen abinci da wahayi a cikin yanayin yanar gizo mai cike da rashin jin daɗi.
Wannan shine daftarin shirinmu na shekara-shekara, kuma muna son jin ra’ayoyinku: Menene gogewarka da yanayin duniya, kuma ta yaya kake ganin zai shafi makomar Wikimedia? A cikin wata mai zuwa har zuwa 31 ga Mayu, muna son tattauna da tattara ra’ayoyinku kan yadda za mu iya gwaji, daidaitawa, da kuma mayar da martani tare.
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation