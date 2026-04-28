הצגת טיוטת התוכנית השנתית של קרן ויקימדיה לשנת הכספים 2026-27

טיוטת התוכנית השנתית של קרן ויקימדיה לשנת הכספים 2026-27 כבר התפרסמה. הרשומה הזאת מציגה את קיצור המנהלים. אתם מוזמנים לעיין בטיוטה המלאה במטא־ויקי ולשתף משוב בדף השיחה בכל שפה.

מה העולם צריך מאיתנו עכשיו

האינטרנט נמצא בנקודת מפנה. המגמות הגלובליות שקרן ויקימדיה ומתנדבי ויקימדיה עוקבים אחריהן במהלך השנים האחרונות אינן רחוקות או תיאורטיות. הן משפיעות על ויקיפדיה ועל מיזמי ויקימדיה ממש עכשיו. יש ירידה במספר הצפיות בדפי ויקיפדיה ובהפניות אליהם מגוגל, ויש עלייה חסרת תקדים בתעבורת הבוטים. לדעתנו, התופעה הזאת אינה זמנית, אלא שינוי מבני. העולם צריך שקרן ויקימדיה ותנועת ויקימדיה יתפתחו ויתאימו את עצמן.

המשימה של ויקימדיה עדיין דחופה. בעידן של מידע מוטעה ותוכן בלתי אמין שנוצר על־ידי בינה מלאכותית, ויקיפדיה ממשיכה לספק עמוד שדרה חיוני של ידע אמין בכל רחבי הווב – “רשת העובדות ששומרת על שלמות כל העולם הדיגיטלי.” (מקור). אבל אף־על־פי שתוכן שנוצר על־ידי מתנדבות ומתנדבים נשאר עדיין חיוני לעולם, הנראות שלו הולכת ופוחתת, כיוון שאנשים צורכים מידע מסיכומים של בינה מלאכותית, צ׳טבוטים וצורות אחרות של שימוש חוזר בידי צדדים שלישיים.

כל זה מעלה שאלות קריטיות לתנועת ויקימדיה:

תעבורה: איך עלינו להגיב לירידה בצפיות בדפים, לנראות הפוחתת ולשינוי המבני המסיט את התעבורה מהפניות חיפושים?

איך נראה שימוש חוזר בר־קיימה בתוכן של ויקימדיה, ואיך אנחנו מגינים על התשתית שלנו מניצול לרעה?

מהו הערך המוסף הייחודי של ויקיפדיה בעולם של תוכן בינה מלאכותית וחוויות של 'אפס הקלקות' (zero-click)? איך אנחנו חוזרים ומדגישים את העוצמה הייחודית של הקהילה הגלובלית שלנו?

הגנה על המודל שלנו: איך אנחנו מגינים על מודל תרומות התוכן על־ידי מתנדבים ועל מודל ההכנסות של ויקיפדיה?

קיימות לטווח ארוך: איך נעזור לוויקיפדיה ולמיזמים לשגשג במהלך 25 השנים הבאות, ולתמיד?

שגשוג בוויקי ומעבר לוויקי

אנחנו מאמינים שעתידה של ויקיפדיה תלוי בשני דברים הפועלים יחד: שגשוג בוויקי ומעבר לוויקי. כלומר, השקעה בחוויית יעד חזקה יותר באתרים וביישומונים שלנו, כך שהקוראים, תורמי התוכן ותורמי הכסף יאהבו אותם וירצו לחזור אליהם. כמו כן, מודל שימוש חוזר בר־קייימה שמגיע אל הצרכניות והצרכנים במקום שבו הם נמצאים, ושולח ערך מוסף ותורמי תוכן עתידיים חזרה אל ויקיפדיה – ולא רק מסיט את התעבורה שלהם. כדי לשגשג ולהישאר רלוונטיים בנוף החדש הזה, אנחנו צריכים שוויקיפדיה תשגשג גם בתוך הוויקי וגם מעבר לוויקי.

מטרות הקרן לשנת 2026-27

איך נעשה זאת? בהתמקדות על ארבע מטרות מפתח בשנת 2026-27:

להגיע ליותר אנשים: גיוון מקורות התעבורה אל האתר מעבר לחיפוש המסורתי. כמעט 90% מהמבקרות והמבקרים בוויקיפדיה לאורך ההיסטוריה הגיעו דרך חיפוש גוגל. הזרם הזה של תעבורה ‘חופשית’ נמצא כעת בדעיכה מבנית – שינוי המשפיע על אתרי תוכן בכל רחבי האינטרנט, לא רק על ויקיפדיה. פירוש הדבר שעלינו להצמיח צורות חדשות של תעבורה ישירה (למשל, מקורות הפניה חדשים והורדות של יישומונים לנייד) ולגוון את מקורות התעבורה, כך שתקטן התלות שלנו במקור אחד. אנשים אולי כבר אינם נתקלים יותר בתוכן של ויקימדיה באופן שהתרגלו אליו, וזה משפיע על הנראות הכללית ובעקבות זאת על ההכנסה ועל המוטיבציה של העורכות והעורכים. לפיכך, יש צורך להשקיע בדרכים חדשות (ולעיתים קרובות קשות ויקרות יותר) כדי להגיע אל קוראים, עורכים ותורמי תוכן עתידיים. העמקת המעורבות: תמיכה בתורמי התוכן שלנו והפיכת קוראות וקוראים מזדמנים לקוראים, עורכים ותורמי כספים מתמידים. משתמשות ומשתמשים רבים בוויקיפדיה מגיעים לביקור חטוף, מוצאים עובדה אחת ואז עוזבים. אנחנו צריכים להפוך את חוויית הקריאה למושכת יותר, כך שהקוראות והקוראים המזדמנים יחזרו, יהפכו לקוראים פעילים ויצמחו למספר גדול של עורכים ותורמי כספים. בעולם שבו כל ביקור נחשב יותר, נתמקד במשפך הקהל (ראו להלן) המביא אנשים מתוכן שמחוץ לוויקי חזרה אל חוויות בתוך הוויקי, הופך קוראות וקוראים מזדמנים לקוראים פעילים, והופך קוראות וקוראים פעילים למשתתפים, לתורמי כספים, ולדור חדש של מנהיגי קהילה. הגנה על המיזמים שלנו: קיום המודל שלנו והגנה עליו. המתנדבים והערכים של ויקיפדיה נתונים לאיום הולך וגובר. נספק למתנדבות ולמתנדבים את התמיכה הבטיחותית והמשפטית שהם זקוקים לה, ונגד על נקודת מבט ניטרלית בעולם שבו עובדות נתונות יותר ויותר לספקנות ולפוליטיזציה. נחזק את ההגנה על התשתית של ויקימדיה מפני ניצול לרעה על־ידי בוטים, ונפעל למען שימוש חוזר אחראי שמחזיר ערך מוסף לוויקיפדיה, ולא רק מסיט את התעבורה ממנה.

המטרות האלה מתאפשרות באמצעות מטרה רביעית:

בניית מהירות וגמישות: תמיכה באנשים ובמערכות שמאפשרים את העבודה הזאת. עידוד מהירות ויעילות גבוהות יותר בכל הסגל, המערכות והתשתית הטכנית של הקרן. מטרה זו כוללת את העבודה שנעשה כדי לייצר את התמיכה הפיננסית הנחוצה להגשמת המשימה שלנו, בכלל זה, המשך הצמחת זרמי הכנסה מגוונים כמו Wikimedia Enterprise ו־Endowment, כדי להגן על הקיימות העתידית של מיזמי ויקימדיה.

למה דווקא הגישה הזאת?

המשמעות של שינויים בתעבורה ובשימוש החוזר בתוכן היא שקוראים, תורמי כספים ותורמי תוכן עתידיים יגיעו אל ויקיפדיה בצורה שונה מבעבר. הכיוון האסטרטגי של תנועת ויקימדיה 2017 – לשמש כ”תשתית חיונית למערכת האקולוגית של הידע החופשי” – הושג במידה רבה. אבל כנראה אין די בהיותנו “תשתית חיונית” בלבד כדי להבטיח את עתידו של הידע החופשי. השאלה עכשיו היא איך למלא את התפקיד בדרכים המגינות על מודל תורמי התוכן של ויקיפדיה, על ערכי הליבה שלה ועל הקיימות הפיננסית שלה. בשעה שהמלצות אסטרטגיית התנועה 2030 ממשיכות להנחות אותנו, המענה למגמות גלובליות שהתנועה שלנו מתמודדת איתן כעת יחייב אותנו לדבוק ביתר שאת בהמלצה “הערכה, חזרה והסתגלות.”

מבין המיזמים שלנו, בעל הנראות והשימוש החוזר הגבוהים ביותר הוא ויקיפדיה. בשנה הקרובה נסתמך על התפקיד היסודי של ויקיפדיה במערכת האקולוגית של המידע כדי לעודד את התעבורה אל תוכן ויקימדיה ואת הנראות שלו. בזה נכללים מאמצים להגברת התעבורה אל ויקיפדיה, להעמקת התמיכה בעורכות ובעורכים ומתן כלים ותמיכה משופרים, הנחוצים למשתמשות ולמשתמשים בעלי הרשאות מורחבות כדי להתמודד עם האתגרים המתרבים. באמצעות השקעה גם ‘מעבר לוויקי’, כדי לנתב קוראים, תורמי תוכן ותורמי כספים חדשים חזרה אל ויקיפדיה, נעזור להבטיח שמיזמי ויקימדיה יישארו בני־קיימה מבחינה פיננסית, זוכים לאמון חברתי, רלוונטיים לציבור ועצמאיים מבחינה מבנית.

מקוראים לתורמים: משפך הקהל

כדי להפוך קוראות וקוראים מזדמנים לקוראים, עורכים ותורמי כספים פעילים ברמות הגבוהות ביותר, נתמקד בהעברת אנשים דרך משפך קהל שמשתמש בניסויים ממוקדי מטרה, בשיפורים בחוויית המשתמש ובמטריקות בכל צעד כדי להפוך צרכניות וצרכנים פסיביים למשתתפות ומשתתפים פעילים.

מדובר בהזדמנות בממדים משמעותיים. להערכתנו, כחמישה מיליארד משתמשי אינטרנט כבר צורכים סוג זה או אחר של תוכן ויקיפדיה, בין אם באתרים שלנו או דרך שימוש חוזר של צד שלישי. מתוך אלה, 3.3 מיליארד יודעים על קיומה של ויקיפדיה, וכ־1.5 מיליארד – 27% בערך מכל המשתמשות והמשתמשים באינטרנט – קוראים תוכן של ויקיפדיה בוויקי בכל חודש.

Diagram: current audience funnel

‘מעבר לוויקי’

כל המשתמשות והמשתמשים באינטרנט: 5.5 מיליארד בקירוב[1]

צורכות וצורכים תוכן של ויקימדיה בשימוש חוזר: 5 מיליארד בקירוב[2]

מכירות ומכירים את ויקיפדיה: 3.3 מיליארד בקירוב[3] ‘בתוך הוויקי’

קוראות וקוראים: כ־1.5 מיליארד (27% ממשתמשי האינטרנט)[4]

תורמי כספים: 7.7 מיליון בקירוב (0.51% מהקוראות והקוראים)[5]

עורכות ועורכים: 273,000 בקירוב (0.02% מהקוראות והקוראים)[6]

בזכות כל אלה יש לוויקיפדיה נכס אסטרטגי מסיבי שעוזר לנו לנווט ברגע הזה של שינוי. אבל עלינו להפיק תועלת מהחוזקה הזאת עכשיו, כשיכולתנו להגיע לקהל והמודעוּת למותג שלנו עדיין חזקות. הירידה בתעבורה שאנחנו עדים לה כעת אומרת שעלינו להגדיל את המספרים קרוב לראש המשפך – סך כל השימוש החוזר בתוכן ויקימדיה ומודעות לוויקיפדיה – ולהגדיל את שיעור ההמרה של קוראות וקוראים לקוראים חוזרים, עורכים ותורמי כספים מתמידים, לקראת תחתית המשפך. השנה נישאר ממוקדים מאוד במדידת משפך הקהל שלנו כדי להבטיח שאנחנו עורכים ניסויים וחזרות בדרך הנכונה להשגת המטרות שלנו.

עריכה קלה ויעילה יותר

קהילת עורכים בריאה וצומחת חיונית לעתידה של ויקיפדיה. למטרה הזאת, נשקיע במערכת של לוחות מחוונים מותאמים אישית שיעזרו לקוראות ולקוראים להפוך לעורכים, ויתמכו בעורכות ובעורכים חדשים במסעם להפוך לעורכים ומודרטורים מנוסים יותר. לוחות המחוונים האלה יכולים לעזור לעורכים חדשים להתפתח לתפקידים מתקדמים יותר ולעזור לסמן למתנדבים מנוסים יותר למה כדאי לשים לב, כגון דיונים ערים או השחתה אפשרית בערכים החשובים להם. מטרות ברורות יותר, מטריקות להשפעה וקשרים בין תורמי תוכן יכולים לעזור גם להגביר מוטיבציה, שימור עורכים והשתתפות ארוכת־טווח.

נפַתח גם דרכים חדשות עבור העורכות והעורכים להבחין מתי ואיך קוראות וקוראים באים במגע עם התוכן שלנו. זה עשוי לכלול הצפת נתונים מצטברים לגבי התדירות שבה נוצרים קישורים לדפים מאתרים אחרים, כגון גוגל או טיקטוק. המטרה היא לאפשר לעורכות ולעורכים לתעדף את העריכות שלהם על־פי תובנות לגבי הידע המבוקש ביותר. (למשל, אם שאילתת חיפוש נפוצה מובילה לערך הלא־נכון, עורכים יוכלו ליצור הפניות או להרחיב תוכן כדי לענות טוב יותר על צורכי הקוראות והקוראים.)

בהתאם להמלצה מהמועצה המייעצת למוצר ולטכנולוגיה (PTAC) שלנו, נמשיך להתמקד בהקלת העריכה ממכשירים ניידים. ‘עריכות מוּבְנות’, למשל, יכולות לעזור לפרק את העריכות מהנייד למשימות מוּנְחות קטנות יותר. למשתמשות ומשתמשים בעלי הרשאות מורחבות, אוטומציה חכמה (כגון הצעות לחקירת פעילות חשודה) יכולה לעזור להפחית את עבודת הניטור החזרתית שכרוכה לעיתים קרובות בנהירה של משתמשות ומשתמשים חדשים, ולפנות את זמנם של בעלי ההרשאות המורחבות להתמקדות במשימות שיש להן השפעה חזקה יותר. אנחנו גם נעזור להגן על חשבונות משתמשים באמצעות אבטחה מוגברת.

צילום מסך של הערך ‘עץ הרועים’ בוויקיפדיה האנגלית

סביבה אקולוגית חיה לידע

כפי שציינו ויקימדים אחרים, ויקיפדיה והמיזמים שלנו הם כמו מערכת אקולוגית חיה המתפתחת ומסתגלת עם הזמן. במשך שני העשורים החולפים, ויקיפדיה התקיימה בזכות ‘מפל’ מקרי בדרך כלל של תעבורת הפניות מתוצאות חיפוש חופשי בגוגל – זרם קבוע של קוראים, תורמי כספים ותורמי תוכן. היום, המפל הזה משנה את התוואי שלו ואולי אפילו מתייבש. וכפי שהבחינו מתנדבי ויקיפדיה זה זמן רב (1, 2), אבן הפינה של הקהילה – מפעילי המערכת והמשתמשים בעלי ההרשאות המורחבות הפעילים ביותר – לא התחלפו בקצב הדרוש לוויקיפדיה כדי לשגשג למען הדורות הבאים.

כשמערכות צמחיות חיות נמצאות במצוקת מים, הן בדרך כלל עושות שני דברים:

מציאת מקורות מים חדשים. מכאן הדגש שלנו על גיוון התעבורה, כדי להגיע אל מעבר לזרם המסורתי של הפניות מחיפושי גוגל.

הצמחת שורשים עמוקים יותר. מכאן הדגש שלנו על העמקת המעורבות – הפיכת קוראות וקוראים מזדמנים לקוראים חוזרים, וקוראות וקוראים חוזרים לעורכים ותורמי כספים.

אילו היה סמל לתוכנית השנתית 2026-27, הוא היה ‘עץ הרועים‘ (Boscia albitrunca), צמח הידוע כבעל מערכת השורשים העמוקה ביותר הידועה בעולם, המגיעה לעומק של עד 68 מטר. ‘עץ הרועים’ אינו רודף אחרי מים רדודים. הוא מעמיק את שורשיו, וכך הוא משגשג באחת הסביבות העוינות ביותר בעולם: מדבר קלהארי.

אנחנו סבורים שוויקיפדיה עומדת בפני רגע דומה של מצוקה סביבתית וצריכה להסתגל בצורה דומה. היא חייבת להעמיק את שורשיה, להפוך קוראות וקוראים מזדמנים לקוראים, עורכים ותורמי כספים פעילים, שנשארים ומעמיקים את מעורבותם לאורך זמן. ובכך הם מחדשים את המודל שיצר את ויקיפדיה, כמו ‘עץ הרועים’, מקור של מִחיה והשראה בנוף מקוון פחות ופחות ידידותי.

