विकिमेनिया, २०२७ के स्थान की घोषणा

विकिमेनिया संचालन समिति, २०२७ की कोर आयोजन टीम और विकिमीडिया फाउंडेशन विकिमेनिया, २०२७ के आयोजन स्थल के रूप में सैंटियागो डे चिली, शहर की घोषणा करते हुए प्रसन्न हैं।

विकिमेनिया सैंटियागो, २०२७ में आयोजित होगा – संभवतः अगस्त में, और अगले वर्ष आयोजन स्थलों की पुष्टि होने के बाद इनकी सटीक तिथियों की घोषणा की जाएगी। ब्यूनस आयर्स (२००९) और मेक्सिको सिटी (२०१५) में पिछले आयोजनों के बाद, यह दक्षिण अमेरिका में दूसरी बार और लैटिन अमेरिका में तीसरी बार आयोजित किया जाएगा।

विकिमेनिया, एक प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय विकिमीडिया सम्मेलन है, जो विश्व भर के विकिमीडिया योगदानकर्ताओं को एक साथ आने, अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सफलताओं का जश्न मनाने और विकिपीडिया सहित मुक्त ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने का सबसे प्रमुख अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक परिवर्तनों और नई तकनीकों के विकास से प्रभावित वैश्विक संदर्भ में, विकिमेनिया साझा चुनौतियों की पहचान करने और एक अधिक टिकाऊ, लचीला और समावेशी आंदोलन बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। यह सम्मेलन विश्व भर के सहयोगियों से जुड़ने का एक प्रमुख अवसर है, और इसमें व्यक्तिगत और आभासी, दोनों तरह के सत्र और प्रतिभागी सम्मिलित होंगे।

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

होला सैंटियागो विकिमेनिया

विश्व का सबसे लंबा देश, चिली, दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर स्थित है। अपनी विविध भौगोलिक स्थिति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ, सैंटियागो देश के मध्य में एंडीज़ और तटीय पर्वत शृंखलाओं की तलहटी में एक उपजाऊ घाटी में स्थित है, जहाँ ७० लाख से अधिक निवासियों वाले शहर में लोकतंत्र और संस्कृति फल-फूल रही है। इस सदी की प्रारम्भ से ही, यह अपने बुनियादी ढाँचे और सेवाओं, जैसे कि सैंटियागो मेट्रोपॉलिटन पार्क (दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा) के साथ, वैश्विक मानकों का एक आधुनिक महानगर बन गया है; चिली विश्व के सबसे बेहतरीन और सबसे तेज़ डिजिटल कनेक्टिविटी वाले देशों में से एक है।

चिली का इतिहास भी उसके स्वदेशी ज्ञान में गहराई से निहित है। हाल के दशकों में, देश ने सांस्कृतिक प्रबंधन और संरक्षण पर अधिक महत्त्व दिया है, जहाँ सार्वजनिक और निजी संस्थाएँ प्राकृतिक जैव विविधता, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पहल कर रही हैं।

सैंटियागो के यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैंड सहित पूर्वी यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र (ESEAP) से होकर कई सीधे हवाई मार्ग हैं। कई देश बिना वीज़ा के ९० दिनों के प्रवास का लाभ भी उठा सकते हैं – ऐसे यात्रियों को आगमन पर एक सीधा पर्यटक कार्ड जारी किया जाएगा। चिली और सैंटियागो LGBTQ समुदाय के भी अनुकूल गंतव्य हैं।

विकिमेनिया सैंटियागो की टीम

कोर ऑर्गनाइज़िंग टीम (COT) चिली और उस क्षेत्र के सदस्यों से बनी है, जो विकिमीडिया आंदोलन और बड़े पैमाने पर प्रबंधन में विविध अनुभव और इनकी पृष्ठभूमि से आते हैं। इनमें कुछ अनुभवी तकनीकी योगदानकर्ता, स्पेनिश भाषा की विकिमीडिया परियोजनाओं में सक्रिय संपादक, और नेतृत्व अनुभव और प्रमुख पहलों को क्रियान्वित करने का सिद्ध रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। ये सभी मिलकर विकिमेनिया सैंटियागो को सभी उपस्थित लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभव बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं।

उन्हें, राष्ट्रीय विकिमीडिया चेप्टर विकिमीडिया चिली द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन प्राप्त है, जिसने देश भर के १०० से अधिक सामुदायिक सदस्यों को एकजुट किया है और जिसका खुले, समतापूर्ण और सुलभ ज्ञान को बढ़ावा देने के कार्यों का १५ वर्षों से भी अधिक का इतिहास है। विकिमीडिया चिली, देश की सांस्कृतिक विरासत और विविधता के निर्माण, संरक्षण और दृश्यता को बढ़ावा देता है।

सीओटी के प्रमुख लुइस क्रिस्टोबल कैरास्को कहते हैं , “हम चिली में इस महत्त्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हम इसे मुक्त ज्ञान में रुचि रखने वाले समुदाय के रूप में एक साथ बढ़ने के एक बड़े अवसर के रूप में देखते हैं, और हमें विश्वास है कि इसमें सम्मिलित सभी लोग विकीमेनिया सैंटियागो को एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।”

२०२७ विकीमेनिया टीम को बधाई! हम सब मिलकर इस यादगार आयोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें हम आप सभी का, चाहे व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन, सैंटियागो में स्वागत करेंगे।

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation