सिमेंटिक सर्च: पाठकों द्वारा चाही गई जानकारी को आसानी से ढूँढ़ने में सहयता करता है।

आप विकिपीडिया पर जो खोज रहे हैं उसे कैसे ढूँढ़ते हैं?

अगर पाठकों को पता हो कि वे कौन सा लेख पढ़ना चाहते हैं (जैसे, बिल्ली), तो कुछ लोग विकिपीडिया पर जाकर उसे सर्च बार में टाइप कर सकते हैं।

लेकिन अगर उनके मन में कोई सवाल हो – उदाहरण के लिए, क्या बिल्लियाँ अंधेरे में देख सकती हैं? – तो वे किसी बाहरी सर्च इंजन पर जाकर सवाल पूछने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। फिर वे खोज परिणामों पर क्लिक करके संबंधित विकिपीडिया लेख तक पहुँच सकते हैं, या साइट पर आए बिना ही सर्च इंजन पर लेख का पूर्वावलोकन पढ़ सकते हैं। आज, अनुमानतः विकिपीडिया पढ़ने के ७८% सत्र बाहरी सर्च इंजनों से प्रारम्भ होते हैं , जिनमें से लगभग ९०% गूगल सर्च से आते हैं ।

विकिपीडिया का महत्त्व विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध कराने में निहित है, जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है और मनुष्यों के लिए ही है। यदि हम चाहते हैं कि विश्व इस सामग्री का उपयोग करे और इसकी सराहना करे, तो उन्हें इसे आसानी से ढूँढ़ने में सक्षम होना चाहिए, न कि किसी बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संशोधित और पुन: प्रस्तुत किए जाने के। जब पाठकों को अन्य वेबसाइटों के माध्यम से विकिपीडिया की सामग्री तक पहुँचना लगातार आसान लगता है, तो विकिपीडिया के सीखने, जिज्ञासा और आनंद के स्रोत के बजाय पृष्ठभूमि से डेटा स्रोत बनने का खतरा बढ़ जाता है।

इस पोस्ट में, हम बता रहे हैं कि आज कई पाठकों के लिए विकिपीडिया पर खोज करना अपर्याप्त क्यों है, हमारा शोध इस बारे में क्या दर्शाता है कि लोग वास्तव में कैसे खोज करते हैं, और हम संपादकों के साथ साझेदारी में सिमेंटिक सर्च की खोज कैसे कर रहे हैं।

समस्या : पाठक अक्सर विकिपीडिया पर अपनी इच्छित जानकारी नहीं पा पाते हैं।



जनवरी २०२६ तक के वर्तमान परिणाम साइट पर कीवर्ड खोज के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं।

जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है, विकिपीडिया पर खोज तब बहुत प्रभावी नहीं होती जब किसी व्यक्ति के पास कोई प्रश्न हो अथवा वह किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहता हो जो किसी एक लेख में आसानी से न मिल पाए। जब ​​पाठकों को इस तरह की समस्या आती है, तो वे अक्सर प्रमुख खोज इंजनों का सहारा लेते हैं। उनके द्वारा दी जाने वाली खोज सुविधा – जिसे अक्सर सिमेंटिक सर्च कहा जाता है – उपयोगकर्ता के इरादे को समझने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करके शब्दों के मिलान से कहीं आगे जाती है।

विकिपीडिया पर सिमेंटिक खोज का अन्वेषण करना

इस कमी को दूर करने के लिए, विकिमीडिया फाउंडेशन में एक बहु-विषयक टीम – सूचना पुनर्प्राप्ति कार्य समूह – प्लेटफ़ॉर्म पर खोज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है ताकि पाठक विकिपीडिया पर सीधे वह पा सकें जो वे खोज रहे हैं।

विशेष रूप से, हम निम्नलिखित जैसे प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं:

कितनी बार पाठक किसी विशिष्ट लेख को ध्यान में रखने के बजाय, प्रश्नों या खोजपूर्ण जिज्ञासाओं के लिए आते हैं?

किन परिस्थितिियों में कीवर्ड खोज पाठकों के लिए प्रासंगिक जानकारी ढूँढ़ना कठिन बना देती है?

क्या अर्थ-आधारित दृष्टिकोण पाठकों को विकिपीडिया के उपलब्धा लेखों और अनुभागों को अधिक प्रभावी ढंग से खोजने में सहयता कर सकते हैं?

इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले किन जोखिमों, सीमाओं या समझौतों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए?

हालाँकी कुछ सर्च इंजन अब खोज परिणामों के ऊपर एआई-जनरेटेड सारांश प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह उस विशेषता से अलग है जिसका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। यह शोध उपलब्धा, संपादक द्वारा निर्मित विकिपीडिया लेखों और अनुभागों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित हेतु सिमेंटिक सर्च का उपयोग करने पर केंद्रित है, न कि नए उत्तर या सारांश उत्पन्न करने पर।

शोध के परिणाम

कार्य समूह ने हाल ही में डिज़ाइन अनुसंधान, तकनीकी प्रोटोटाइपिंग और सामुदायिक प्रतिक्रिया के आधार पर एक शोध रिपोर्ट बनाई है ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या यह समस्या वास्तविक है और क्या खोज में सुधार पाठकों की सार्थक रूप से मदद करेगा। हमारे निष्कर्षों ने दोनों की पुष्टि की। हमने जो सीखा उसका सारांश यहाँ दिया गया है:

१. विकिपीडिया पढ़ने के लगभग ९८% सत्र विकिपीडिया पर खोज के बजाय, बाहर से प्रारम्भ होते हैं।

जो छोटा समूह आंतरिक खोज का उपयोग करता है, उनमें से अधिकांश संपादक होते हैं, न कि सामान्य पाठक। अधिकतर पाठक बाहरी सर्च इंजनों का उपयोग करके लेखों के बीच आगे बढ़ते हैं, भले ही विकिपीडिया में उनके लिंक उपलब्ध हों।

२. विकी पर होने वाली खोज सत्रों में से लगभग ८०-९५% में स्वतः-पूर्ण (ऑटो-कंप्लीट) होने वाले सुझावों का उपयोग किया जाता है।

टाइप करते समय दिखाई देने वाले ऑटो-कंप्लीट सुझावों के प्रति लोगों की प्राथमिकता यह दर्शाती है कि गति में छोटे-छोटे सुधारों का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है।

३. विकिपीडिया खोज प्रश्नों में से ४-७% प्रश्न के रूप में तैयार किए जाते हैं, लेकिन इन प्रश्नों के सफल होने की संभावना कम होती है।

हालाँकी यह खोजों का एक छोटा सा भाग है, लेकिन यह दर्शाता है कि कुछ पाठक इसे आजमाते हैं और कई अन्य संभवतः इससे बचते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यह ठीक से कार्य नहींं करता है।

आगे क्या होगा: प्रयोग और सामुदायिक चर्चा



इस शोध के आधार पर, हमारा मानना ​​है कि सिमेंटिक और कीवर्ड सर्च को मिलाकर बनाई गई हाइब्रिड सर्च पद्धति पाठकों को जानकारी आसानी से खोजने में सबसे अधिक सहायक हो सकती है। प्रारंभिक परीक्षणों में, इन दोनों पद्धतियों के संयोजन से सबसे प्रासंगिक परिणाम प्राप्त हुए और पाठकों की संतुष्टि का स्तर भी उच्चतम रहा।

हमारा अगला चरण विकिपीडिया पर एक हाइब्रिड खोज अनुभव का परीक्षण हेतु एक छोटा प्रयोग करना है। इस प्रयोग के परिणाम, संपादकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के साथ मिलकर, यह निर्धारित करने में सहयता करेंगे कि विकिपीडिया के खोज उपकरणों में सिमेंटिक खोज को सम्मिलित किया जाना चाहिए या नहींं और यदि हाँ, तो कैसे।

हम मेटा-विकि और मीडियाविकि पर हुई प्रगति का दस्तावेजीकरण करेंगे और चौपाल (विलेज पम्प्), न्यूज़लेटर्स, सामुदायिक कॉल्स और कार्यक्रमों के माध्यम से अपडेट साझा करेंगे। संपादकों का सुझाव, विशेष रूप से जोखिमों और समझौतों पर, यह तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि सिमेंटिक सर्च को विकसित किया जाए, उसका परीक्षण किया जाए अथवा उसे रोक दिया जाए।

विकिपीडिया का महत्त्व मानव निर्मित, विश्वसनीय ज्ञान में निहित है। खोज प्रक्रिया को बेहतर बनाकर, हम अधिक लोगों को वह ज्ञान खोजने, अपनी रुचि के विषयों का पता लगाने और बार-बार विकिपीडिया पर आने में सहयता कर सकते हैं।

