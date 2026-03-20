विकिपीडिया पाठकों को जोड़ना और पुनः आकर्षित करना

सितंबर २०२१ से विकिपीडिया के सभी भाषा संस्करणों पर मनुष्यों द्वारा किए गए पेज व्यूज, और अप्रैल २०२५ से संशोधित पेज व्यूज।

विकिपीडिया को अपने इतिहास के अधिकांश समय तक, पाठकों को आकर्षित करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। लोग कुछ खोजते थे, विकिपीडिया पर पहुँचते थे और सीधे ज्ञान प्राप्त करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामग्री को विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाला बनाए रखने के लिए उनमें से कई लोग संपादक बन गए।

लेकिन एआई चैटबॉट और सोशल मीडिया के उदय के साथ, लोगों के सूचना खोजने का तरीका बदल गया है। जो पाठक पहले विकिपीडिया पर अक्सर आते थे, वे अब अन्य प्लेटफार्मों की ओर अपना रुख कर रहे हैं जोकि सुविधाजनक, व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ अधिक चित्र और मल्टीमीडिया भी प्रदान करते हैं। विकिपीडिया पर आने वाले विश्व के लोगों का प्रतिशत घट रहा है, जो पाठकों की संख्या में गिरावट से स्पष्ट है, और इसके परिणामस्वरूप हमारी साइटों पर बनाए गए खातों और योगदानों की संख्या प्रभावित हो रही है । विश्व में हर किसी को विश्वसनीय ज्ञान तक पहुँच होनी चाहिए, इसलिए हमें विकिपीडिया के उन मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए लोगों के सीखने के नए तरीकों का समर्थन करने की आवश्यकता है जिन्होंने विगत २५ वर्षों में विकिपीडिया को इतना मूल्यवान बनाया है।

आज के दौर में जब सर्च इंजन के ज़रिए विकिपीडिया तक पहुँचने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, हम यह सुनिश्चित्त करना चाहते हैं कि जब पाठक विकिपीडिया पर आएँ, तो उन्हें तुरंत यह उपयोगी, यादगार और आनंददायक लगे। हम चाहते हैं कि पाठक विकिपीडिया को पहली बार देखने से ही याद रखें, ताकि वे और गहराई से जानने के लिए वापस आएँ – सक्रिय रूप से अपनी सीखने की प्रक्रिया में भाग लें और भविष्य के नियमित पाठक, दानकर्ता और योगदानकर्ता बनें।

इसके लिए हमें कई प्रयोग करने होंगे। हमारे कई प्रयोग असफल भी होंगे। हम लगातार और तेज़ी से प्रयोग करते रहेंगे ताकि पता चल सके कि हमारे कौन से प्रयोग कारगर हैं और किन्हें छोड़ना होगा। प्रत्येक चरणों में हम अपडेट साझा करेंगे और समुदायों के साथ अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। हमारे काम की एक संक्षिप्त जानकारी के लिए, हमारे द्वारा किए गए हर प्रयोग को मेटाविकी पर ‘उत्पाद और प्रौद्योगिकी में प्रयोगों की सूची’ पृष्ठ पर प्रलेखित किया जाएगा।

इस वर्ष, हमने इस प्रकार के तीव्र प्रयोगों को गंभीरतापूर्वक प्रारम्भ किया। फाउंडेशन ने पूर्व रीडर वेब टीम से दो नई टीमें: रीडर ग्रोथ, रीडर एक्सपीरियंस बनाकर और मौजूदा मोबाइल ऐप्स टीमों के साथ पाठकों के लिए सुविधाओं में अपना निवेश बढ़ाया। ये नई टीमें विकिमीडिया परियोजनाओं पर पाठकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों पर प्रयोग कर रही हैं। इस पोस्ट में, हम पाठकों के लिए अपने चल रहे और नियोजित कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, जिनका समग्र लक्ष्य पाठकों को विकिपीडिया पर आने और बारम्बार पुनः आने के लिए प्रोत्साहित करना है।

लेखों और चित्रों की खोज

मोबाइल पर इमेज ब्राउज़िंग फीचर के ये स्क्रीनशॉट कैरोसेल अनुभव के साथ-साथ अधिक डीप-डाइव ज़ूम प्रभाव को भी प्रदर्शित करते हैं।

पेज व्यूज़ में कमी आने के साथ, हम विकिपीडिया की उपलब्ध सँरचना के उन भागों की पहचान करना चाहते हैं जिससे लोगों को बार-बार आने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से मोबाइल वेब के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो हमारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। वैश्विक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षणों से पता चला है कि पाठकों की सबसे अधिक माँग विकिपीडिया पर “अधिक चित्र/फ़ोटो” की है। अक्सर, ये चित्र या तो लेख में नीचे, या विकिमीडिया कॉमन्स पर कहीं पहले से ही विकी पर उपलब्ध होते हैं। हम पढ़ने के अनुभव में चित्रों की दृश्यता बढ़ाने के उपायों पर प्रयोग कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से रीडर ग्रोथ टीम लेख के शीर्ष पर लेख के सभी चित्रों का स्लाइडिंग गैलरी दृश्य पर परीक्षण कर रही है। पाठक किसी एक चित्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हेतु गैलरी पर क्लिक कर सकते हैं, या मूल संदर्भ में देखने के लिए लेख के उस भाग पर जाने के लिए उस चित्र पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रयोग ने पाठकों को विभिन्न विकिपीडिया पर एक ही लेख के लिए चित्र को खोजने की सुविधा भी प्रदान की। यह मध्यम आकार के और छोटे विकी के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उदाहरण के लिए, बार्सिलोना शहर के बारे में लेख लें: अंग्रेजी विकिपीडिया में ६५ चित्र हैं, बल्गेरियाई में ४१, चीनी में १४ और स्वाहिली में केवल २ चित्र हैं।

स्लाइडिंग गैलरी की क्लिकथ्रू दर, जो यह मापति है कि लोग इस फ़ीचर का कितनी बार उपयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी विकिपीडिया पर यह दर ८.७% थी जोकी काफी उच्च है – सामान्य वेब की क्लिकथ्रू दरें १-५% के बीच होती हैं। यह भी देखा गया कि इस फ़ीचर से लोगों के किसी और दिन विकिपीडिया पर पुनः आने की संभावना बढ़ जाती है। इस सशक्त रुचि को देखते हुए, हम इस फ़ीचर के पहले भाग, इमेज कैरोसेल और डिटेल व्यू को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, ताकि मार्च में इसे सभी विकिपीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से लागू किया जा सके।

मोबाइल ऐप पर Wikitrivia गेम का स्क्रीनशॉट।

विकिपीडिया ऐप्स के लिए, जहाँ हमारे सबसे समर्पित और उत्साही पाठक अक्सर समय बिताते हैं, हम उन्हें प्रासंगिक, सार्थक और मनोरंजक सामग्री खोजने में सहयता करके उन्हें पुनः वापस आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सरल और आसान प्रक्रियाओं से लोग ऐसे लेख खोज सकते हैं जो उन्हें अन्यथा कहीं नहींं मिलते, जिससे उन्हें आनंद और आश्चर्य दोनों प्राप्त होते हैं।

इसका एक उदाहरण WikiTrivia गेम है , जो समुदाय द्वारा तैयार किए गए ‘आज के दिन‘ पेज का उपयोग करके एंड्रॉइड ऐप उपयोगकर्ताओं को पढ़ने, सहेजने या साझा हेतु लेखों को खोजने का एक मजेदार तरीका प्रदान करता है। इसके प्रारम्भी लॉन्च के लगभग एक वर्ष बाद, लगभग ८,००० लोग प्रतिदिन इस गेम को खेल रहे हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया और डेटा के आधार पर , हम इसे iOS पर भी लाने की योजना बना रहे हैं।

खोजने में सुधार

एंड्रॉइड ऐप पर बीटा सिमेंटिक सर्च अनुभव को दर्शाने वाले तीन स्क्रीनशॉट।

आज, विकिपीडिया पढ़ने के लगभग ७८% सत्र बाहरी सर्च इंजनों से प्रारम्भ होते हैं , जिनमें से लगभग ९०% ये गूगल सर्च से आते हैं । बाहरी खोज से मिलने वाले रेफरल में गिरावट को देखते हुए , हम चाहते हैं कि हमारा ऑन-प्लेटफ़ॉर्म पर खोज यथासंभव प्रभावी हो, ताकि पाठक विश्वसनीय और भरोसेमंद उत्तर खोजने के लिए सीधे विकिपीडिया से अपनी खोज की यात्रा प्रारम्भ कर सकें।

विकिपीडिया वर्तमान में केवल कीवर्ड द्वारा की गई खोज को करता है, जो सटीक शब्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है। हालाँकी, आज के पाठक खोज के माध्यम से स्वाभाविक भाषा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। इस आवश्यकता को पूरा हेतु, हम स्वाभाविक भाषा द्वारा खोज का परीक्षण कर रहे हैं ताकि पाठक प्रश्न पूछ सकें और विकिपीडिया लेखों से उनके प्रश्नों के सटीक उत्तर प्राप्त कर सकें।

उदाहरण के लिए, बिल्लियों की रात्रि में दृष्टि के बारे में जानने के लिए, हम चाहते हैं कि लोग “क्या बिल्लियाँ अंधेरे में देख सकती हैं” खोजें और उन्हें बिल्ली से संबंधित लेख का रात्रि दृष्टि अनुभाग दिखाई दे। अभी ऐसा करने पर जापानी iOS गेम ” द बैटल कैट्स” का लेख मिलता है , जो प्रश्न से बिल्कुल भी संबंधित नहींं है। हम वर्तमान में ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच और पुर्तगाली विकिपीडिया पर एंड्रॉइड ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए हाइब्रिड खोज सुविधा का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे पाठक सामान्य भाषा और प्रश्नों के साथ-साथ कीवर्ड मिलान का उपयोग करके भी खोज कर सकेंगे।

विकिपीडिया को अपने ढंग से पढ़ें

सहेजे गए लेखों के पृष्ठ का उदाहरण स्क्रीनशॉट।

जब पाठक त्वरित प्रश्नों या जिज्ञासावश विकिपीडिया पर लौटते हैं, तो हम उन्हें सक्रिय भागीदार बनाकर गहराई से अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना चाहते हैं। पाठकों और विकिपीडिया के बीच संबंध को सशक्त करके, हम न केवल गहन ज्ञानवर्धन को बढ़ावा देना चाहते हैं, बल्कि इच्छुक पाठकों को विकिपीडिया की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य में संपादक बनने में भी सहायता करना चाहते हैं। इस संबंध को सशक्त बनाने का एक तरीका यह है कि पाठकों को अपने अनुभव को बेहतर बनाने के अधिक विकल्प दिए जाएँ, जैसे कि सामग्री को सहेजना (सेव), हाइलाइट करना या साझा करना।

रीडर एक्सपीरियंस टीम ने इस क्षेत्र में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है, जिसके तहत वेब पाठकों को लेख को सूची में सहेजने की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा पहले से ही एंड्रॉइड और आईओएस ऐप में उपलब्ध है। रीडिंग लिस्ट ऐप्स की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सुविधाओं में से एक है, और डेस्कटॉप सहित सभी डिवाइसों में इसे सिंक करने की सुविधा की माँग लंबे समय से चली आ रही है। अब तक, टीम ने लॉग-इन किए हुए पाठकों के लिए रीडिंग लिस्ट उपलब्ध कराने का परीक्षण किया है और अप्रैल में सभी लॉग-इन किए हुए उपयोगकर्ताओं के लिए इस सुविधा का बीटा संस्करण जारी करने की योजना है।

पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाने के विकल्पों के साथ-साथ, हम पाठकों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे क्या पढ़ रहे हैं और विकिपीडिया से वे किस तरह सीखते हैं। पाठकों को यह समझने में सहयता करना कि वे विकिपीडिया को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, उनके अनुभव को और अधिक व्यक्तिगत, आकर्षक और सार्थक बना सकता है। इसके लिए, हमने एंड्रॉइड ऐप के एडिट टैब को एक अधिक समृद्ध और समावेशी ऐक्टिविटी टैब में बदल दिया है, जिसमें पहले से उपलब्ध एडिटिंग-केंद्रित सामग्री के अतिरिक्त पाठक-केंद्रित सामग्री भी दिखाई देती है। यह ऐप इस वैयक्तिकरण को लागू हेतु केवल स्थानीय डेटा का उपयोग करता है, ताकि गोपनीयता सुरक्षित रहे। पाठकों को इस तरह की जानकारी पसंद आती है; नए टैब ने केवल एडिटिंग वाले पिछले संस्करण की तुलना में उपयोगकर्ताओं को ३०% अधिक सक्रिय किया। हम इन परिणामों से उत्साहित हैं, क्योंकि ये हमें यह जानने में सहयता करते हैं कि पाठकों को क्या उपयोगी लगता है, साथ ही एडिटिंग तक उनकी यात्रा को कैसे गति दी जाए।

आगे क्या आने वाला है

इन सभी अन्वेषणों के माध्यम से, हम इस विचार का अनुसरण कर रहे हैं कि पाठकों को उनके पठन अनुभव में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से भविष्य में विकिपीडिया समुदाय को फलने-फूलने में सहयता मिलेगी।

यदि हमारे प्रयास सफल होते हैं, तो पाठक विकिपीडिया से ऐसे तरीकों से जुड़ेंगे जो उनके दैनिक जीवन में आकर्षक और उपयोगी साबित होंगे। समय के साथ, ये संपर्क एक गहरा जुड़ाव और विकिपीडिया पर बार-बार आने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। ये सक्रिय पाठक भविष्य के दानदाता, संपादक और योगदानकर्ता बन सकते हैं।

इसमें कैसे सम्मिलित हों

हम समुदाय के सदस्यों को इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया साझा हेतु आमंत्रित करते हैं कि यह कार्य विकिपीडिया के मूल्यों के अनुरूप कहाँ तक है और कहाँ तक नहींं। विशेष रूप से, हम पाठकों की आवश्यकताओं, संभावित जोखिमों और इस बात पर आपके दृष्टिकोण जानने में रुचि रखते हैं कि क्या ये दृष्टिकोण पढ़ने से लेकर योगदान देने तक के मार्ग को सशक्त करते हैं अथवा कमजोर करते हैं।

आप मेटा-विकि पर चर्चाओं में सम्मिलित होकर, प्रयोग पृष्ठों पर टिप्पणी करके, या आगामी सामुदायिक वार्तालाप सत्रों में भाग लेकर इसमें भाग ले सकते हैं, जहाँ हम अपडेट साझा करेंगे और सीधे प्रतिक्रिया सुनेंगे।

अगर आपको लगता है कि यह कार्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो हमें बताएँ। अगर आपको लगता है कि हमें इसे अलग उपाए से करना चाहिए, तो वह भी हम सुनना चाहेंगे। दोनों तरह की प्रतिक्रियाएँ हमारे अगले प्रोजेक्ट को आकार देने में अहम भूमिका निभाएँगी।

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