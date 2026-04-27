विकिमीडिया फाउंडेशन के वित्तीय वर्ष 2026-2027 की वार्षिक योजना के प्रारूप का परिचय

आज दुनिया को हमसे क्या चाहिए?

इंटरनेट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। विकिमीडिया फाउंडेशन और स्वयंसेवकों द्वारा पिछले कई वर्षों से देखे जा रहे वैश्विक रुझान अब दूर की बातें या सैद्धांतिक तथ्य नहीं रह गए हैं; इनका सीधा असर विकिपीडिया और विकिमीडिया परियोजनाओं पर पड़ रहा है। विकिपीडिया पर पेज व्यू और गूगल से आने वाले रेफरल ट्रैफिक में गिरावट देखी जा रही है , जबकि बॉट ट्रैफिक में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारा मानना ​​है कि यह कोई अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव है। दुनिया को विकिमीडिया फाउंडेशन और इस आंदोलन से उम्मीद है कि वे विकसित और अनुकूलित हों।

विकिमीडिया का मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। गलत सूचनाओं और अविश्वसनीय एआई-जनित सामग्री के बढ़ते दौर में, विकिपीडिया वेब पर विश्वसनीय ज्ञान का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है—वह “तथ्यात्मक जाल जो संपूर्ण डिजिटल जगत को एक साथ जोड़े रखता है।” [ स्रोत ] लेकिन स्वयंसेवकों द्वारा बनाई गई सामग्री दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, फिर भी यह तेजी से कम दिखाई दे रही है , क्योंकि लोग एआई सारांश, चैटबॉट और अन्य प्रकार के तृतीय-पक्ष पुन: उपयोग से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

यह विकिमीडिया आंदोलन के लिए गंभीर प्रश्न उठाता है:

ट्रैफ़िक: हमें पृष्ठदृश्यों में गिरावट, कम दृश्यता और खोज के रेफरल ट्रैफ़िक से संरचनात्मक बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए?

हमें पृष्ठदृश्यों में गिरावट, कम दृश्यता और खोज के रेफरल ट्रैफ़िक से संरचनात्मक बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? एक उत्तरदायी पुन: उपयोग: विकिमीडिया सामग्री का स्थायी पुन: उपयोग कैसा दिखता है, और हम अपने बुनियादी ढाँचे को दुरूपयोग से कैसे बचा सकते हैं?

विकिमीडिया सामग्री का स्थायी पुन: उपयोग कैसा दिखता है, और हम अपने बुनियादी ढाँचे को दुरूपयोग से कैसे बचा सकते हैं? मानवीय तत्व: एआई-जनित सामग्री और “शून्य-क्लिक” के अनुभवों की दुनिया में विकिपीडिया का अद्वितीय मूल्य क्या है? हम अपने वैश्विक समुदाय की अद्वितीय शक्ति को कैसे दोगुना कर सकते हैं?

एआई-जनित सामग्री और “शून्य-क्लिक” के अनुभवों की दुनिया में विकिपीडिया का अद्वितीय मूल्य क्या है? हम अपने वैश्विक समुदाय की अद्वितीय शक्ति को कैसे दोगुना कर सकते हैं? हमारे मॉडल की सुरक्षा:’ हम विकिपीडिया के स्वयंसेवक योगदानकर्ता मॉडल और राजस्व मॉडल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?

हम विकिपीडिया के स्वयंसेवक योगदानकर्ता मॉडल और राजस्व मॉडल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? दीर्घकालिक स्थिरता: हम विकिपीडिया और अन्य परियोजनाओं को अगले २५ वर्षों तक – और सदैव के लिए फलने-फूलने में कैसे सहयता करेंगे?

विकि पर और विकी से परे फलाना-फूलना

हमारा मानना ​​है कि विकिपीडिया का भविष्य एक साथ कार्य करने वाली दो चीजों पर निर्भर करता है: विकी और उससे बढ़कर आगे का विकास। इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइटों और ऐप्स पर एक सशक्त गंतव्य तक पहुँच का अनुभव में निवेश करना, जिसे पाठक, योगदानकर्ता और दानकर्ता पसंद करते हैं और वापस आते हैं। और एक स्थायी पुन: उपयोग मॉडल जो उपभोक्ताओं तक पहुँचता है जहाँ वे हैं, और मूल्य और भविष्य के योगदानकर्ताओं को विकिपीडिया पर वापस भेजता है – न कि केवल ट्रैफ़िक को दूर। इस नए परिदृश्य में फलने-फूलने और प्रासंगिक बने रहने के लिए, हमें विकिपीडिया को विकी पर और विकी से परे दोनों जगह फलने-फूलने की आवश्यकता है।

फाउंडेशन के 2026-27 के लक्ष्य

हम यह कैसे करेंगे? – 2026-27 में इन चार प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके:

हमारी पहुँच बढ़ाएँ: पारंपरिक खोज से परे हमारे ट्रैफ़िक में विविधता लाएँ। विकिपीडिया के लगभग ९०% आगंतुक ऐतिहासिक रूप से Google खोज के माध्यम से आए हैं। “मुक्त” ट्रैफ़िक का प्रवाह अब सँरचनात्मक गिरावट में है – एक बदलाव जो विकिपीडिया ही नहींं, बल्कि इंटरनेट भर के प्रकाशकों को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब है कि हमें प्रत्यक्ष ट्रैफ़िक के नए रूप (उदाहरण के लिए, नए रेफरल स्रोत और मोबाइल ऐप डाउनलोड) बढ़ाने और अपने ट्रैफ़िक स्रोतों को विविधीकृत करने की आवश्यकता है ताकि हम एक ही स्रोत पर कम निर्भर रहें। लोग अब विकिमीडिया सामग्री को पहले की तरह नहींं देख पाएंगे, जिससे इसकी समग्र दृश्यता प्रभावित होगी और बदले में, राजस्व और संपादक की प्रेरणा प्रभावित होगी। इसके लिए भविष्य के पाठकों, संपादकों और योगदानकर्ताओं तक पहुँचने के लिए नए (और अक्सर अधिक कठिन और महँगे) तरीकों में निवेश की आवश्यकता होगी। गहरा जुड़ाव: हमारे योगदानकर्ताओं का समर्थन करें और आकस्मिक आनेवाले पाठकों को बार-बार पढ़ने वाले पाठकों, संपादकों और दाताओं में बदलें। कई विकिपीडिया उपयोगकर्ता संक्षिप्त रूप से आते हैं, एक तथ्य ढूँढ़ते हैं और चले जाते हैं। हमें पाठक के अनुभव को और अधिक रोचक बनाने की आवश्यकता है ताकि आकस्मिक पाठक वापस लौटें, सक्रिय पाठक बनें, और बड़ी संख्या में संपादकों और दाताओं के रूप में विकसित हों। ऐसी विश्व में जहाँ हर यात्रा अधिक मायने रखती है, हम एक दर्शक फ़नल (नीचे देखें) पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो लोगों को “ऑफ-विकी” सामग्री से “ऑन-विकी” अनुभवों पर वापस लाता है, आकस्मिक पाठकों को सक्रिय पाठकों में बदल देता है, और सक्रिय पाठकों को प्रतिभागियों, दाताओं और सामुदायिक नेताओं की एक नई पीढ़ी में बदल देता है। हमारी परियोजनाओं की रक्षा करें: हमारे मॉडल को बनाए रखें और उसका बचाव करें। विकिपीडिया के स्वयंसेवक और मूल्य तेजी से संकट में हैं। हम स्वयंसेवकों को आवश्यक सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, और एक ऐसी विश्व में तटस्थ दृष्टिकोण का बचाव करेंगे जहाँ तथ्यों पर तेजी से विवाद और राजनीतिकरण हो रहा है। हम बॉट के दुरूपयोग से विकिमीडिया के बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा को सशक्त करेंगे, और उत्तरदायी पुन: उपयोग की ओर झुकेंगे, जो न केवल ट्रैफ़िक को दूर करेगा, बल्कि विकिपीडिया पर भी मूल्य वापस लाएगा।

ये लक्ष्य इस चौथे लक्ष्य से सक्षम होते हैं:

‘गतिशील और लचीला बनाएँ: इस कार्य के पीछे लगे लोगों और उनकी प्रणालियों का समर्थन करें। फाउंडेशन के कर्मचारियों, प्रणालियों और तकनीकी बुनियादी ढाँचे में अधिक गति और दक्षता लाएँ। इस लक्ष्य में वह कार्य सम्मिलित है जो हम अपने मिशन को पूरा हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता उत्पन्न हेतु करेंगे, जिसमें विकिमीडिया परियोजनाओं की भविष्य की स्थिरता की रक्षा के लिए विकिमीडिया एंटरप्राइज और एंडोमेंट जैसी विविध राजस्व धाराओं को बढ़ाना जारी रखना सम्मिलित है।

यह दृष्टिकोण क्यों?

‘यातायात और सामग्री के पुन: उपयोग में बदलाव का मतलब है कि भविष्य के पाठक, दानकर्ता और योगदानकर्ता अतीत की तुलना में विकिपीडिया पर अलग तरह से आएंगे। विकिमीडिया आंदोलन की २०१७ की रणनीतिक दिशा – “मुक्त ज्ञान के पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक बुनियादी ढाँचे” के रूप में सेवा हेतु – काफी हद तक हासिल की गई है। लेकिन केवल “आवश्यक बुनियादी ढाँचा” बनना ही निःशुल्क ज्ञान के भविष्य को सुरक्षित हेतु पर्याप्त नहींं हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि विकिपीडिया के योगदानकर्ता मॉडल, मूल मूल्यों और वित्तीय स्थिरता की रक्षा करने वाले तरीकों से उस भूमिका को कैसे निभाया जाए। जैसा कि हम २०३० आंदोलन रणनीति अनुशंसाओं द्वारा निर्देशित होते रहेंगे, हमारे आंदोलन को अब जिन वैश्विक रुझानों का सामना करना पड़ रहा है, उनका उत्तर देने के लिए हमें “मूल्यांकन, पुनरावृति, और अनुकूलन की अनुशंसा पर भारी निर्भर रहने की आवश्यकता होगी।”

हमारा सबसे दृश्यमान और पुन: उपयोग किया जाने वाला विकिमीडिया प्रोजेक्ट विकिपीडिया है। आने वाले वर्ष के लिए, हम विकिमीडिया सामग्री पर ट्रैफ़िक और दृश्यता बढ़ाने के लिए सूचना पारिस्थितिकी तंत्र में विकिपीडिया की मूलभूत भूमिका का निर्माण करेंगे। इसमें विकिपीडिया पर ट्रैफ़िक बढ़ाने, संपादकों के लिए समर्थन को गहरा करने और विस्तारित अधिकार वाले उपयोगकर्ताओं को बढ़ती चुनौतियों का सामना हेतु आवश्यक बेहतर टूलिंग और समर्थन प्रदान करने के प्रयास सम्मिलित हैं। नए पाठकों, योगदानकर्ताओं और दानदाताओं को विकिपीडिया पर वापस लाने के लिए “विकी से परे” निवेश करके, हम यह सुनिश्चित्त करने में सहयता कर सकते हैं कि विकिमीडिया परियोजनाएँ वित्तीय रूप से टिकाऊ, सामाजिक रूप से विश्वसनीय, सार्वजनिक रूप से प्रासंगिक और सँरचनात्मक रूप से स्वतंत्र बनी रहें।

पाठकों से योगदानकर्ताओं और दाताओं तक: दर्शक फ़नल

कैज़ुअल पाठकों को उच्च दर पर सक्रिय पाठकों, संपादकों और दाताओं में बदलने के लिए, हम लोगों को ऑडियंस फ़नल के माध्यम से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो निष्क्रिय उपभोक्ताओं को सक्रिय प्रतिभागियों में बदलने के लिए प्रत्येक चरण पर लक्षित प्रयोगों, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार और मेट्रिक्स का उपयोग करता है।

अवसर का पैमाना महत्वपूर्ण है. हमारा अनुमान है कि लगभग 5 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ता पहले से ही किसी न किसी प्रकार की विकिपीडिया सामग्री का उपभोग करते हैं, चाहे वह हमारी साइटों पर हो या तीसरे पक्ष के पुन: उपयोग के माध्यम से। उनमें से 3.3 अरब लोग जानते हैं कि विकिपीडिया मौजूद है। और लगभग 1.5 बिलियन – सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का लगभग 27% – हर महीने विकि पर विकिपीडिया सामग्री पढ़ते हैं।

Diagram: current audience funnel

‘विकी से परे’सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता: लगभग 5.5 बिलियन[1]

पुन: उपयोग की गई विकिपीडिया सामग्री का उपभोग: लगभग 5.0 बिलियन[2]

जो विकिपीडिया जानता है: लगभग 3.3 बिलियन[3] “विकी पर”पाठक: लगभग 1.5 अरब (इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 27%)[4]

दानकर्ता: लगभग 7.7 मिलियन (पाठकों का 0.51%)[5]

संपादक: लगभग 273,000 (पाठकों का 0.02%)[6]

यह विकिपीडिया को परिवर्तन के इस क्षण से निपटने में सहयता हेतु एक बड़ी रणनीतिक संपत्ति देता है। लेकिन हमें अब इस ताकत का फायदा उठाना होगा, जबकि हमारी पहुँच और ब्रांड जागरूकता सशक्त बनी हुई है। ट्रैफ़िक में जो गिरावट हम वर्तमान में देख रहे हैं, उसका मतलब है कि हमें फ़नल के शीर्ष के पास संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है – विकिमीडिया सामग्री का समग्र पुन: उपयोग और विकिपीडिया के बारे में जागरूकता – और फ़नल के निचले भाग में पाठकों की हमारी रूपांतरण दर को बार-बार पढ़ने वाले, बनाए गए संपादकों और दाताओं में बढ़ाना होगा। इस वर्ष हम अपने दर्शकों की संख्या को मापने पर अत्यधिक केंद्रित रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित्त किया जा सके कि हम इन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए सही तरीकों से प्रयोग और पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

संपादन को आसान और अधिक कुशल बनाना

‘एक स्वस्थ, बढ़ता हुआ संपादक समुदाय विकिपीडिया के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से, हम वैयक्तिकृत डैशबोर्ड की एक प्रणाली में निवेश करेंगे जो पाठकों को संपादक बनने में सहयता करेगी, और नए संपादकों को अधिक अनुभवी संपादक और मॉडरेटर बनने की उनकी यात्रा में सहायता करेगी। ये डैशबोर्ड प्रारम्भी संपादकों को अधिक उन्नत भूमिकाओं में विकसित होने में सहयता कर सकते हैं, और अधिक अनुभवी स्वयंसेवकों के लिए उन चीज़ों को उजागर करने में सहयता कर सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे सक्रिय चर्चा या उन लेखों में संभावित बर्बरता जो उनके लिए महत्त्वपूर्ण हैं। स्पष्ट लक्ष्य, प्रभाव मेट्रिक्स और योगदानकर्ताओं के बीच संबंध भी प्रेरणा, संपादक प्रतिधारण और दीर्घकालिक भागीदारी को गहरा करने में सहयता कर सकते हैं।

हम संपादकों के लिए यह देखने के लिए नए उपाए भी विकसित करेंगे कि पाठक हमारी सामग्री के साथ कब और कैसे जुड़ते हैं। इसमें Google या टिकटॉक जैसी अन्य वेबसाइटों पर पेज कितनी बार जुड़े हुए हैं, इस बारे में समग्र डेटा सामने लाना सम्मिलित हो सकता है। लक्ष्य संपादकों को उस ज्ञान की अंतर्दृष्टि के आधार पर अपने संपादन को प्राथमिकता देने की अनुमति देना है जिसे लोग सबसे अधिक चाहते हैं। (उदाहरण के लिए, यदि कोई सामान्य खोज शब्द गलत लेख की ओर ले जाता है, तो संपादक पाठक की आवश्यकताों को बेहतर ढंग से पूरा हेतु रीडायरेक्ट बना सकते हैं या सामग्री का विस्तार कर सकते हैं।)

हमारी उत्पाद और प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद (पीटीएसी) की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, हम मोबाइल संपादन को आसान बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। उदाहरण के लिए, “संरचित्त संपादन”, मोबाइल संपादनों को छोटे, निर्देशित कार्यों में विभाजित करने में सहयता कर सकता है। विस्तारित अधिकार वाले उपयोगकर्ताओं (यूडब्ल्यूईआर) के लिए, बेहतर स्वचालन (जैसे संदिग्ध गतिविधि की सुझाई गई जाँच) अक्सर नए उपयोगकर्ताओं की आमद से जुड़े दोहराव वाले मॉडरेशन कार्य को कम करने में सहयता कर सकता है, जिससे यूडब्ल्यूईआर को उच्च-प्रभाव वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की छूट मिलती है। हम सशक्त सुरक्षा के साथ उपयोगकर्ता खातों को सुरक्षित रखने में भी सहयता करेंगे।

अंग्रेजी विकिपीडिया पर शेफर्ड ट्री लेख का स्क्रीनशॉट

ज्ञान के लिए एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र

जैसा कि अन्य विकिमीडिया ने नोट किया है, विकिपीडिया और हमारी परियोजनाएँ एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र की तरह हैं जो समय के साथ विकसित और अनुकूलित होता है। पिछले दो दशकों से, विकिपीडिया को Google से निःशुल्क खोज रेफरल ट्रैफ़िक के बड़े पैमाने पर आकस्मिक “झरने” द्वारा बनाए रखा गया है – पाठकों, दाताओं और योगदानकर्ताओं की एक स्थिर धारा। आज, वह झरना अपना रास्ता बदल रहा है और संभावित रूप से सूख रहा है। और जैसा कि विकिपीडिया स्वयंसेवकों ने लंबे समय से देखा है (१, २), समुदाय की आधारशिला – इसके सबसे सक्रिय व्यवस्थापक और विस्तारित अधिकार वाले उपयोगकर्ता – विकिपीडिया को भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक दर पर पुनःपूर्ति नहींं कर रहे हैं।

जब जीवित पौधे प्रणालियाँ पानी के कम होने के तनाव में होती हैं, तो वे आम तौर पर दो काम करती हैं:

‘नए जल स्रोत खोजें। इसलिए Google खोज के रेफरल के पारंपरिक प्रवाह से परे पहुँचने के लिए यातायात में विविधता लाने पर हमारा जोर है। गहरी जड़ें बढ़ाएँ।’ इसलिए हमारा जोर जुड़ाव को प्रगाढ़ करने पर है – आकस्मिक आने वाले पाठकों को दोहराने वाले पाठकों में बदलना, और दोहराने वाले पाठकों को संपादकों और दाताओं में परिवर्तित करना।

अगर 2026-27 की वार्षिक योजना का कोई प्रतीक होता, तो वह शेफर्ड का पेड़ (बोसिया अल्बिट्रुन्का) होता, एक ऐसा पौधा जिसे पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरी जड़ संरचना वाला माना जाता है, जो 68 मीटर / 230 फीट तक की गहराई तक पहुँचता है। शेफर्ड का पेड़ उथले पानी की तलाश नहीं करता। यह गहराई तक जाता है, और ऐसा करते हुए, यह दुनिया के सबसे कठोर वातावरणों में से एक, कालाहारी के रेगिस्तान में फलता-फूलता है।

हम मानते हैं कि विकिपीडिया आसपास के दबाव के एक सामान क्षणों का सामना कर रहा है, और उसे इसी तरह के अनुकूलन की आवश्यकता है। इसे अपनी गहरी जड़ें जमानी होंगी, आकस्मिक आने वाले पाठकों को सक्रिय पाठक, संपादक और दाताओं में बदलना होगा, जो समय के साथ बने रहें और अपनी सहभागिता को गहन करें। और ऐसा करते हुए, उस मॉडल को नया करना होगा जिसने विकिपीडिया को, चरवाहे के पेड़ की तरह, एक ऐसे ऑनलाइन परिदृश्य में पोषण और प्रेरणा का स्रोत बना दिया है जो दिन-ब-दिन अधिक अनुकूलहीन होता जा रहा है।

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