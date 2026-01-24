Setaun Wikipedia Jaku Iban

Wikipedia Jaku Iban udah rasmi manggai umur setaun kenyau pengelanchar iya kena 14 Oktober 2024. Nyentuk ngagai maya blog tu ditulis, Wikipedia versyen Jaku Iban udah ngundan sepemayuh 1,940 iti artikel. Mayuh ari artikel ba Wikipedia tu ditulis aku, taja bisi mega orang ke sama ngedit enggau aku, tang enda aktif.



Sebedau dikelanchar enggau rasmi, laman wiki tu digaga ba taun 2010 dalam Pemeram Wikimedia, lalu 14 taun di dalam nya. Aku berengkah ngedit laman Wikipedia jaku Iban dalam Pemeram Wikimedia ba taun 2022. Aku belajar kediri ngedit Wikipedia dalam laman Pemeram Wikimedia, nyengkaum chara ngengkah kereban sanding ba artikel Wikipedia, sereta ngengkah gambar ari Wikimedia Commons. Enggau iring ari sekeda kaban dalam Raban Komuniti Pengena Wikimedia Malaysia, aku lalu bisi belajar chara ngengkah templat enggau modul dalam laman wiki.



Ari peneleba aku ngedit dalam Pemeram Wikimedia tu tadi, aku ngasaika penanggul teknikal, kelebih agi lebuh ngengkah templat enggau modul tu tadi. Ngiga orang ke konsisten ngedit Pemeram Wikimedia tu mega siti pekara ke tusah, laban kitai bisi awak deka ngedit dia, tang orang bukai enda sebaka enggau kitai. Tang aku amat beterima kasih ngagai pengena ke sama ulih regas dalam ngedit Wikipedia Iban nyentuk ngagai pemujur iya dikelanchar enggau rasmi.



Pengawa aku dalam Wikipedia mina ngiga siti artikel dalam jaku Inggeris lalu nyalin artikel tadi ngagai jaku Iban. Tiap hari bisi siti artikel, enti ngasaika diri bagas lalu mayuh meh artikel ke disalin aku. Nya alai mayuh ari artikel-artikel dalam Wikipedia Jaku Iban tu sigi ari aku aja. Bisi ga editor bukai tang enda seregas aku. Ketegal tu, aku nguji mai orang bekelala enggau Wikipedia Jaku Iban, laban mayuh orang agi enda nemu Wikipedia udah bisi dalam jaku Iban.

Woksyop Wikipedia Iban di IPG Rajang

WikiTour 2.0: Woksyop Wikipedia Iban di IPG Rajang

Kena 30 Jun 2024, Kelab Wiki Kent udah ngatur siti woksyop di IPG Rajang, ti nyadi bagi ari program WikiTour 2.0. Tuju program tu kena meri kelala Wikipedia Iban ngagai pesereta sepemayuh 15 iku orang ke belajar Jaku Iban dalam IPG Rajang. Dia, aku ngajar sida chara deka nyalin artikel ari Wikipedia versyen jaku bukai baka jaku Melayu tauka jaku Inggeris ngagai Wikipedia Jaku Iban. Woksyop tu bejalai enggau manah lalu ba hari nya bala pesereta mujur ngasilka lebih kurang 60 iti artikel baru dalam Jaku Iban. Nya meh keterubah kali aku ngajar dalam worksyop Wikipedia, nyadika peneleba ti berega ungkup aku kediri. Ari nyin aku ulih peratika penanggul teknikal ke suah nyadi lebuh orang keterubah kali nguji salin ngagai Wikipedia Jaku Iban.

Pengerami Ulang Taun Wikipedia Jaku Iban ke-1

Kena 10 Oktober 2024, pengerami tumu ulang taun Wikipedia Jaku Iban keterubah diintu ba SMK Bukit Assek, Sibu. Pengerami tu diintu lebuh Woksyop Wikikamus enggau Wikipedia Jaku Iban. Dalam woksyop tu, kelimpah ari ngajar pesereta nyalin artikel Wikipedia ari Wikipedia jaku bukai, sida mega diajar chara nambahka lema dalam Wikikamus Jaku Melayu. Sebedau raban pesereta diajar chara ngedit dalam Wikikamus enggau Wikipedia Jaku Iban, kami belaguka lagu Hari Pengada sereta melah tiga iti kik hari pengada Wikipedia Jaku Iban. Dalam worksyop tu, 268 iti lema dipasukka ngagai Wikikamus Jaku Melayu lalu 30 iti artikel baru digaga dalam Wikipedia Jaku Iban. Amat lantang ati ga ketegal udah ngemansang Wikipedia Jaku Iban sepengelama lebih setaun, lalu pengawa tu mai reti ti besai ngagai aku. Pengawa tu mega udah diriputka dalam ejensi berita di Sarawak baka TVS.

Juluk ati ngagai Wikipedia Jaku Iban

Aku ngarapka ba taun ke datai, mayuh agi orang deka nemu pasal Wikipedia Jaku Iban, lalu bulih editor ti regas agi kelimpah ari aku. Ngarapka Wikipedia Jaku Iban ulih mansang agi lalu mayuh agi topik ari bemacham bidang baka sains, teknologi, pemerindang, lumba enggau ke bukai, lalu penemu pan ulih dipadahka ngena Jaku Iban. Tu mega deka ngemansang Jaku Iban, ukai mina jaku ti dikena sehari-hari dalam orang ti nemu bejaku Iban (sekalika orang Iban enggau orang ukai Iban), tang ulih nyadi jaku penemu, ditikika ba tikas ke sama enggau jaku besai ke bukai.

