Pengumuman lokasi Wikimania 2027

Komite Pengarah Wikimania, Tim Penyelenggara Inti 2027, beserta Yayasan Wikimedia dengan senang hati mengumumkan bahwa Kota Santiago de Chile terpilih sebagai lokasi perhelatan Wikimania 2027.

Wikimania Santiago rencananya akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2027. Tanggal pasti perhelatan ini akan diumumkan tahun depan bersama dengan dengan lokasi acara .Amerika Selatan akan menjadi tuan rumah yang kedua dan ketiga kalinya bagi Amerika Latin, menyusul penyelenggaraan tahun 2009 di Buenos Aires dan 2015 di Kota Meksiko.

Wikimania merupakan konferensi Wikimedia tahunan di tingkat internasional. Ajang bergengsi bagi para kontributor Wikimedia dari seluruh penjuru dunia. Tempat mereka berkumpul, membagikan praktik unggulan, merayakan keberhasilan, serta membahas cara-cara yang dapat dilakukan demi memajukan ekosistem pengetahuan bebas, termasuk Wikipedia. Di tengah kancah global yang diwarnai oleh pergeseran budaya dan pesatnya kemajuan teknologi baru, Wikimania hadir sebagai ajang penting tempat kita mencoba mengenali berbagai tantangan bersama dan merancang gerakan yang lebih berkelanjutan, tangguh, serta dapat merangkul semua pihak. Konferensi ini menjadi salah satu kesempatan penting bagi para kontributor untuk bertemu dengan teman-teman sejawatnya dari seluruh penjuru dunia. Wikimania 2027 akan menghadirkan sesi tatap muka langsung dan juga daring bagi para peserta.

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

Halo, Wikimania Santiago!

Chile merupakan negara terpanjang di dunia yang terbentang di pesisir Samudra Pasifik, Amerika Selatan. Santiago terletak tepat di jantung negara, tepat di lembah subur dan diapit oleh Pegunungan Andes dan Cordillera de la Costa, serta dianugerahi dengan kekayaan bentang alam dan juga warisan budaya nan melimpah. Kota ini menjadi pusat perkembangan demokrasi dan budaya, tempat bernaung tujuh juta penduduk. Semenjak awal abad ini, Santiago telah berubah menjadi kota metropolitan modern, setara dengan standar dunia. Baik dari segi prasarana, maupun pelayanan publiknya, seperti dengan adanya Taman Metropolitan Santiago yang merupakan taman terbesar di Amerika Selatan dan terbesar keempat di dunia. Chile juga dinobatkan sebagai negara dengan tingkat konektivitas digital terbaik dan tercepat di seluruh dunia.

Sejarah Chile juga berakar kuat pada pengetahuan masyarakat setempatnya. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, negara ini semakin gencar menaruh perhatiannya dalam hal pengelolaan dan pelestarian budaya. Lembaga publik dan swasta berlomba-lomba menjalankan kegiatan berskala besar, supaya dapat dapat melindungi keanekaragaman hayati, warisan budaya, dan juga bahasa.

Santiago menawarkan beberapa rute penerbangan langsung yang melayani kawasan Eropa, Amerika, hingga ESEAP; termasuk Australia dan Selandia Baru. Kabar baiknya, para pelancong dari banyak negara dapat memanfaatkan kemudahan bebas visa kunjungan hingga 90 hari. Sesampainya di Chile, visa kunjungan tersebut akan diterbitkan langsung untuk wisatawan asing. Selain itu, Chile dan Santiago merupakan tujuan pariwisata yang ramah terhadap komunitas LGBTQ.

Tim Belakang Layar Wikimania Santiago

Tim Inti Penyelenggara (COT) merupakan gabungan dari komunitas Wikimedia di Chile dan juga kawasan sekitarnya. Mereka membawa pengalaman dan latar belakang yang beraneka ragam di ranah Gerakan Wikimedia serta keahlian dalam pengelolaan acara skala besar. Anggota tim tersebut termasuk: kontributor teknologi berpengalaman, editor aktif di proyek Wikimedia berbahasa Spanyol serta individu dengan pengalaman kepemimpinan dan memiliki rekam jejak dalam melaksanakan prakarsa-prakarsa berskala besar. Saat ini, mereka mengerahkan upaya terbaiknya, demi dapat menciptakan pengalaman mengesankan bagi seluruh peserta yang menghadiri Wikimania Santiago.

Tim tersebut didukung penuh oleh Wikimedia Wikimedia Chile, Cabang Wikimedia di tingkat nasional yang saat ini memiliki lebih dari 100 orang anggota komunitas dari seluruh penjuru negeri. Dari 15 tahun yang lalu, Wikimedia Chile telah berjuang dalam mempromosikan pengetahuan terbuka, setara, dan dapat diakses secara bebas oleh semua orang. Wikimedia Chile sendiri mendorong penciptaan, pelestarian, dan ketertampakan warisan dan keberagaman negara mereka.

Luis Cristóbal Carrasco, Ketua Tim Inti Penyelenggara (COT), menambahkan, “Kami sungguh gembira bisa menjadi tuan rumah acara sepenting ini di Chile. Kami melihat ini sebagai kesempatan emas untuk bersama-sama menumbuhkan komunitas yang memiliki kepedulian akan isu pengetahuan bebas. Kami yakin bahwa semua pihak yang terlibat dalam acara ini akan berperan penting dalam mewujudkan pengalaman yang sukar dilupakan saat berlangsungnya Wikimania Santiago”.

Selamat kepada tim Wikimania 2027! Kami turut menanti-nanti acara yang pastinya akan memberikan kesan mendalam ini. Kami berharap bisa menyambut teman-teman semua baik secara langsung di Santiago atau secara daring.

