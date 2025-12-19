Wikisumber Cinta Ujibaca 2025: Mengujibaca Karena Peduli

Selama bertahun-tahun, Wikisource diam-diam telah menjadi salah satu alat paling ampuh dalam gerakan Wikimedia untuk melestarikan dan berbagi pengetahuan. Setiap halaman yang diperiksa, setiap pindaian yang divalidasi, dan setiap teks yang diterbitkan membuat warisan budaya dan sastra dari berbagai belahan dunia lebih mudah ditemukan oleh orang lain.

Namun, meskipun dampaknya sangat besar, Wikisource sendiri seringkali kurang dikenal, kurang sumber daya, dan kurang dieksplorasi.

Pada tahun 2025-26, kami berharap dapat membawa sedikit perubahan. Kami dengan bangga mengumumkan Kampanye Wikisumber Cinta Ujibaca 2025, sebuah ajakan secara global kepada para kontributor Wikisource, pendatang baru, dan mitra di seluruh gerakan Wikimedia untuk berkontribusi dalam kegiatan ujibaca.

Mengapa Perlu Ada Kampanye Ini? Kenapa Sekarang?

Di berbagai komunitas bahasa, Wikisource menghadapi serangkaian tantangan yang sama:

Banyak buku hasil pindaian diunggah, tetapi tidak diperiksa atau hanya sebagian selesai.

Wikisource menarik bagi pendatang baru, tetapi seringkali sulit dinavigasi tanpa panduan.

Komunitas bekerja keras, tetapi seringkali terisolasi, tanpa ada kegiatan bersama yang menghubungkan mereka secara global.

Dibandingkan dengan proyek Wikimedia lainnya, Wikisource kurang dikenal dan partisipasi kontributor jauh lebih sedikit.

Namun, kebutuhannya belum pernah sebesar ini.

Setiap hari, perpustakaan, arsip, dan lembaga budaya mendigitalkan materi dalam skala yang masif. Namun, gambar pindaian saja tidak menjamin akses. Oleh karena itu, ujibaca dapat menjadi langkah penting yang mengubah buku digital menjadi sumber daya publik yang mudah dibaca, dicari, dan diakses.

Meskipun ekosistem Wikimedia menyediakan platformnya, tanpa relawan yang tahu cara memeriksa, memvalidasi, dan menerbitkan teks, pekerjaan penting ini berisiko tetap tidak lengkap.

Kampanye Wikisumber Cinta Ujibaca 2025 merupakan proyek percontohan yang dibuat sebagai respons terhadap kebutuhan ini: untuk mendatangkan lebih banyak kolaborator dalam pekerjaan ini, untuk memberi energi pada komunitas, dan untuk menjadikan Wikisource ruang yang lebih ramah bagi semua orang.

Tujuan Kami: Membangun Keterampilan, Koneksi, dan Momentum

Pada intinya, kampanye ini memiliki tiga tujuan utama:

Mengurangi hambatan bagi pendatang baru

Pengujibacaan mungkin terasa menakutkan pada awalnya. Melalui materi pelatihan sederhana, pertemuan daring, dan dukungan langsung, kampanye ini bertujuan untuk membuat Wikisource lebih mudah diakses. Penyunting baru akan memiliki jalur yang jelas untuk belajar, berlatih, dan berkembang.

Memperkuat dan menghubungkan komunitas Wikisource

Tiga bahasa percontohan (tiga edisi Wikisumber) akan menyelenggarakan kontes, untuk WCU pertama ini, didukung oleh para Duta Wikisumber dan anggota juri. Namun, kampanye yang lebih luas bersifat global—komunitas bahasa apa pun dipersilakan untuk berpartisipasi, belajar, atau mereplikasi model ini.

Penekanannya adalah pada koneksi, kolaborasi, dan pembelajaran dari satu sama lain.

Meningkatkan visibilitas dan keberlanjutan jangka panjang Wikisource

Dengan menjadikan ujibaca sebuah kampanye global, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran publik akan peran Wikisource dalam melestarikan pengetahuan terbuka. Setelah periode kontes, keterampilan dan momentum yang dibangun selama bulan-bulan ini akan membantu mempertahankan komunitas tersebut setelah kampanye berakhir.

Apa yang Diharapkan Selama Kampanye

Dari 20 Desember 2025 hingga 20 Februari 2026, kampanye akan mencakup:

Pelatihan duta besar dan juri di berbagai komunitas Wikisource terpilih

Sumber daya tutorial praktis untuk kontributor baru

Kontes proofreading yang didukung oleh perangkat lunak WSContest

Perayaan dan penghargaan bagi kontributor

Proses refleksi untuk merancang edisi mendatang berdasarkan pembelajaran bersama

Meskipun kontes WCU 2025 ini hanya diikuti 3 komunitas, namun proyek percontohan (pilot project) ini terbuka untuk semua – termasuk komunitas Wikisource yang kecil atau yang baru berkembang dan individu yang ingin mengamati, bergabung dalam aktivitas, atau mengadaptasi model secara lokal.

Kampanye yang Berakar pada Kolaborasi

Upaya ini dipimpin oleh tim internasional yang kecil dan terkoordinasi (Asia Tenggara, Asia Selatan, Eropa/Timur Tengah), dengan dukungan relawan dari berbagai wilayah dan bahasa. Struktur global ini memastikan bahwa kampanye ini bukan sekadar kontes, melainkan eksperimen di seluruh gerakan dalam pembelajaran bersama, kolaborasi multibahasa, dan pemberdayaan masyarakat.

Bergabunglah dengan Kami

Baik Anda seorang pengujibaca Wikisource yang berpengalaman, kontributor baru, atau komunitas yang bersemangat untuk menghidupkan kembali aktivitas lokal, kampanye ini cocok untuk Anda. Anda dapat:

Berpartisipasi dalam pengujibacaan naskah

Bergabung sebagai Duta Wikisource

Mendukung pekerjaan juri

Memperkenalkan pendatang baru ke Wikisource

Mempromosikan kampanye ini di jaringan Anda

Membantu menyediakan lebih banyak teks gratis, mudah diakses, dan bermanfaat

Alasan kami mengadaptasi kampanye ini sebagai “Tindakan Kepedulian Kolektif” adalah karena “mengujibaca” lebih dari sekadar tugas—ini adalah tindakan yang cermat dan penuh perhatian. Sebuah komitmen terhadap akurasi, aksesibilitas, dan pelestarian.

Melalui kampanye ini, kami berharap dapat merayakan semangat kepedulian dan kolaborasi tersebut. Bersama-sama, kita dapat memperkuat Wikisource—perpustakaan terbuka kita—membuka lebih banyak pintu bagi pembaca dan peneliti, serta membangun wadah yang lebih inklusif bagi pengetahuan bebas.

Kami mengundang seluruh gerakan Wikimedia untuk bergabung dengan kami di Wikisource Cinta Ujibaca 2025. Mari kita mengujibaca, belajar, dan membangun bersama. 🙂

