Perayaan Ulang Tahun ke-25 Wikipedia oleh Wikipediawan Indonesia

Affandy Murad, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Tanggal 15 Januari lalu, tepatnya setahun setelah milenium kedua, Wikipedia lahir. Situs ensiklopedia daring dibuat oleh Jimmy Wales dan Larry Sanger yang genap berumur 25 tahun ini memungkinkan kita berkolaborasi membangun berbagai artikel ensiklopedia berkualitas demi membebaskan pengetahuan. Berawal dari ensiklopedia berbahasa Inggris kemudian berkembang menjadi 300+ edisi bahasa termasuk bahasa Indonesia. 2 tahun berikutnya, tepatnya 30 Mei 2003 Wikipedia Bahasa Indonesia lahir. Bagi teman-teman yang ingin merayakan ulang tahun ini secara daring bisa mencoba beberapa aktivitas menarik seperti kuis pengetahuan seputar Wikipedia, ucapan ulang tahun, dan situs dedikasi untuk Wikipedia 25.

Perayaan Ulang Tahun dihadiri banyak kalangan

Kita lanjut ke acara perayaan ultah ke-25 Wikipedia yang diadakan oleh Wikimedia Indonesia, salah satu chapter resmi dari Yayasan Wikimedia. Acara tersebut berlangsung luring pada hari Kamis, 15 Januari 2026 berlokasi di Restoran Amanaia Menteng, Jakarta Pusat dari pukul 11:00 WIB sampai 14:00 WIB. Saya saat itu menyempatkan hadir walau tidak sampai selesai dikarenakan di hari tersebut saya masih harus kembali ke kantor di daerah Pancoran, Jakarta Selatan karena memang tidak cuti.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan seperti staf dan pemagang Wikimedia Indonesia, staf Yayasan Wikimedia, beberapa pendiri Wikipedia Bahasa Indonesia, dan beberapa perwakilan anggota komunitas lokal yang terdiri dari Wikimedia Jakarta, Wikimedia Nias, Wikimedia Bandung, dan Wikimedia Padang. Terakhir ada perwakilan dari Creative Commons Indonesia.

Sejumlah keseruan dalam merayakan ulang tahun

Perayaan diawali dengan sambutan dari Hardiansyah selalu ketua umum Wikimedia Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan dari Revo Arka Giri Soekatno selaku salah satu pendiri Wikipedia Bahasa Indonesia. Kemudian sambutan dari Arief Rifki Fadilla alias Rafiki selaku narahubung komunitas Wikimedia Jakarta. Terakhir sambutan dari Fitriayu selaku pemimpin cabang Creative Commons Indonesia. Setelah semua sambutan selesai, sesi berikutnya adalah pemutaran video ucapan ultah ke-25 Wikipedia versi Indonesia disertai dengan halaman perayaannya yang dapat dikunjungi di sini.

Affandy Murad, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Akhirnya sesi yang dinanti yaitu pemotongan kue mulai. Kue ultah kali ini berbentuk bulat dengan label Wikipedia dan angka 25 berwarna biru putih yang ikonik dan dilengkapi dengan beberapa kue cangkir dengan gambar ikon yang lucu. Kue spesial tersebut dipersembahkan oleh Ivonne Kristian sebagai staff Yayasan Wikimedia sebagai Spesialis Komunikasi Gerakan Global Senior untuk kawasan ESEAP. Terima kasih Ivonne! Terakhir adalah sesi ramah tamah dan berjejaring terkait proyek Wikimedia. Bagi yang ingin merayakan secara daring, Saya juga sudah membuat perkakas sebagai kilas balik kontribusi teman-teman di seluruh proyek wikimedia dengan aset Wikipedia 25 yang bisa dicoba di sini.

Ucapan selamat ulang tahun untuk Wikipedia

Semoga di usia 25 ini Wikipedia akan tetap menjadi tulang punggung pengetahuan yang bebas bagi siapapun di tengah perkembangan teknologi yang masif termasuk kecerdasan buatan. Kita memang harus adaptif dengan kemajuan tersebut namun dengan batasan hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu keputusan final. Saya yakin, konten yang dibuat dan disupervisi oleh manusia sudah tentu penting demi menjaga integritas dan kredibilitas bagi umat manusia. Selamat ulang tahun Wikipedia!



Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation