Merayakan Wikipedia 25 dengan Berkumpul dan Menyunting Wikipedia dan Wikikamus Sasak

Selamat ulang tahun, Wikipedia! Sebagai salah satu situs web terbaik di luar sana yang masih memegang pengetahuan dan kemanusiaan dalam intinya, terima kasih.

Untuk merayakan ulang tahun ini, banyak komunitas yang memiliki acara mereka masing-masing, termasuk kami yang berada di pulau kecil Lombok, di Indonesia. Kami, Komunitas Wikimedia Mataram, adalah komunitas Wikimedia yang kecil dan sangat muda untuk pengguna yang tinggal di Mataram dan sekitarnya. Tujuan utama dari komunitas ini adalah untuk mengembangkan dan memelihara proyek-proyek Wikimedia dalam bahasa Sasak, bahasa lokal di Lombok. Dua proyek yang saat ini menjadi fokus kami adalah Wikipedia dan Wikikamus, yang keduanya masih berada di dalam Incubator.

Karena mereka masih berada di Incubator, kami memerlukan banyak kontributor aktif untuk memastikan kelangsungan proyek-proyek ini. Maka dari itu, sembari merayakan ulang tahun ke-25 Wikipedia, kami memutuskan untuk melaksanakan Kopi Darat (Kopdar), yaitu acara berkumpul sembari menyunting di proyek-proyek Wikimedia pada 24 Januari 2026. Kopdar ini, yang didukung oleh Wikimedia Indonesia, afilisasi lokal Yayasan Wikimedia di Indonesia, melalui dukungan kopdar dan pelatihan untuk komunitas lokal.

Penyunting atau kontributor yang ikut dalam Kopdar

Terdapat 13 kontributor yang mengikuti Kopdar pada hari itu. Kami berdiskusi tentang bagaimana kami akan menjalankan komunitas, bagaimana kami menyunting halaman-halaman pada proyek-proyek tersebut, dan bagaimana kami akan memelihara dan memastikan keberlanjutan dari proyek-proyek tersebut. Pada hari itu, kami berhasil membuat 160 artikel di Incubator Wikipedia Sasak, 193 entri di Incubator Wikikamus Sasak, dan meningkatkan 49 entri di Incubator Wikikamus Sasak. Laporan kegiatan ini dapat dibaca di sini, sementara Outreach untuk acara ini dapat dilihat di sini. Saya dapat mengatakan bahwa hasil tersebut luar biasa untuk sebuah program kopdar!

Karena ini masih di awal, kebanyakan artikel yang ditulis untuk Incubator Wikipedia Sasak masih dalam peringkat awal, sementara entri di Incubator Wikikamus Sasak masih berupa entri dari bahasa lain yang diterjemahkan ke bahasa Sasak. Meskipun demikian, progres ini dapat membantu komunitas kami mendapatkan pengakuan yang lebih luas, yang dapat membuat kami untuk mengundang lebih banyak kontributor. Kami berharap agar dapat mengembangkan kualitas dari artikel dan entri secara paralel sementara kami meningkatkan jumlah dari konten.

Ini hanyalah awal. Kami berharap dari progres ini, komunitas kami dapat semakin berkembang dan dapat ikut berkontribusi pada Gerakan Wikimedia secara global. Dengan begitu, kami membutuhkan banyak dukungan dari komunitas global dan akan sangat bahagia untuk mendapatkan saran, kritik, dan apa pun yang dapat membantu kami dan proyek kami berkembang. Terima kasih dan selamat ulang tahun ke-25 sekali lagi untuk Wikipedia!

