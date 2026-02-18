Bagaimana WikiMaknyus Membawa Warisan Kuliner Lombok ke Dunia Digital

Warisan kuliner Tradisional Lombok | Elmawardana20, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Mataram bukan sekadar kota di Pulau Lombok, Indonesia; ia adalah perpustakaan hidup penuh rasa. Pertanyaannya, apakah kekayaan lokal ini sudah benar-benar terasa kehadirannya di internet? Dari situlah lahir proyek WikiMaknyus—jembatan yang membawa cerita dari sepiring makanan tradisional ke dunia digital. Maknyus sendiri berarti ‘lezat’ dalam bahasa gaul Indonesia. Lewat langkah kecil ini, aku ingin mendukung misi Wikimedia supaya pengetahuan lokal hadir dan gampang diakses semua orang. Buatku, mendigitalkan rasa adalah cara terbaik untuk memastikan warisan leluhur kita nggak hilang di era serba cepat ini.

Selama proyek WikiMaknyus Mataram, kami berhasil membuat 34 artikel Wikipedia tentang makanan dan minuman khas Lombok, plus 24 halaman resep di Wikibooks dalam bahasa Indonesia, Sasak, Minangkabau, Betawi, dan Sunda. Tidak berhenti di sana, ada juga 342 entri kosakata baru di Wiktionary. Proyek ini ikut memperkuat sisi pariwisata dengan mengedit 12 destinasi di Wikivoyage, menambahkan 126 file rekaman suara di Wikimedia Commons, dan mengabadikan 26 foto otentik untuk Wikimedia Commons. Semua data ini bukan sekadar angka; setiap entri mewakili identitas budaya yang sekarang punya ‘rumah’ permanen di dunia maya, sehingga siapa pun di belahan dunia lain bisa mengenalnya hanya dengan sekali klik.

Bergabung dalam proyek Rapid Fund dari Wikimedia Foundation (WMF) adalah langkah besar dalam perjalananku sebagai Wikimedian baru. Bagi yang mungkin belum tahu, Rapid Fund adalah dukungan finansial dari WMF untuk memfasilitasi komunitas menjalankan proyek yang berdampak pada pengetahuan terbuka. Melalui WikiMaknyus, aku ingin membantu menghadirkan lebih banyak cerita tentang makanan tradisional dari daerah-daerah yang selama ini jarang terdengar di dunia digital.

Catatan Lapangan: Merasakan Kehangatan di Mataram

Para perempuan tangguh rela menghadapi nyamuk malam demi mengedit WikiMaknyus!

Pada hari pertamaku di Mataram, muncul rasa gugup—apakah aku akan dapat mengoordinasikan tim dengan baik? Semua itu hilang ketika kami duduk bersama menghadapi sepiring Plecing Kangkung. Sambutan hangat dari Komunitas Wikimedia Mataram membuat aku merasa diterima sejak awal. Momen ini membuat aku sadar bahwa dalam sebuah proyek komunitas, ikatan emosional antaranggota jauh lebih penting daripada sekadar urusan teknis.

Mereka tidak hanya siap membantu secara teknis, tetapi juga mengajak aku langsung merasakan kekayaan cita rasa lokal: Bebalung yang gurih, Beberuk Manuk yang segar, Dodol Rumput Laut yang manis, Tuak Manis yang terasa menyegarkan, hingga hidangan ikonik seperti Soto Sasak, Sayur Lebui, dan Pedis Panas.

Pengalaman ini tidak bisa digantikan hanya dengan membaca cerita di buku. Aku masih ingat pada hari kedua, kami mengadakan pertemuan komunitas sampai larut malam. Meskipun diganggu nyamuk, semangat teman-teman dari Komunitas Wikimedia Mataram tidak pernah pudar. Kami bahkan berhasil melakukan kolaborasi lintas kota: merekam di LinguaLibre (perangkat digital untuk merekam pengucapan kata agar aksen lokal asli bisa terdengar jelas) bersama penutur asli, lalu memasukkannya ke Wiktionary bersama komunitas Jakarta lewat Zoom. Tantangan terbesar saat itu adalah memastikan koneksi internet tetap stabil selama sesi daring dan menjaga kualitas rekaman audio di tengah hiruk pikuk kota, tetapi antusiasme para relawan membuat setiap hambatan terasa kecil. Dari situ aku belajar bahwa setiap hidangan bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, istilah, dan aksen yang layak direkam dengan baik. Dan dari semangat teman-teman itu, aku belajar bahwa berkontribusi di Wikipedia bukan hanya soal angka kontribusi, tetapi juga semangat menjaga budaya kuliner tradisional Lombok.

Harapan untuk Masa Depan

Walaupun perjalanan ini belum sempurna, aku bersyukur sudah merasakan kebersamaan di dalam WikiMaknyus. Aku berharap langkah kecil ini bisa tumbuh menjadi gerakan besar yang menjaga cita rasa dan bahasa lokal, sehingga generasi mendatang tetap bisa menemukan jejak leluhur mereka di dunia digital. Untuk teman-teman yang tertarik mendokumentasikan budaya di daerah masing-masing, jangan pernah ragu untuk memulai. Mari kita isi ruang digital ini dengan cerita-cerita autentik dari setiap sudut dunia kita!

Dodol rumput laut khas Lombok yang unik aneka warna (manisan kenyal) | Hzu Hzu, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Sebagai kontributor baru yang diberi kepercayaan besar untuk menjadi Penanggung Jawab (Person-In-Charge) wilayah Mataram, aku merasa tugas ini cukup menantang. Berkat dukungan dari tim inti, semuanya terasa lebih ringan. Terima kasih kepada Pitchrigi, Sofi Solihah, dan Nikolas KHF atas bimbingan teknis serta dorongan semangat, sekaligus telah mempercayakan misi pelestarian kuliner Mataram ini kepadaku. Bimbingan mereka sangat berarti bagi aku yang masih banyak belajar tentang seluk-beluk ekosistem Wikimedia yang luas ini.

