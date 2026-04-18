Merayakan 25 Tahun Wikipedia: Menunda Kepunahan Bahasa Gorontalo di Era Digital

Perayaan ulang tahun ke-25 Wikipedia oleh Komunitas Wikimedia Gorontalo

Di pertengahan bulan Februari lalu, Komunitas Wikimedia Gorontalo merayakan momen ulang tahun ke-25 Wikipedia dengan misi melestarikan dan mendokumentasikan bahasa Gorontalo (Hulontalo) secara digital. Sebagai bahasa lisan yang masih minim sumber tertulis, Wikipedia telah menjadi rumah yang nyaman bagi bahasa daerah Gorontalo. Melalui dukungan dari Wikipedia 25 Fund, kami menyelenggarakan “Hulontalo Digital Heritage Seminar”. Acara ini bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah ruang kolaborasi untuk menjembatani komunitas dengan pihak akademisi.

Mendobrak Stigma di Dunia Akademis

Selama ini, sering terjadi kesalahpahaman di mana mahasiswa dilarang menggunakan Wikipedia sebagai referensi. Oleh karena itu, kami menggelar sesi diskusi panel yang mengundang perwakilan dosen dan mahasiswa dari berbagai universitas di Gorontalo, serta perwakilan dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Sesi ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana seharusnya Wikipedia diperlakukan secara bijak agar dapat berjalan beriringan dengan dunia kampus sebagai sumber belajar.

Diskusi panel dari perwakilan dosen, guru, dan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo

Inspirasi dan Aksi Nyata

Acara ini tidak akan lengkap tanpa merayakan para kontributor di balik layar. Kami mengadakan sesi Success Story, di mana anggota sukarelawan berbagi cerita, suka duka, dan pengalaman sukses mereka selama berkontribusi di proyek Wikimedia kepada para kontributor baru. Semangat ini langsung disalurkan melalui kegiatan Editathon bersama anggota komunitas. Fokus utama kami adalah menciptakan aksi nyata, yang membuahkan hasil berupa artikel pilihan yang berhasil dibuat atau ditingkatkan kualitasnya.

Sesi Success Story dan Editathon

Kilas Balik Melalui Lensa

Sebagai bentuk apresiasi terhadap perjalanan komunitas, kami juga menyelenggarakan pameran foto. Setiap foto yang dipajang menceritakan jejak langkah kami merintis Wikipedia bahasa Gorontalo. Peserta dapat menyaksikan bersama bagaimana perjalanan komunitas Wikimedia Gorontalo dari sejak awal dibentuk hingga saat kini.

Area pameran foto

Perayaan 25 tahun Wikipedia di Gorontalo membuktikan bahwa dengan kolaborasi digital, bahasa daerah tidak akan lekang oleh zaman. Kami tidak hanya membaca sejarah, tetapi kami sedang menuliskannya.

