Memperkenalkan rancangan Rencana Tahunan Yayasan Wikimedia Tahun Anggaran 2026-2027

Rancangan Rencana Tahunan Yayasan Wikimedia untuk tahun anggaran 2026–2027 telah terbit. Halaman ini menggarisbawahi Ringkasan Umum. Anda dianjurkan untuk meninjau rancangan utuh di Meta-Wiki dan membagikan umpan balik Anda di halaman pembicaraan dalam bahasa apa pun.

Apa yang dunia ini butuhkan dari kami sekarang?

Internet sedang berada di titik balik yang krusial. Kecenderungan global yang telah dipantau oleh Yayasan Wikimedia dan para sukarelawan selama beberapa tahun terakhir bukan lagi ancaman atau teoretis belaka; tren tersebut kini berdampak pada proyek Wikipedia dan Wikimedia. Wikipedia mengalami penurunan dalam halaman kunjungan dan trafik kunjungan dari Google, dan terdapat lonjakan signifikan pada trafik bot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami meyakini bahwa situasi ini bukanlah fenomena sementara, melainkan sebuah perubahan struktural. Dunia membutuhkan Yayasan Wikimedia dan pergerakan untuk berevolusi dan beradaptasi.

Misi Wikimedia tetap mendesak. Pada sebuah era tumbuhnya misinformasi dan konten hasil ciptaan Kecerdasan Buatan (AI) yang tidak dapat diandalkan, Wikipedia terus menjadi penyokong utama dari pengetahuan yang akurat di seluruh web—sebagai “jaring faktual yang menjaga keutuhan dunia digital bersama.” [sumber] Namun, meskipun konten hasil ciptaan para sukarelawan tetap penting bagi dunia, konten-konten ini kini semakin kurang terlihat, sebab orang-orang mengonsumsi informasi dari ringkasan AI, robot obrolan, dan beragam bentuk lain dari penggunaan data ulang dari pihak ketiga.

Hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial bagi gerakan Wikimedia:

Trafik: Bagaimana kami seharusnya menyikapi penurunan kunjungan halaman, kurangnya visibilitas, dan perubahan struktural yang menjauh dari trafik rujukan mesin pencari?

Penggunaan Data Ulang yang bertanggung jawab: Seperti apa penggunaan data ulang konten Wikimedia yang berkelanjutan, dan bagaimana kami melindungi infrastruktur kami dari tindakan penyalahgunaannya?

Elemen manusia: Apa nilai unik dari Wikipedia di tengah gencaran konten buatan AI dan pengalaman "klik nol" Bagaimana kami dapat menggandakan kekuatan unik dari komunitas global kami?

Melindungi model kerja kami : Bagaimana kami dapat melindungi model kontributor sukarelawan dan model pendapatan Wikipedia?

Keberlanjutan jangka panjang: Bagaimana kami akan membantu Wikipedia dan proyek lainnya agar berkembang selama 25 tahun ke depan – dan seterusnya?

Berkembang di dalam Wiki dan di luar Wiki

Kami meyakini masa depan Wikipedia bergantung pada dua hal yang saling melengkapi: berkembang di dalam wiki dan di luar wiki. Itu artinya kami berinvestasi pada pengalaman destinasi yang lebih tajam di situs web dan aplikasi yang disukai para pembaca, kontributor, dan donatur serta membuat mereka kembali lagi. Selain itu, sebuah model penggunaan data ulang yang berkelanjutan yang menjangkau audiens di mana pun mereka berada, dan memberikan nilai tambah dan membawa kontributor masa depan kembali ke Wikipedia — tidak semata-mata demi trafik. Untuk tetap maju dan relevan dalam lanskap baru ini, kami membutuhkan Wikipedia untuk berkembang baik di dalam wiki maupun di luar wiki.

Tujuan Yayasan Wikimedia Tahun 2026-27

Bagaimana cara kami akan melakukannya? Dengan berfokus pada empat tujuan utama pada tahun 2026-27:

Memperluas jangkauan kami. Menganekaragamkan trafik kami di luar ranah pencarian tradisional. Secara historis, hampir 90% pengunjung Wikipedia datang melalui pencarian Google. Aliran trafik “gratis” ini kini mengalami penurunan struktural — sebuah perubahan yang berdampak pada para penerbit di seluruh internet, tidak hanya Wikipedia. Artinya, kami perlu mengembangkan berbagai bentuk trafik langsung (contohnya, sumber rujukan baru dan unduhan aplikasi seluler) dan menganekaragamkan sumber trafik kami sehingga kami tidak lagi bergantung pada satu sumber semata. Orang-orang mungkin tidak lagi menemukan konten Wikimedia secara tidak sengaja seperti sebelumnya, memengaruhi visibilitas keseluruhan dan, berdampak pada pendapatan dan motivasi editor. Hal ini menuntut investasi pada cara-cara baru (dan sering kali lebih sulit dan mahal) untuk menjangkau para pembaca, penyunting, dan kontributor. Memperdalam keterlibatan. Mendukung para kontributor kami dan mengubah pembaca biasa menjadi pembaca tetap, penyunting, dan donatur. Banyak pengguna Wikipedia berkunjung secara singkat, menemukan suatu fakta, dan pergi meninggalkan Wikipedia. Kami perlu membangun pengalaman pembaca lebih melekat sehingga pembaca biasa dapat kembali lagi, menjadi pembaca aktif, dan berkembang menjadi para penyunting dan donatur dalam jumlah yang lebih besar. Di sebuah dunia di mana setiap kunjungan lebih berarti, kami akan berfokus pada sebuah corong audiens (lihat di bawah) yang mendatangkan orang-orang dari konten “luar wiki” menjadi pengalaman “di dalam wiki”, mengubah para pembaca kasual menjadi pembaca aktif, dan mengubah para pembaca aktif menjadi peserta, donatur, dan sebuah generasi baru dari pemimpin komunitas. Melindungi proyek-proyek kami: Mempertahankan dan memegang teguh model kami. Para sukarelawan dan nilai-nilai Wikipedia kini semakin terancam. Kami akan memberikan keamanan dan dukungan hukum kepada sukarelawan yang dibutuhkan, dan membela sudut pandang netral di dunia di mana fakta-fakta semakin diperebutkan dan dipolitisasi. Kami akan memperkuat perlindungan bagi infrastruktur Wikimedia dari penyalahgunaan bot, dan mendukung penggunaan data ulang secara bertanggung jawab yang mendorong nilai dan para kontributor kembali ke Wikipedia, tidak hanya sekadar demi trafik.

Tujuan-tujuan tersebut dapat dimungkinkan tercapai oleh tujuan keempat:

Membangun kecepatan dan ketangguhan: Mendukung orang-orang dan sistem di balik layar pekerjaan ini. Mendorong kecepatan dan efisiensi yang lebih besar pada seluruh staf, sistem, dan infrastruktur teknis Yayasan Wikimedia. Tujuan ini meliputi upaya yang akan kami lakukan untuk menghasilkan kebutuhan dukungan finansial untuk mencapai misi kami, termasuk terus menumbuhkan aliran pendapatan yang beraneka ragam seperti Wikimedia Enterprise and Endowment untuk melindungi proyek-proyek Wikimedia yang berkelanjutan di masa depan.

Mengapa pendekatan ini dilakukan?

Perubahan dalam trafik dan penggunaan konten ulang mengartikan bahwa para pembaca masa depan, donatur, dan kontributor akan datang ke Wikipedia dengan cara yang berbeda daripada sebelumnya. Arahan strategis gerakan Wikimedia 2017 — untuk menjadi “infrastruktur penting dalam ekosistem pengetahuan bebas” — sebagian besar telah tercapai. Namun, menjadi “infrastruktur penting” itu sendiri sendiri mungkin tidak cukup untuk mengamankan masa depan dari pengetahuan bebas. Pertanyaan yang muncul sekarang yaitu bagaimana memainkan peran tersebut dengan cara-cara yang mampu melindungi model kontributor, nilai-nilai inti, dan keberlanjutan finansial Wikipedia. Sembari kami terus dipandu oleh Rekomendasi Strategi Gerakan 2030, menanggapi tren global yang kini dihadapi pergerakan kami akan mengharuskan kami untuk sangat mengandalkan rekomendasi “evaluasi, perulangan, dan adaptasi.”

Proyek Wikimedia kami yang paling terlihat dan banyak digunakan ulang adalah Wikipedia. Untuk tahun mendatang, kami akan membangun peran mendasar Wikipedia dalam ekosistem informasi untuk memacu trafik dan visibilitas terhadap konten Wikimedia. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan trafik ke Wikipedia, memperkuat dukungan kepada para penyunting, dan menyediakan Pengguna dengan Hak Lanjutan dengan peralatan dan dukungan yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan yang semakin berkembang. Dengan juga berinvestasi “di luar wiki” untuk menyalurkan para pembaca baru, kontributor, dan donatur kembali ke Wikipedia, kami dapat membantu memastikan bahwa proyek-proyek Wikimedia tetap mapan secara finansial, dipercaya secara sosial, relevan secara publik, dan bebas secara struktural.

Dari pembaca menjadi kontributor dan donatur: corong audiens

Untuk mengubah pembaca biasa menjadi pembaca aktif, penyunting, dan donatur dalam skala lebih tinggi, kami akan berfokus untuk menggerakkan orang-orang melalui sebuah corong audiens yang menggunakan uji coba terarah, peningkatan pengalaman pengguna, dan metrik pada setiap langkahnya untuk mengubah pengguna pasif menjadi peserta aktif.

Skala peluang ini sangat signifikan. Kami memperkirakan secara kasar sekitar 5 miliar pengguna internet telah mengonsumsi konten Wikipedia dalam berbagai cara, baik di situs kami atau melalui penggunaan data ulang oleh pihak ketiga. Dari jumlah tersebut, terdapat 3,3 miliar mengetahui bahwa Wikipedia itu ada. Lalu, kira-kira 1,5 miliar — sekitar 27% dari seluruh pengguna internet — membaca konten Wikipedia di wiki setiap bulan.

Diagram: corong audiens terkini

“Di luar Wiki”

Seluruh pengguna Internet: sekitar 5,5 miliar

Mengonsumsi konten Wikipedia yang digunakan ulang: sekitar 5,0 miliar

Mengetahui Wikipedia: sekitar 3,3 miliar “Di dalam Wiki”

Pembaca: sekitar 1,5 miliar (27% dari pengguna internet)

Donatur: sekitar 7,7 juta (0,51% dari pembaca)

Penyunting: sekitar 273.000 (0,02% dari pembaca)

Hal ini memberikan sebuah aset strategis yang masif dalam membantu kami untuk menavigasi momen-momen transisi ini. Namun, kami harus memanfaatkan kekuatan ini sekarang, sementara jangkauan dan kesadaran merek tetap kuat. Penurunan trafik yang sedang kami alami ini mengartikan bahwa kami perlu meningkatkan jumlah di bagian atas dari corong – penggunaan ulang konten Wikimedia secara utuh dan kesadaran terhadap Wikipedia – dan meningkatkan penilaian konversi pembaca menjadi pembaca tetap, penyunting tetap, dan donatur menuju ke bagian bawah corong. Tahun ini, kami akan tetap memfokuskan perhatian dalam mengukur corong audiens kami untuk memastikan langkah uji coba dan perulangan kami dalam kerangka yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Menjadikan penyuntingan lebih mudah dan efisien

Sebuah komunitas penyunting yang sehat berkembang adalah hal yang penting bagi masa depan Wikipedia. Untuk tujuan tersebut, kami akan berinvestasi dalam sebuah sistem dasbor yang dipersonalisasi sehingga membantu pembaca menjadi penyunting, dan mendukung penyunting baru dalam penjalanannya menuju peranan menjadi penyunting berpengalaman dan moderator. Dasbor-dasbor ini dapat membantu penyunting pemula berkembang menjadi peran yang lebih pesat, dan membantu menonjolkan diri bagi sukarelawan yang berpengalaman lebih yang mungkin membutuhkan perhatian, seperti diskusi aktif atau adanya potensi vandalisme dalam artikel yang mereka awasi. Tujuan yang lebih jelas, metrik yang berdampak, dan hubungan di antara kontributor dapat juga membantu memperdalam motivasi, penetapan penyunting, dan partisipasi jangka panjang.

Kami juga akan mengembangkan cara-cara baru bagi para penyunting untuk melihat kapan dan bagaimana pembaca terlibat dengan konten kami. Hal ini mungkin meliputi pemaparan data yang terkumpul tentang seberapa sering halaman ditautkan ke situs web lain, seperti Google atau TikTok. Tujuan ini yaitu mengizinkan penyunting untuk memprioritaskan suntingan mereka berdasarkan wawasan menjadi pengetahuan yang orang-orang paling ingin ketahui. (Sebagai contoh, jika sebuah istilah pencarian umum ditautkan ke artikel yang salah, penyunting dapat mengarahkan ulang atau mengembangkan konten yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pembaca.)

Sesuai dengan saran dari Penasihat Produk dan Teknologi (PTAC) kami, kami akan terus berfokus untuk mengupayakan suntingan aplikasi seluler yang lebih mudah. “Suntingan terstruktur” , misalnya, dapat membantu suntingan seluler menjadi lebih sederhana, tugas yang terpandu. Bagi Pengguna dengan Hak Lanjutan, otomatisasi lebih canggih (seperti investigasi yang disarankan menjadi aktivitas mencurigakan) dapat membantu mengurangi tugas moderasi yang berulang yang sering dihubungkan dengan lonjakan pengguna baru, membebaskan Pengguna dengan Hak Lanjutan untuk fokus pada tugas yang berdampak lebih tinggi. Kami juga akan membantu melindungi pengguna dengan keamanan yang diperkuat.

Tangkapan layar dari artikel Pohon Gembala (Shepherd’s Tree) dalam Wikipedia bahasa Inggris



Sebuah ekosistem hidup untuk pengetahuan

Seperti yang telah dicatat oleh para Wikimedian, Wikipedia dan proyek-proyek kami ini dapat diibaratkan sebuah ekosistem hidup yang selalu berkembang dan beradaptasi sepanjang waktu. Dalam dua dekade terakhir, Wikipedia telah ditopang oleh “air terjun” trafik pencarian rujukan gratis dari Google — aliran pembaca, donatur, dan kontributor tetap. Saat ini, air terjun tersebut sedang berubah arah dan berpotensi mengering. Dan seperti yang telah lama ditinjau oleh sukarelawan Wikipedia (1, 2), fondasi utama komunitas – Pengawas dan Pengguna dengan Hak Lanjutan – belum bertambah pada jumlah yang diperlukan bagi Wikipedia demi dapat berkembang pesat di generasi mendatang.

Ketika sistem tumbuhan hidup mengalami kekurangan air, biasanya terjadi dua hal berikut:

Menemukan sumber air baru. Oleh karena itu, kami menekankan menganekaragamkan trafik, untuk menjangkau melampaui aliran tradisional dari pencarian rujukan Google. Menumbuhkan akar yang lebih dalam. Oleh karena itu, kami menekankan pada memperkuat keterlibatan – mengubah pembaca biasa menjadi pembaca tetap dan pembaca tetap menjadi penyunting dan donatur.

Jika rencana tahunan 2026-27 memiliki sebuah simbol, mungkin diwujudkan seperti pohon gembala (Boscia albitrunca), sebuah tumbuhan yang dikenal dengan memiliki struktur akar terdalam di bumi, mencapai kedalaman hingga 68 meter / 230 kaki. Pohon gembala tidak menyerap air dangkal. Pohon ini menghujam jauh ke dalam bumi. Dengan demikian, pohon ini hidup subur di salah satu lingkungan paling keras di dunia, Gurun Kalahari.

Kami percaya Wikipedia sedang menghadapi momen dengan suasana yang penuh tekanan, dan membutuhkan adaptasi yang serupa. Ia harus menumbuhkan akar lebih dalam, mengubah pembaca biasa menjadi pembaca aktif, penyunting dan donatur yang tetap dan semakin mendalami keterlibatan mereka dari waktu ke waktu. Dengan melakukan hal ini, memperbarui model yang telah membentuk Wikipedia, seperti pohon gembala, sebuah sumber penghidupan dan inspirasi di lanskap digital yang semakin menantang.

