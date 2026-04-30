Wikimedia Foundation Memperoleh Komitmen Pemerintah untuk Keamanan Pengguna, Privasi, dan Integritas Konten Menjelang Pendaftaran Administratif di Indonesia

Pada Kamis, 30 April 2026, Wikimedia Foundation telah menyelesaikan proses pendaftaran administratif untuk aplikasi Wikipedia sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), berlaku bagi platform daring yang beroperasi di Indonesia. (Kami juga bermaksud untuk mendaftarkan situs web Wikipedia dengan bantuan lebih lanjut dari Komdigi; proses tersebut tertunda hari ini dikarenakan galat pada situs pendaftaran.) Wikimedia Foundation telah berdiskusi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sejak awal tahun ini untuk menjelaskan model moderasi konten berbasis komunitas yang unik di platform Wikimedia juga untuk menyampaikan kekhawatiran kami mengenai privasi pengguna dan kebebasan editorial serta pelestarian model tata kelola proyek Wikimedia yang dijalankan oleh relawan.

Pada pertemuan daring yang konstruktif antara Komdigi dan Wikimedia Foundation pada 23 April 2026, Wikimedia Foundation membahas berbagai kekhawatiran tersebut dan menjelaskan komitmennya terhadap integritas pengetahuan, privasi dan keamanan para penyunting Wikipedia. Komdigi pun mengakui pentingnya prinsip-prinsip ini demi menjalankan proyek-proyek pengetahuan terbuka Wikimedia dan menegaskan bahwa kebijakan terkait dimaksudkan sebagai formalitas administratif. Sebagai bentuk penguatan komitmennya, Komdigi telah menyampaikan jaminan tertulis kepada tim Legal Wikimedia Foundation yang mengkonfirmasi bahwa pendaftaran ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memoderasi konten atau penyingkapan data yang dapat melemahkan model Wikimedia yang dikelola oleh komunitas.

Sejak 25 Februari 2026, relawan penyunting di Indonesia tidak dapat mengakses akun mereka sehingga mereka tidak dapat berkontribusi di Wikipedia maupun platform pengetahuan lainnya yang dikelola oleh Wikimedia Foundation. Sebagai hasil dari pendaftaran Wikimedia Foundation, Komdigi telah menjamin pemulihan kembali akses ke domain auth.wikimedia.org secepat mungkin, sehingga relawan dapat kembali berkontribusi.

Apa dampaknya bagi para kontributor?

Wikimedia Foundation telah dengan cermat mengevaluasi implikasi legal, teknis, dan komunitas dari pendaftaran ini, terutama bagaimana keputusan ini dapat memengaruhi keamanan dan keberlanjutan kontributor kami di proyek-proyek Wikimedia.

Registrasi ini tidak akan memiliki dampak tambahan bagi proses peninjauan hukum yang ada di Wikimedia Foundation. Kami akan terus mengevaluasi keabsahan dari perintah penghapusan konten ataupun permintaan penyingkapan data berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan dan kebijakan yang berlaku, serta merespon sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia internasional. Wikimedia Foundation terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perintah hukum yang kami proses adalah sah secara hukum, dapat diterapkan oleh Wikimedia Foundation, dan bukan merupakan penyalahgunaan proses hukum, dan akan terus menyediakan bantuan bagi pengguna beritikad.

Bagi afiliasi Wikimedia dan kontributor di Indonesia

Wikimedia Foundation berterima kasih atas semua upaya yang telah dilakukan Wikimedia Indonesia dan para kontributor proyek Wikimedia di Indonesia untuk terus membangun kesadaran dan dukungan publik bagi proyek-proyek kami dan akses pengetahuan di negara ini. Upaya Anda menunjukkan seberapa berartinya suatu komunitas aktif yang bersemangat terhadap proyek-proyek pengetahuan bebas Wikimedia dan berkomitmen untuk membagikan kekayaan pengetahuan Indonesia bagi dunia.

Wikimedia Foundation tetap berkomitmen untuk mendukung relawan dan pengguna di Indonesia. Kami berharap akses ke auth.wikimedia.org akan segera dipulihkan, dan komunitas sukarelawan di Indonesia dapat terus berkontribusi secara bebas di proyek-proyek Wikimedia.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation