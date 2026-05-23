Watch Party ESEAP Conference 2026: Semangat Kolaborasi dan Perayaan 25 Tahun Wikipedia Bersama Komunitas Wikimedia Banjarnegara

Komunitas Wikimedia Banjarnegara, dengan dukungan dari Wikimedia Indonesia, menyelenggarakan kegiatan Watch Party (Nonton Bersama) Konferensi ESEAP 2026 yang berlangsung pada 15–17 Mei 2026 di Kaohsiung, Taiwan. Kegiatan nonton bersama ini dilaksanakan pada Sabtu, 16 Mei 2026, sebagai bagian dari rangkaian partisipasi komunitas lokal dalam mendukung konferensi regional ESEAP (East, Southeast Asia and Pacific), sesuai arahan dari Tim Panitia ESEAP dan staf Wikimedia Indonesia.

Acara berlangsung di Cosmopolite Food & Cafe mulai pukul 14.00 hingga 18.00 WIB dan diikuti oleh 18 sukarelawan aktif dari Komunitas Wikimedia Banjarnegara. Kegiatan ini menjadi ruang berkumpul yang hangat sekaligus produktif bagi para kontributor Wikimedia untuk bersama-sama mengikuti perkembangan gerakan Wikimedia di kawasan Asia Pasifik.

Dalam sesi Watch Party ini, peserta menyaksikan dan mendiskusikan berbagai materi menarik, khususnya pada sesi Lighting Talk 1 yang menghadirkan beragam gagasan, pengalaman, dan inovasi dari komunitas Wikimedia di berbagai negara. Selain itu, peserta juga turut mengikuti sesi spesial Wikipedia 25th Birthday Celebration yang menjadi momen perayaan perjalanan panjang Wikipedia sebagai ensiklopedia bebas terbesar di dunia.

Tidak hanya menonton bersama, kegiatan juga dilanjutkan dengan kopdar menyunting (editing meetup) yang dimanfaatkan peserta untuk berkontribusi langsung di Wikipedia Bahasa Indonesia. Para peserta membuat dan mengembangkan artikel-artikel bertema Kaohsiung dan Taiwan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pengembangan pengetahuan bebas, sekaligus memperkaya konten yang relevan dengan konferensi ESEAP 2026.

Melalui kegiatan ini, Komunitas Wikimedia Banjarnegara berharap semangat kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan keterlibatan sukarelawan dalam gerakan Wikimedia dapat terus tumbuh dan berkembang. Watch Party ESEAP 2026 tidak hanya menjadi ajang menyaksikan konferensi bersama, tetapi juga menjadi momentum mempererat kebersamaan komunitas dan meningkatkan semangat kontribusi untuk pengetahuan bebas di Indonesia.

