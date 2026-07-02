Wikimedia Bandung Mengudara di Radio, Angkat Warisan Budaya Sunda ke Dunia Digital

Bagaimana cara menjaga budaya dan bahasa Sunda agar tetap hidup di tengah arus digital yang terus bergerak cepat?

Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan ketika Komunitas Wikimedia Bandung, didukung oleh Wikimedia Indonesia, hadir sebagai narasumber dalam agenda Ngobrol Bareng Komunitas (Ngobras) di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM.

Kehadiran Komunitas Wikimedia Bandung yang diwakili oleh Hayati Mayang Arum, Hasnanf, Arunikala, dan Oceanmuse di salah satu lembaga penyiaran tertua di Indonesia, menjadi kesempatan untuk memperkenalkan upaya pengetahuan bebas kepada masyarakat secara lebih luas.

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Menariknya, siaran radio saat ini tidak lagi terbatas pada gelombang udara. RRI Bandung turut menayangkan acara secara langsung melalui TikTok serta mempublikasikan kegiatan melalui Instagram, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan media digital.

Mengangkat tema Membebaskan Pengetahuan Lokal di Ruang Digital: Pelestarian Budaya dan Bahasa Sunda di Proyek-Proyek Wikimedia. Diskusi ini membahas bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan pengetahuan lokal melalui berbagai proyek Wikimedia.

Wikimedia Menghadirkan Akses Secara Terbuka

Dalam sesi tersebut, Komunitas Wikimedia Bandung memperkenalkan Wikimedia sebagai ruang yang menyediakan akses pengetahuan secara bebas dan terbuka bagi siapa pun.

Gerakan ini diwujudkan melalui berbagai proyek Wikimedia, seperti Wikipedia, Wikimedia Commons, Wiktionary, Wikisource, dan proyek-proyek lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi serta mengembangkan pengetahuan secara kolaboratif.

Di Indonesia, komunitas Wikimedia tidak hanya berfokus pada penyuntingan artikel ensiklopedia. Berbagai kegiatan juga diarahkan pada pelestarian budaya, dokumentasi sejarah lokal, pengembangan bahasa daerah, hingga peningkatan literasi digital masyarakat.

Dari Bandung ke Bogor, Membebaskan Pengetahuan Lintas Generasi

Komunitas Wikimedia Bandung selama ini aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dari beragam latar belakang.

Salah satu kegiatan yang telah selesai adalah WikiLatih Bogor yang diselenggarakan pada Juni 2026 bekerja sama dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat Bogor.

Kegiatan tersebut mempertemukan peserta lintas generasi dan lintas budaya untuk belajar berkontribusi pada proyek Wikimedia.

Selain pelatihan, komunitas juga secara rutin mengadakan kopi darat penyuntingan, dokumentasi budaya, digitalisasi naskah, hingga kegiatan keakraban komunitas yang bertujuan memperkuat jejaring sukarelawan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Wikimedia Bandung berupaya membangun ruang belajar yang terbuka, di mana siapa pun dapat berkontribusi untuk memperkaya pengetahuan yang tersedia secara daring.

Tantangan Pelestarian Budaya Sunda di Era Digital

Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus dalam diskusi adalah kondisi dokumentasi budaya Sunda saat ini. Berbagai aspek budaya Sunda, mulai dari tokoh, sejarah, kesenian, kuliner, hingga kosakata daerah telah banyak terdokumentasikan di berbagai proyek Wikimedia.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Ketersediaan dokumentasi digital belum selalu diiringi dengan regenerasi kontributor yang secara konsisten terlibat dalam upaya pelestarian budaya dan bahasa daerah.

Oceanmuse, CC BY-SA 4.0

Di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, keterlibatan generasi muda menjadi faktor penting dalam memastikan pengetahuan lokal tetap terdokumentasikan dan dapat diakses oleh generasi berikutnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Komunitas Wikimedia Bandung terus mengembangkan berbagai inisiatif. Salah satunya adalah WikiCagarBudaya yang pernah dilaksanakan di Tasikmalaya melalui kegiatan dokumentasi warisan budaya dan pelatihan penulisan artikel berbahasa Sunda. Agenda ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam mendokumentasikan kekayaan budaya daerah Sunda.

Dari Tatar Sunda ke Kepulauan Maluku

Diskusi di RRI Bandung juga menjadi ruang untuk memperkenalkan berbagai inisiatif yang sedang dikembangkan oleh anggota komunitas. Salah satunya adalah proyek WikiRempah yang memperoleh dukungan Rapid Fund dari Wikimedia Foundation.

Inisiatif ini berfokus pada dokumentasi pengetahuan mengenai Jalur Rempah di Kepulauan Maluku, termasuk benteng bersejarah, budaya masyarakat setempat, serta kosakata lokal yang masih digunakan hingga saat ini.

Tidak hanya mendokumentasikan pengetahuan dalam bahasa Indonesia, hasil kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkaya konten berbahasa Sunda melalui penerjemahan artikel dan perekaman pelafalan oleh penutur asli.

Langkah ini menunjukkan bahwa bahasa daerah tidak hanya dapat menjadi objek pelestarian, tetapi juga menjadi medium untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas.

Pengetahuan Lokal yang Terus Mengudara

Kehadiran Komunitas Wikimedia Bandung di RRI Bandung menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan bahasa daerah tidak hanya berlangsung di ruang kelas, perpustakaan, atau terbatas pada suatu komunitas.

Di era digital, upaya tersebut dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai kanal, mulai dari ensiklopedia daring hingga siaran radio yang disaksikan melalui media sosial.

Bagi masyarakat di masa kini, dokumentasi budaya merupakan upaya menjaga pengetahuan lokal tetap memiliki tempat di ruang digital yang terus berkembang.

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