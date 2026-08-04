Wikimania 2026: Pengalaman Saya Selama Konferensi Wiki Internasional Pertama Saya

Wikimania Day 4 group photo with the Giant Wikipedia Puzzle, Simon Delahaye for the Wikimedia Foundation, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Wikimania adalah konferensi internasional yang mengumpulkan wikimediawan dari seluruh dunia untuk berkumpul dan membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam satu wadah. Dalam iterasi ke-21 mereka, Wikimania 2026 menjadi Wikimania yang spesial karena menjadi konferensi sekaligus perayaan ulang tahun ke-25 Wikipedia, ensiklopedia bebas yang dapat disunting oleh siapapun, awal dari semua ini.

Data yang dituliskan dalam blog oleh Yayasan Wikimedia menunjukkan bahwa Wikimania yang dilaksanakan di Paris ini berhasil mengumpulkan 1250 dan lebih dari 2000 wikimediawan secara luring dan secara daring. Angka yang luar biasa untuk segmen yang lumayan ceruk ini.

Wikimania Pertama Saya

Wikimania 2026 dilaksanakan selama lima hari, mulai dari tanggal 21 Juli 2026 sebagai acara pre-konferensi, lalu dilanjutkan dengan empat hari konferensi utama. Wikimania ini adalah Wikimania, sekaligus konferensi wiki internasional pertama yang saya ikuti. Dalam konferensi ini, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti prakonferensi User With Extended Rights (UWER) atau Pengguna dengan Hak Lanjutan, yaitu konferensi yang mengumpulkan berbagai UWER dari berbagai proyek wiki. Dalam prakonferensi ini, saya mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan dan mendapatkan ilmu baru, khususnya tentang penggunaan perkakas yang membantu UWER dalam manajemen proyek. Selain itu, Moppy, yang merupakan maskot UWER, kembali ikut meramaikan prakonferensi ini. Tampaknya wikimediawan menyukai semacam maskot dalam banyak hal.

Selain dari prakonferensi UWER, saya juga mendapat undangan untuk mengikuti prakonferensi AI yang membahas tentang penggunaan AI dan bahasa alami dalam proyek wiki, khususnya untuk bahasa-bahasa lokal, misalnya Betawi dan Sasak. Namun, sayangnya prakonferensi tersebut berjalan dalam hari dan waktu yang sama dengan prakonferensi UWER yang membuat saya tidak dapat mengikutinya. Hal yang sama banyak saya temui dalam konferensi utama: banyak presentasi yang menarik, tetapi dilakukan dalam waktu yang sama.

Saya presentasi di Wikimania 2026. IKristiani-WMF, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Setelah hari prakonferensi, hari pertama saya dimulai dengan presentasi cepat atau lighting talk. Dalam presentasi 5 menit saya, saya membagikan pengalaman saya selama mengembangkan proyek dan beberapa saran untuk meningkatkan pengalaman pengguna baru di Incubator. Salindia presentasi saya dapat dilihat di sini. Dari presentasi singkat tersebut, saya mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan beberapa wikimediawan tentang penggunaan Incubator dan cara mengembangkannya.

Setelah hari pertama, saya bebas untuk memilih mengikuti berbagai presentasi yang dapat saya ikuti. Selama empat hari konferensi utama, saya mendapatkan banyak pengalaman menarik dalam presentasi maupun poster-poster yang tertempel di beberapa area khusus. Dalam hal ini, saya bertemu dan berdiskusi dengan teman-teman wikimediawan dari Indonesia yang kebetulan sedang bersekolah di Eropa, wikimediawan dari ESEAP, dan dari seluruh dunia membuka perspektif saya tentang bagaimana Gerakan Wikimedia bekerja dan berjalan secara global. Selain dari perspektif, saya juga mendapat kesempatan untuk diskusi tentang kolaborasi yang dapat dilakukan, entah secara regional maupun secara global. Potensi kolaborasi ini dapat membuat gerakan komunitas lokal dapat menjadi semakin luas dan berdampak.

Setiap hari, konferensi biasanya selesai sekitar pukul 17:00 hingga 17:30 waktu setempat. Saat itu, Paris sedang merasakan musim panas, yang untungnya sedikit adem untuk orang Indonesia. Namun begitu, matahari tetap bersinar terang hingga terbenam sekitar pukul 21:30-an. Hal ini memungkinkan saya untuk berkeliling dan menikmati kota Paris yang penuh dengan sejarah. Saya berhasil melihat berbagai tempat bersejarah dan ikonik di Paris, termasuk Eiffel, Arc de Triomphe, hingga Notre-Dame; pengalaman yang sangat menarik untuk melihat semuanya secara langsung!

Diskusi dan Potensi Kolaborasi

Selama hari konferensi, saya mendapat kesempatan untuk melakukan diskusi dengan banyak orang secara informal. Beberapa di antaranya adalah koordinator dari Wikipedia Asian Month (WAM) yang mengajak saya dan komunitas di Indonesia secara umum untuk berkolaborasi agar membuat acara WAM tersebut dalam berbagai edisi bahasa di Indonesia. Tentu saja ajakan tersebut saya terima dan semoga tahun ini dapat mulai terlaksana dalam berbagai edisi bahasa di Indonesia.

Selain WAM, saya juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan admin Wikiversity bahasa Prancis yang ingin mengembangkan berbagai proyek Wikiversity di banyak bahasa. Suatu kebetulan yang luar biasa, di mana saya juga sedang berusaha mengembangkan proyek Wikiversity tersebut di bahasa Indonesia. Saat ini beberapa relawan sedang berdiskusi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk proyek ini dan semoga kami bisa membicarakannya dalam waktu dekat.

Berhubungan dengan Wikiversity, saya juga mengobrol dengan salah satu pengguna yang merupakan penyunting dalam WikiJournal, yaitu jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Wikiversity bahasa Inggris. Dalam diskusi tersebut, saya mendapatkan bagaimana WikiJournal melaksanakan alur publikasi jurnal ilmiah, mulai dari pengumpulan, penyuntingan, dan peninjauan sejawat. Ia juga mengatakan bahwa saat ini WikiJournal sedang mencoba untuk membuat artikel-artikel dalam berbagai bahasa, tidak hanya dalam bahasa Inggris. Saya rasa, jika Wikiversity bahasa Indonesia dapat terbit, kita juga dapat menerbitkan atau ikut serta dalam WikiJournal tersebut. Semoga.

Terakhir, saya juga mendapat kesempatan dalam diskusi dan berbagi pengalaman oleh mbok Citra dalam proyek-proyeknya di WikiLontar dan WikiSami. Proyek digitalisasi lontar ini memberikan perspektif bagaimana timnya dapat memberdayakan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam gerakan membebaskan pengetahuan. Melalui lontar yang didigitalisasi dan didokumentasikan ini, kita bisa mendapatkan berbagai ilmu dan lagu lama yang masih sangat relevan untuk diaplikasikan di kehidupan sekarang.

Penutup

Satu frasa yang dapat saya gunakan untuk menggambarkan Wikimania 2026 ini adalah “luar biasa.” Pengalaman berdiskusi dengan relawan yang bekerja untuk membebaskan pengetahuan melalui proyek wiki tidak cukup hanya dilakukan on-wiki, tetapi perlu dilakukan secara langsung, bertatapan muka dengan mereka. Pengalaman berbincang dan berdiskusi dengan mereka, mendengar praktik terbaik dalam pengembangan komunitas dan proyek, dan pengalaman melihat kota bersejarah dunia adalah pengalaman luar biasa yang tidak akan cukup untuk diceritakan dalam satu artikel blog.

Wikimania 2027 akan dilaksanakan di Santiago, Chile, yang akan dilaksanakan dengan kolaborasi berbagai mitra atau kelompok pengguna regional di sekitar Chile. Maka dari itu, saya mengajak kawan-kawan semua untuk semakin aktif dalam gerakan membebaskan pengetahuan ini dan dalam kolaborasi daerah, regional, maupun internasional agar mendapatkan pengalaman yang sama dengan saya. Ayo bebaskan pengetahuan!

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