Wikiadat Kepri : Melacak Jejak Melayu Bintan Karimun

Wiki Adat Kepri: Melacak Jejak Melayu Bintan–Karimun merupakan proyek dokumentasi budaya Melayu pesisir yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini didanai oleh Wikimedia Foundation (WMF) melalui program Rapid Fund dan mendapat dukungan dari Komunitas Wikimedia Padang. Proyek ini berfokus pada pendokumentasian Cagar Budaya (CB), Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB), situs dan bangunan bersejarah, serta perekaman dialek Melayu sebagai bagian dari upaya memperluas dokumentasi pengetahuan mengenai kebudayaan Melayu pesisir di berbagai proyek Wikimedia.

Penghuni Rumah Tua Melayu Berakit



Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penelusuran langsung ke berbagai lokasi di Bintan dan Karimun. Selain menghasilkan dokumentasi visual, tim turut menghimpun informasi dari masyarakat, komunitas lokal,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dan pihak terkait untuk memperkuat informasi mengenai objek yang didokumentasikan. Hasil kegiatan selanjutnya dikembangkan menjadi pengetahuan terbuka melalui Wikimedia Commons, Wikipedia, Wikidata, Wikivoyage, Wiktionary, dan Lingua Libre.

Menelusuri Jejak Melayu di Bintan dan Karimun

Bintan dan Karimun menjadi wilayah utama pelaksanaan Wiki Adat Kepri karena memiliki jejak sejarah dan kebudayaan Melayu yang tersebar tidak hanya di pulau utama, tetapi juga di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Penelusuran lapangan yang berlangsung sejak awal November hingga akhir Desember 2025 berhasil menjangkau dua kabupaten dan menyusuri lima pulau kecil untuk mendokumentasikan berbagai peninggalan sejarah, bangunan lama, makam, situs budaya, Cagar Budaya (CB), serta Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB). Mobilitas antarpulau menjadi bagian penting dari kegiatan karena sejumlah objek berada di lokasi yang tidak dapat dijangkau hanya melalui perjalanan darat.

Selama penelusuran, tim melakukan pemotretan objek, pencatatan titik lokasi dan informasi pendukung, serta pengumpulan keterangan dari masyarakat setempat. Hasil perjalanan tersebut turut berkontribusi terhadap capaian proyek berupa 550 berkas di Wikimedia Commons, 30 artikel Wikipedia, 20 butir Wikidata, 26 dokumentasi kosakata, dan 2 konten Wikibooks. Data lapangan menjadi penting karena sejumlah objek yang dijumpai masih memiliki dokumentasi digital yang terbatas. Dalam beberapa penelusuran, informasi dari masyarakat lokal bahkan menjadi petunjuk awal untuk menemukan objek maupun memahami cerita dan konteks sejarah yang melekat pada lokasi tersebut. Dengan demikian, perjalanan ke lima pulau kecil tersebut tidak hanya menghasilkan dokumentasi visual, tetapi juga membawa informasi lokal ke dalam ekosistem pengetahuan terbuka Wikimedia.



Dokumentasi kerjasama bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bintan

Lebih dari 550 dokumentasi visual membuka wajah warisan Melayu Pesisir

Salah satu hasil terbesar dari Wiki Adat Kepri adalah dokumentasi visual. Selama penelusuran di Bintan dan Karimun, tim menghasilkan dokumentasi terhadap berbagai objek budaya, bangunan bersejarah, situs, makam, lingkungan masyarakat, serta unsur lain yang berkaitan dengan kehidupan Melayu pesisir.Dari kegiatan tersebut, sebanyak 550 berkas berhasil dikontribusikan ke Wikimedia Commons. Dokumentasi ini menjadi penting karena sejumlah objek yang ditemui sebelumnya hanya memiliki sedikit dokumentasi visual yang dapat ditemukan dan digunakan secara bebas.

Setiap foto tidak hanya dipandang sebagai hasil perjalanan. Dokumentasi visual menjadi catatan mengenai kondisi suatu objek pada saat kegiatan dilakukan. Dalam konteks warisan budaya, dokumentasi seperti ini dapat memiliki nilai jangka panjang karena kondisi bangunan, situs, maupun lingkungan dapat mengalami perubahan.Berkas yang tersedia di Wikimedia Commons juga memungkinkan dokumentasi digunakan kembali untuk memperkaya Wikipedia maupun proyek Wikimedia lainnya. Dengan lisensi bebas, dokumentasi tersebut tidak berhenti sebagai koleksi pribadi tim, tetapi menjadi arsip visual yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.Temuan lapangan kemudian turut diterjemahkan ke dalam bentuk data terstruktur. Sebanyak 20 butir Wikidata dikembangkan untuk membantu menghubungkan objek dengan informasi seperti lokasi dan keterkaitannya dengan proyek Wikimedia lainnya.

Lebih dari 550 Entri Commons di Wikimedia Commons : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiadat_Bintan_Karimun 30 Entri Artikel Wikipedia : https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kopdar_Wikiadat_Padang 20 Entri Wikidata : https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Komunitas_Wikimedia_Padang/Wiki_Adat_Kepri_Melacak_Jejak_Melayu_Bintan_Karimun

Dialek Melayu Menjadi Temuan Penting di Balik Dokumentasi Benda dan Situs

Penelusuran Wiki Adat Kepri tidak hanya berfokus pada bangunan dan peninggalan bersejarah, tetapi juga menyentuh bahasa sebagai bagian penting dari identitas masyarakat Melayu pesisir. Bersama penutur lokal dan Komunitas Kala Melayu, tim mendokumentasikan sejumlah kosakata yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses ini sekaligus menjadi ruang bertukar informasi mengenai bahasa dan kebudayaan Melayu yang berkembang di tengah masyarakat Bintan dan Karimun.

Dari kegiatan tersebut, sebanyak 26 kosakata beserta rekaman pengucapannya berhasil didokumentasikan melalui Wikimedia Commons. Dokumentasi suara ini menjadi pelengkap dari ratusan foto yang telah dihimpun, sehingga warisan Melayu yang tersimpan di Wikimedia tidak hanya dapat dilihat melalui benda, bangunan, dan situsnya, tetapi juga dapat didengar melalui bahasa yang dituturkan oleh masyarakatnya sendiri.

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