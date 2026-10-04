WikiNusantara 2026: Kesempatan Kedua di Makassar

Affandy on Wikilokal day2 WikiNusantara 2026

Empat tahun setelah status saya sebagai penerima beasiswa sempat diblokir akibat pelanggaran administratif di WikiNusantara 2022 Padang, saya kembali terpilih mengikuti WikiNusantara 2026, konferensi tahunan sukarelawan Wikimedia se-Indonesia edisi kelima, kali ini digelar 11–12 April di Makassar dengan tema “Bineka, Berkarya, dan Berkelanjutan”. Bagi saya, ini bukan sekadar konferensi kedua, tapi kesempatan kedua yang saya syukuri, dan saya bertekad tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Makassar sendiri jadi berkesan karena ini pertama kalinya saya menginjak Pulau Sulawesi, di sanalah saya akhirnya bertatap muka dengan kawan-kawan dari Wikimedia Manokwari dan Makassar yang selama ini hanya saya kenal secara daring. Banyak hal saya pelajari, dari standar lema Wiktionary di kelas Leksikografi Jawad, cerita gerakan Wikimedia di Manokwari dari Pak Suardi, hingga pelajaran berharga soal komunikasi lintas budaya saat berkeliling sendirian mencari oleh-oleh di Toko Ektong, atas rekomendasi Ibu Husnul Fahima Ilyas.

Pelajaran paling berkesan justru datang belakangan: setelah membaca laporan peserta lain yang menyebut WikiLokal sebagai alat yang berguna bagi proyek mereka, saya sadar sesuatu yang terasa kecil bagi kita bisa berdampak besar bagi orang lain. Ke depan, prioritas saya adalah mengembangkan WikiLokal secara iteratif berdasarkan masukan komunitas, sambil menjajaki kolaborasi berbasis proyek dengan komunitas Wikimedia Malaysia.

Sebagai catatan untuk penyelenggara: pemisahan tempat duduk saat sesi diskusi dan malam keakraban justru mengurangi kehangatan interaksi antarkomunitas, dan susunan acara yang terlalu padat membuat banyak peserta kelelahan, meski untungnya bonding tetap tumbuh secara alami di perjalanan bus. Terima kasih kepada seluruh panitia, termasuk tim Walking Tour dan Kak Alil, atas kesempatan yang saya syukuri ini.

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