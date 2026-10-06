WikiRempah Menembus Tantangan di Tidore untuk Pelatihan dan Dokumentasi Situs Bersejarah

Setelah pada tahun 2019 Wikimedia Indonesia pernah menghadirkan WikiLatih untuk pelajar di Tidore, tim WikiRempah bermaksud melanjutkan upaya penyebaran pengetahuan. Inisiatif yang dilaksanakan oleh Ana Ainina, Supardi Sahabu, dan Sofi Solihah, didanai oleh Rapid Fund Wikimedia Foundation.

Pencarian mitra di Tidore menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kami. Terdapat perbedaan waktu sekitar dua jam antara lokasi tim dan Tidore, sehingga proses komunikasi perlu disesuaikan. Pada tahap awal, kami mencari calon mitra melalui penelusuran search engine.

Pulau Maitara, dipotret dari Pulau Tidore| Oceanmuse | SS BY SA 4.0

Tantangan Cara Berkomunikasi

Kami juga memanfaatkan jejaring antarkomunitas yang telah dimiliki, bahkan memperluas pencarian melalui relasi di lingkungan pemerintahan. Namun, perbedaan usia dan kebiasaan komunikasi membuat kami perlu menyesuaikan pendekatan.

Para calon mitra menuntut cara yang lebih konvensional seperti menyiapkan surat keterangan, surat izin, serta berbagai materi komunikasi untuk dipelajari terlebih dahulu. Proses tersebut berlangsung cukup panjang, dan hingga kami tiba di Tidore, kepastian mengenai peserta masih belum kami peroleh, agak overthinking tapi berusaha tenang.

Mengambil Keputusan di Tengah Ketidakpastian

Rentang komunikasi dengan sejumlah calon mitra membutuhkan waktu lebih panjang dari perkiraan. Kondisi ini menuntut kami untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan agar persiapan kegiatan tetap berjalan.

Kami berdiskusi secara internal untuk menentukan langkah berikutnya. Salah satu pertimbangannya melihat konsistensi calon peserta dalam menindaklanjuti komunikasi. Tujuannya, mengidentifikasi mereka yang memiliki komitmen mengikuti kegiatan, tanpa semata-mata berpatokan pada jumlah pendaftar.

Menyesuaikan Strategi Koordinasi

Kepada pihak yang belum memberikan kepastian, kami menyampaikan pendaftaran dapat diakomodasi hingga tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Setelah batas tersebut, penambahan peserta tidak dapat dipenuhi karena tim perlu memastikan sumber daya kegiatan. Tim juga perlu memiliki mekanisme yang jelas agar seluruh persiapan tidak bergantung pada kepastian yang belum diperoleh.

Tiba di Pelabuhan Bastiong, Ternate, setelah menyeberang dari Pulau Tidore | Oceanmuse | SS BY SA 4.0

Kami berupaya mengakomodasi kebutuhan tersebut sembari menyiapkan alternatif apabila rencana awal tidak dapat terlaksana. Tantangan lainya, perbedaan ekspektasi mengenai teknis pelaksanaan. Beberapa pihak mengusulkan penambahan peserta di luar kuota yang telah direncanakan, sedangkan tim memiliki keterbatasan sumber daya yang dibawa dari luar pulau.

Peserta dari Jurnalis dan Mahasiswa

Pada akhirnya yang datang pelatihan jumlahnya 4 orang, namun tidak apa karena ternyata kontribusi peserta yang datang semuanya melebihi ekspektasi. Sebagian besar peserta memiliki pengalaman di bidang masing-masing, sehingga diskusi selama pelatihan berlangsung aktif, pertanyaan mereka juga berbobot seperti menanyakan pengetahuan sejarah lokal yang telah dimiliki apakah dapat langsung dituliskan di Wikipedia.

WikiLatih WikiRempah di Tidore | Oceanmuse | SS BY SA 4.0

Rupanya, seluruh peserta memenuhi target kontribusi setidaknya tiga ribu bita, bahkan ada yang mencapai lima ribu bita, ada pula yang langsung membuat dua artikel berbeda mengenai agar lebih banyak ilmu dipublikasikan.

Memanfaatkan Kode Program dengan Sistem Kontrol

Tentunya, hasil tracking peserta tidak terlepas dari pemanfaatan kode program https://affandymurad.github.io/wikirekap oleh Affandy Murad. Kode program ini memudahkan pengguna mengecek kontribusi para peserta di proyek Wikimedia secara spesifik. Hasil rekap dapat diekspor ke format pdf, memudahkan evaluasi kegiatan secara offline.

Fitur ini amat berarti di saat ekspedisi berada dalam kondisi mobile, di hari yang sama harus menyeberang antarpulau, sehingga pemantauan kontribusi peserta tetap dapat dilakukan dengan lebih praktis apabila mau diakses kembali di wilayah sulit internet. Berikut rekap WikiLatih WikiRempah di Tidore.

Melanjutkan Ekspedisi

Pada hari berikutnya kami melanjutkan perjalanan untuk mendokumentasikan sejumlah situs bersejarah. Di sepanjang perjalanan, kami kembali merasakan keramahan warga lokal yang terbuka menerima kami singgah di rumah mereka. Kami juga harus menempuh jalan yang diapit hutan untuk mencapai beberapa benteng. Berkat arahan warga setempat, kami akhirnya dapat menemukan sejumlah situs yang menjadi bagian penting dari sejarah Tidore.

Salah satunya adalah Benteng Rum, yang berada di tepi pantai dan saat ini masih membutuhkan perhatian serta perawatan lebih lanjut. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya penataan di kawasan tersebut, termasuk menghadirkan tugu yang berkaitan dengan jejak sejarah Spanyol.

Situs lainnya adalah Benteng Cobe, yang juga masih memerlukan perhatian lebih. Langkah pemerintah dalam menetapkannya sebagai cagar budaya patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menjaga peninggalan sejarah agar tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya.

Hingga tulisan ini dibuat, seluruh tim WikiRempah terus melanjutkan komitmen memperluas pengetahuan, selain dari Tidore, bertambah ke wilayah bagian timur lainnya. Dalam waktu dekat di Oktober 2026, tim akan terjun ke Manado, Sulawesi Utara. Kami senantiasa mengajak para kontributor turut serta dalam langkah ini.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation