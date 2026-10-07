Maaruh Wiki Selawi Tahun: Merawat Kearifan Lokal lewat Gotong Royong Digital

Maaruh Wiki Selawi Tahun merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh perwakilan Komunitas Wikimedia Banjar untuk merayakan ulang tahun ke-25 Wikipedia Bahasa Inggris. Kegiatan yang didanai oleh Wikimedia Foundation ini mengusung tema besar merawat kearifan lokal khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Maaruh sendiri dalam bahasa Banjar berarti “merayakan” atau “menyambut” dan selawi tahun berarti 25 tahun. Tujuan utamanya adalah memperat silaturahmi komunitas, mendokumentasikan warisan budaya Kalimantan, serta memperkaya konten di Wikipedia, baik itu Bahasa Indonesia ataupun Wikipedia Bahasa Banjar.

Pelaksanaan rangkaian kegiatan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari peserta dan kontributor lokal. Indikator utama kegiatan ini seluruhnya berhasil melampaui target yang direncanakan:

Indikator Utama Target Realisasi Persentasi Jumlah Kegiatan 3 4 133% (penambahan 1 kegiatan lapangan) Peserta 25 45 180% dari target awal Jumlah Suntingan 100 > 400 400% (lebih dari 4 kali lipat target)

Meskipun pada awalnya direncanakan hanya terdapat 3 kegiatan, tim Maaruh Wiki Selawi Tahun berhasil melaksanakan 4 rangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan partisipasi peserta:

1. Baarian (Acara Syukuran)

Acara ini merupakan sesi pembukaan dari Maaruh Wiki Selawi Tahun di Banjarmasin. Dalam acara ini kegiatannya lebih menonjolkan perkenalan antar kontributor dan beberapa mini games interaktif untuk memperkenalkan proyek-proyek wikipedia kepada peserta kegiatan. Kegiatan ini berkolaborasi dengan beberapa komunitas literasi yang pernah mengikuti kegiatan luring Komunitas Wikimedia Banjar sebelumnya.

2. Bakunjang (Photowalk)

Merupakan kegiatan yang menggabungkan acara luring dan daring yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Acara luringnya dilaksanakan dengan berkeliling menyusuri kawasan bersejarah dan sudut-sudut khas Kota Banjarmasin (photowalk). Selain untuk merawat sejarah agar tetap terjaga di kalangan kaum muda, juga sekaligus mengidentifikasi potensi objek budaya yang perlu didokumentasikan.

Setelah menyusuri kawasan bersejarah, peserta diajak untuk melakukan kegiatan pengunggahan berkas. Hasil kegiatan photowalk tadi diunggah berkasnya ke dalam proyek wikipedia commons. Setiap peserta diajarkan tutorial singkat untuk mengunggah berkas ke dalam proyek commons dan memberikan tagar #AruhWiki25 dalam unggahan berkasnya.

3. Bahandipan (Gotong Royong/Edit-a-thon)

Mengambil istilah dalam bahasa Banjar bahandipan yang artinya “gotong royong”, kegiatan ini mengajak peserta berkontribusi menyunting artikel di beberapa proyek wikipedia sekaligus. Ada beberapa proyek yang disunting dalam kegiatan ini, seperti: WikiCommons dan Wikipedia Bahasa Banjar. Kegiatan ini mencoba mengenalkan kepada kontributor beberapa tools yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan mereka berkontribusi di proyek-proyek wikipedia. Bahandipan bisa dibilang kegiatan edit a thon pertama yang diselenggarakan di Banjarmasin. Membuat kegiatan ini menjadi lebih berkesan karena diselenggarakan pada saat memperingati ulang tahun ke-25 Wikipedia Bahasa Inggris.

4. Photowalk

Konsepnya serupa dengan kegiatan Bakunjang, hanya saja dilakukan pada lokasi yang berbeda. Jika kegiatan Bakunjang dilakukan di Banjarmasin, maka kegiatan photowalk ini dilakukan di Kabupaten Banjar. Objek utama yang mnejadi target foto pada kegiatan ini adalah bangunan rumah adat banjar yang berada di lokasi yang saling berdekatan atau setidaknya bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

Untuk yang baru menjelajahi rute ini pertama kali, seperti saya, rasanya menyenangkan sekali. Bisa menelusuri sudut-sudut kota yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tidak cuma menelusuri, tapi juga mencoba memahami sejarah, budaya dan adat daerah sendiri secara bersamaan. Semakin produktif karena sejarah, budaya dan adat tersebut didokumentasikan secara digital dengan menyimpannya di wiki commons.

Kegiatan perayaan ulang tahun Wikipedia yang ke-25 ini tidak hanya sekadar perayaan. Tapi juga merawat kearifan lokal, menjaga ciri khas Indonesia: gotong royong, dan membebaskan pengetahuan daerah sendiri sekaligus. Harapannya, semakin banyak lagi kegiatan yang menggabungkan kearifan lokal dengan pembebasan pengetahuan ini agar semakin banyak yang mengetahui ragam budaya yang terdapat di dunia, termasuk salah satunya di Kalimantan Selatan.

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