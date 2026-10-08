“Makrab Komunitas Wikimedia Padang: Tradisi Keakraban dalam Ekosistem Pengetahuan Bebas”

Kebun Binatang Bukit Tinggi

Makrab Komunitas Wikimedia Padang merupakan kegiatan malam keakraban yang diselenggarakan oleh komunitas sukarelawan Wikimedia Padang sebagai bagian dari tradisi internal komunitas. Kegiatan ini menggabungkan unsur rekreasi, kunjungan lapangan, rapat komunitas, dan lokakarya penyuntingan proyek Wikimedia. Pada tahun 2026, Makrab dilaksanakan selama tiga hari dua malam, yaitu pada 1–3 Mei 2026, di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kegiatan ini menghasilkan 347 entri foto di Wikimedia Commons dan lebih dari 20 entri di Wikidata.

Makrab, singkatan dari Malam Keakraban, merupakan tradisi pertemuan informal yang lazim dilakukan oleh komunitas-komunitas di Indonesia untuk mempererat hubungan antaranggota. Dalam konteks Komunitas Wikimedia Padang, Makrab tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi komunitas dan produksi pengetahuan. Komunitas Wikimedia Padang sendiri merupakan komunitas sukarelawan berbasis daerah yang berfokus pada pengembangan konten berbahasa Minangkabau serta pelestarian budaya Sumatera Barat melalui proyek-proyek Wikimedia, seperti Wikipedia bahasa Minang, Wiktionary, Wikisource, Wikimedia Commons, dan Wikidata. Makrab menjadi salah satu mekanisme informal yang menjaga keberlanjutan partisipasi anggota di tengah sifat sukarela dan tersebar dari komunitas Wikimedia.

Pelaksanaan dan Rangkaian Kegiatan

Makrab tahun 2026 berlangsung di Bukittinggi dengan titik kumpul di Budiman Air Tawar, Padang. Pada hari pertama, 1 Mei 2026, peserta berkumpul, sarapan, dan berangkat menuju Bukittinggi. Setelah tiba dan menjalani ISOMA, peserta mengunjungi Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan serta Benteng Fort de Kock, kemudian mengambil foto di Jembatan Limpapeh. Malam harinya diisi dengan rapat persiapan agenda dan makan malam bersama.

Poto Jam Gadang

Hari kedua, 2 Mei 2026, dimulai dengan mengunjungi sejumlah destinasi, antara lain Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Taman Monumen Proklamator Bung Hatta, Museum Perjuangan Tridaya Eka Dharma, Ngarai Sianok, dan Lubang Jepang Bukittinggi. Pada sore hari, kegiatan dilanjutkan dengan outbound di The Paparangan. Malam harinya diadakan rapat komunitas. Rangkaian kunjungan juga mencakup Janjang 40 dan Rumah Kelahiran Bung Hatta.

Hari ketiga, 3 Mei 2026, menjadi puncak kegiatan intelektual melalui Kopdar berupa lokakarya penyuntingan di Wikipedia bahasa Minang, Wikimedia Commons, dan Wikidata. Peserta mempraktikkan penulisan artikel, pengunggahan gambar, serta penyuntingan data terstruktur. Setelah ISOMA dan persiapan pulang, rombongan bertolak kembali ke Padang dan tiba pada malam hari.

Dampak dan Capaian

Dari isi hasil, Makrab 2026 menghasilkan 347 entri foto yang diunggah ke Wikimedia Commons dan lebih dari 20 entri baru di Wikidata. Foto-foto tersebut mendokumentasikan berbagai situs bersejarah, bentang alam, dan objek budaya di Bukittinggi, seperti Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lubang Jepang, Benteng Fort de Kock, Istana Bung Hatta, dan sejumlah lokasi lainnya. Adapun entri Wikidata yang dibuat mencakup data terstruktur mengenai lokasi, tokoh, dan objek budaya yang ditemui selama kegiatan.

Link : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Makrab_Komunitas_Wikimedia_Padang_2026

Pranala Lain : https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Komunitas_Wikimedia_Padang/WikiLatih_Wikimedia_Commons_Padang_2026_(2026)

Selain hasil Capaian angka , Makrab berfungsi mempererat ikatan sosial antaranggota komunitas, memperkuat rasa memiliki terhadap misi pengetahuan bebas, serta menjadi jembatan antara pengumpulan data lapangan dan produksi konten digital. Pola kegiatan yang menggabungkan kunjungan lapangan dengan lokakarya penyuntingan mencerminkan pendekatan khas Komunitas Wikimedia Padang dalam menjembatani pengetahuan lokal dan platform global. Dengan demikian, Makrab bukan sekadar tradisi keakraban, melainkan juga bagian dari ekosistem pengetahuan bebas yang berkelanjutan.

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