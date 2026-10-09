Napak Tilas Tidore “Negeri Seribu Jin” Bersama WikiRempah: Menggali Warisan Kesultanan Moloku Kie Raha

Perjalanan Tim WikiRempah dalam ekspedisi dokumentasi sejarah budaya jalur rempah nusantara di Indonesia Timur berlanjut ke “Kota Seribu Jin” yaitu Tidore, kota dengan tatanan yang sangat rapi dan bersih. Kami memulai perjalanan dari Ternate (Pelabuhan Bastiong) menuju Tidore menggunakan kapal dan sampai di Pelabuhan Rum, Tidore. Kami membawa kendaraan bermotor untuk memudahkan mobilitas di Tidore. Kendaraan bermotor kami bawa dari Ternate menggunakan kapal.

Pengangkutan Kendaraan Bermotor dari Ternate ke Tidore dengan Kapal

Perjalanan dimulai dari pelabuhan Rum menuju ke Monumen Juan Sebastián de Elcano yang merupakan tugu peringatan pendaratan kapal penjelajah Spanyol di Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara yang dibangun dan diresmikan pada 30 Maret 1993 oleh Kedutaan Besar Spanyol untuk Indonesia. Ada sebuah monumen yang berdiri, dikelilingi oleh pagar beton berwarna kuning-hijau (kunjungan September 2026). Monumen dibangun untuk memperingati kedatangan kapal Angkatan Laut Spanyol Trinidad dan Victoria yang dipimpin oleh Juan Sebastián de Elcano . Kapal merapat di Pulau Tidore pada 8 November 1521 dan melanjutkan pelayaran kembali ke Spanyol pada 18 Desember 1521 setelah menyelesaikan bagian penting dari ekspedisi keliling dunia pertama. Pada Monumen ini bertuliskan Primus Circumdedisti Me” (yang artinya: “Engkau yang pertama mengelilingi duniaku” atau “Yang Pertama Keliling Dunia”).

Monumen Juan Sebastian (atau Monumen Pendaratan Juan Sebastian de Elcano) Benteng Rum—yang juga dikenal sebagai Benteng Romeo (dan disebut sebagai Rumo, Rumi, atau Romtua)—merupakan bekas benteng pertahanan bersejarah yang terletak di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Pulau Tidore, Maluku Utara.

Perjalanan berikutnya berlanjut Benteng Rum atau Benteng Romeo yang lokasinya tidak jauh dari Monumen Juan Sebastian de Elcano. Benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis sebagai pertahanan. Sekilas tidak terlihat adanya benteng, namun setelah ditelusuri secara saksama ternyata ada bangunan benteng yang sudah tertutupi tumbuhan. Perjalanan kami berlanjut ke Situs Sejarah Pengibaran Bendera Merah Putih Pertama di Indonesia di Tanjung Mafutabe, Kelurahan Mareku. Situs ini mengenang peristiwa heroik 18 Agustus 1946 yaitu pengibaran Bendera Merah Putih (Bendera Indonesia) sebagai tanda penegasan kedaulatan Kesultanan Tidore bahwa Indonesia membentang dari utuh dari Sabang sampai Merauke. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam aksi ini diantaranya Arnold Mononutu (Menteri Penerangan RI dan Pejuang Kemerdekaan), dr. Chasan Boesoeirie (Tokoh Perjuangan Tidore dan Pejuang Kesehatan), Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore ke-37 dan Gubernur Irian Barat Pertama), Aminah Sabtu (Penjahit Bendera Merah Putih) dan Abdullah Kader (Pemuda Mareku Pengibar Bendera). Pada monumen itu tertulis “INSYAFLAH SAUDARA: Barang siapa yang berani kasi turun ini bendera merah putih datang merdeka diganti dengan nyawa” – “Abdullah Kader”.

Monumen Merah Putih – Sebuah monumen atau tugu peringatan yang mengabadikan peristiwa bersejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih atau mempertahankan kemerdekaan—khususnya lokasi tempat bendera Merah Putih dikibarkan, atau tempat bendera tersebut disobek dari bendera kolonial.

Kesan pertama pada saat menginjakkan kaki di Tidore adalah bangunan-bangunan masjid di Tidore sangat indah dan mewah, hampir setiap kelurahan terdapat masjid. Salah satunya masjid agung Nurul Bahar, Kota Tidore Kepulauan yang posisinya di pinggir pantai, suasananya sangat sejuk. Perjalanan berlanjut, sampailah kami di makam Sultan Saifuddin/Coningh Van Tidore yang wafat pada 1674 Masehi. Untuk sampai kesini kami dibantu oleh masyarakat lokal. Perlu diketahui bahwa, masyarakat lokal Tidore sangat menerima dan membantu kami dalam perjalanan. Tidak jauh dari makam, ada sebuah tempat yang diyakini sangat sakral dan terdapat sebuah batu tempat untuk bertapa. Namun saat kami sampai di lokasi, batu tersebut sudah tertutup semak, tidak ada masyarakat yang berani mendekati tempat tersebut karena dipercaya jika sembarangan menyentuh area tempat itu maka akan terkena penyakit kulit.

Kadato Kesultanan Tidore Jembatan Kesultanan Tidore Makam Sultan Zainal Abidin Syah Jembatan Kesultanan Tidore atau Jembatan Sultan Tidore merupakan sebuah jembatan bersejarah yang terletak di Kelurahan Soa Siu (Soasio), Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Tim WikiRempah melanjutkan perjalanan ke Benteng Tahula. Benteng ini sangat terawat dan sudah mengalami revitalisasi, bentuknya terlihat jelas dan rapi karena benteng ini juga masuk ke salah satu destinasi wisata. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1610 oleh Cristobal de Azcgueta M. dan selesai pada 1615. Dari atas benteng ini, terlihat jelas pemandangan Kota Tidore. Perjalan kami berlanjut ke Makam Raja-Raja, pada makam-makam tersebut tidak banyak keterangan yang diberikan, maksudnya pada batu nisan makam jarang sekali dituliskan pemilik makam. Masih satu lokasi, berikutnya kami naik ke Benteng Gomafo atau Gammaffu yang berada di ketinggian 63 mdpl di belakang Kadato Kesultanan Tidore. Benteng ini memungkinkan sultan memantau aktivitas laut, pelabuhan dan kota tanpa terjangkau meriam kapal Eropa. Berlanjut ke Kadato Kesultanan Tidore. Bangunan Kadato Kesultanan Tidore tidak berbeda jauh dengan Kadato Kesultanan Ternate dan Jailolo. Di pintu masuk samping terdapat makam Sultan Zainal Abidin Syah. Perjalanan berakhir pada kunjungan di Jembatan Kesultanan Tidore atau Dorokolano. Lokasi ini sering digunakan untuk acara adat.

Benteng Tahula Pemandangan laut di Kota Tidore, dilihat dari atas Benteng Tahula.

Di Wilayah Kadato banyak kambing yang berkeliaran, kambing-kambing ini cukup tertib. Satu hal yang saya heran di Tidore, banyak sekali kambing yang dilepas liar (tanpa diikat) dan ternyata itu ada pemiliknya. Mereka tidak khawatir kehilangan karena masyarakat lokal merasa kota ini adalah kota yang sangat aman.

Setelah dari Tidore Tim WikiRempah melanjutkan perjalanan ke wilayah kesultanan lain yaitu Jailolo dan Bacan.

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