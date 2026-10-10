Photowalk WikiRempah di Palembang, Pengetahuan Wastra dari Bumi Sriwijaya

Apabila sebelumnya langkah WikiRempah berfokus pada pendokumentasian situs bersejarah, kuliner lokal, atau praktik tradisi setempat, kali ini merambah pada photowalk demi menjangkau wastra.

Bentuk inisiatif ini melibatkan Komunitas Wikimedia Palembang yang berkunjung ke Kriya Sriwijaya, mendokumentasikan ragam kain dari mulai batik, jumputan, gambo, dan songket.

Peserta Photowalk WikiRempah di Palembang | Oceanmuse | CC BY SA 4.0

Kehadiran Msdlfsalsa, Chaejhh, Librarean, dan Who’sisthis dengan Nasywaaf sebagai koordinatornya menjadi salah satu tonggak penyebaran pengetahuan wastra dari Palembang. Sementara tim yang bergerak secara daring ada Ana Ainina, Supardi Sahabu, dan Sofi Solihah yang berasal dari wilayah Pulau Jawa, Gorontalo, dan Manado.

Warisan Budaya Sejak Abad ke-7

Perlu diketahui bahwa tradisi kain songket di Palembang kerap dikaitkan dengan masa Kerajaan Sriwijaya yang berkembang pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Menurut hikayat rakyat Palembang yang dituturkan secara turun-temurun. Tradisi pembuatan songket bermula dari pertemuan antara pedagang Tiongkok yang membawa sutra dengan pedagang India dan Timur Tengah yang membawa emas.

Bahan-bahan tersebut kemudian digunakan oleh masyarakat Palembang dalam pembuatan kain songket yang dihiasi benang emas. Itulah mengapa tradisi kain songket di Indonesia, sering dikaitkan dengan perkembangan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang.

Proses Pembuatan Rumit Hingga Go International

Kain songket dan kain jumputan Palembang dibuat melalui beberapa tahapan dalam proses pembuatannya. Kain jumputan juga dikenal sebagai kain pelangi karena memiliki perpaduan motif dan warna yang beragam. Kedua jenis kain tersebut merupakan bagian dari tradisi tekstil masyarakat Palembang.

Kain songket dan jumputan Palembang juga pernah digunakan dalam peragaan busana di tingkat internasional. Pada 2014, desainer Dian Pelangi menampilkan karya berbahan kain tersebut dalam New York Fashion Week. Berlanjut pada 2024, Dian Pelangi menampilkan songket dan Tenun Limar, dalam Paris Fashion Week.

Wastra Palembang di Proyek Wikimedia

Kini, di Wikimedia Commons telah bertambah 39 dokumentasi kain warna-warni dari Palembang, hasil upaya Komunitas Wikimedia Palembang, dapat diakses di sini.

Memperluas Pengetahuan Wastra Palembang melalui Wikimedia Commons | Oceanmuse | CC BY SA 4.0

Upaya mereka patut mendapat apresiasi, terlebih seluruh tim dari lapangan langsung mengunggahnya ke Wikimedia Commons sehingga informasinya aktual. Foto-foto tersebut kemudian digunakan untuk dokumentasi artikel mengenai wastra di Palembang.

Pengetahuan Indonesia Timur dengan Bahasa Musi di Incubator (Wp/mui)

Kegiatan photowalk dilanjutkan dengan kopdar yang berfokus pada pembuatan artikel rintisan mengenai pengetahuan Indonesia Timur. Dalam kegiatan ini, peserta juga membuat artikel dengan panjang sedikitnya 3.000 bita menggunakan Bahasa Musi yang saat ini masih berada di Wikimedia Incubator. Bahasa Musi digunakan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, antara lain Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Rawas. Kopdar tersebut menghasilkan:

1 artikel di Wikipedia Bahasa Gorontalo

5 artikel rintisan di Incubator Bahasa Musi https://incubator.wikimedia.org/wiki/Category:Wp/mui/Kopdar_WikiRempah_Palembang

5 artikel rintisan di Wikipedia Bahasa Sunda https://su.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kopdar_WikiRempah_Palembang

2 artikel rintisan di Incubator Wikipedia Manado Malay https://incubator.wikimedia.org/wiki/Category:Wp/xmm/Kopdar_WikiRempah_Palembang

Sekilas Mengenai Komunitas Wikimedia Palembang

Komunitas Wikimedia Palembang pada awalnya berkembang dari Klub Wiki Universitas Sriwijaya. Seiring bertambahnya aktivitas dan kontribusi anggota, klub tersebut kemudian berkembang menjadi komunitas Wikimedia di Palembang. Aktivitas komunitas dikenal rajin, aktif, dan ramai, informasi ini disampaikan oleh komunitas Wikimedia di wilayah lain, termasuk Jakarta.

Photowalk dan Kopdar WikiRempah di Palembang menjadi langkah kolaboratif yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pengetahuan lokal. Kami tim WikiRempah mengapresiasi teman-teman Komunitas Palembang yang sudah bersemangat dari mulai persiapan hingga pelaksanaan agenda.

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