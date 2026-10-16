Silaturahmi ke Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat, Komunitas Wikimedia Mataram Ingin Bahasa Sasak Lebih Terjaga

Hari selasa, 6 Oktober, kami dari komunitas Wikimedia Mataram berkunjung ke Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kunjungan yang kami lakukan sangat disambut baik oleh pihak kantor balai bahasa, dengan memiliki tujuan sama dan cukup penting buat kami: menjalin kerja sama untuk menjaga dan melestarikan bahasa Sasak.

Sejak awal kami sudah disambut dengan hangat. Para pegawai dan staf kantor menerima kami dengan ramah tamah, dan suasananya cair, jauh dari ekspektasi kami karena baru pertama kami Komunitas Wikimedia Mataram melakukan kunjungan ke salah satu instansi. Yang membuat kami senang, Kepala Balai Bahasa, Bapak Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum., ikut bergabung dalam pertemuan. Beliau tidak hanya duduk mendengarkan, tapi juga memberi banyak wejangan tentang pengadaan, pelestarian, dan pengembangan bahasa, terutama bahasa Sasak.

Kenapa kami datang ke sini?

Sedikit konteks dulu, saya mengulangi perkenalan diri ke bapak kepala balai bahasa. Saya adalah Narahubung di Komunitas Wikimedia Mataram, komunitas yang baru terbentuk pada bulan Mei tahun 2024. Kami mengelola dua proyek berbahasa Sasak, yaitu Wikipedia berbahasa Sasak dan Wikikamus berbahasa Sasak. Siapa pun yang pernah membuka Wikipedia tahu kalau isinya ditulis dan disunting oleh sukarelawan. Artinya, kualitas bahasa di dalamnya sangat bergantung pada orang-orang yang menulis.

Di situlah letak masalahnya. Kami tidak mau proyek ini berisi bahasa Sasak “karangan sendiri”, entah itu ejaan yang tidak baku, istilah yang dipaksakan, atau kosakata yang sebenarnya tidak dipakai oleh penuturnya. Karena itu kami meminta Balai Bahasa untuk ikut memverifikasi proyek kami. Dengan begitu, Wikipedia dan Wikikamus berbahasa Sasak bisa dipertanggungjawabkan sebagai rujukan yang sah, bukan sekadar kumpulan tulisan yang entah benar atau tidaknya.

Apa kata Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dari unggahan resmi Balai Bahasa NTB di Instagram, kunjungan ini juga dicatat dan dibagikan ke publik.

“Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Arie Andrasyah Isa, mengungkapkan harapannya bahwa kemitraan ini dapat memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam peningkatan program bahasa dan sastra. la menjelaskan bahwa konsep pelestarian bahasa dan sastra melalui pengelolaan dan publikasi sumber data bahasa daerah turut menggaungkan bahasa daerah. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya kuantitas, melainkan juga sumber data bahasa Sasak yang akuntabel.”

Melihat kunjungan kami diberi ruang di kanal resmi mereka, kami merasa kehadiran komunitas ini diterima dengan baik.

Tentang Komunitas Wikimedia Mataram



Jujur saja, komunitas kami belum terlalu aktif kalau berbicara soal jumlah penyuntingan. Anggotanya masih terlalu sedikit yang aktif, itupun mereka memiliki kesibukan masing-masing, dan melungkan waktu saat menyunting artikel itu butuh kesabaran. Tapi saya pribadi tidak terlalu cemas atau resah soal itu. Buat saya, yang paling penting adalah arah komunitasnya: menjaga, melestarikan, dan mengembangkan bahasa, adat, dan budaya di Nusa Tenggara Barat.

Bahasa Sasak, seperti banyak bahasa di daerah lain, pelan-pelan bergeser. Anak-anak muda makin sering memakai bahasa Indonesia atau campuran bahasa gaul (slank), dan itu wajar. Tapi kalau tidak ada yang menorehkannya, suatu hari kita bisa kehilangan kosakata, ungkapan, bahkan bahasa sasak itu sendiri. Oleh karena itu dengan adanya wadah seperti Wikipedia dan Wikikamus bisa jadi salah satu tempat untuk menyimpannya.

Setelah ini apa?

Pertemuan itu menjadi baru langkah awal. Kami masih perlu membicarakan bentuk kerja sama yang konkret, misalnya cara verifikasi, rujukan resmi yang bisa dipakai penyunting, sampai kemungkinan pelatihan untuk anggota komunitas. Semuanya masih akan kami bahas dan laukan pelan-pelan.

Terima kasih kepada Bapak/Ibu seluruh staf Balai Bahasa Provinsi NTB atas sambutan dan waktunya. Buat teman-teman yang peduli dengan bahasa Sasak, pintu masuk ke Komunitas Wikimedia Mataram terbuka lebar.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation