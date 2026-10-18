Makrab Komunitas Wikimedia Jakarta, Eksplorasi Pengetahuan dan Menjalin Kebersamaan Menuju Tanah Kanekes Baduy Luar

Acara Makrab (Malam Keakraban) kembali hadir pada GSF26, Komunitas Wikimedia Jakarta menyambut kegiatan dengan hangat dan suka cita.

Di bawah koordinasi Kume Gucci dan Hzu Hzu selaku bendahara, sebanyak 13 peserta mengikuti acara malam keakraban (makrab) di wilayah Kanekes, yang merupakan tempat tinggal masyarakat Baduy.

Kegiatan malam keakraban telah dilaksanakan pada 5-6 September 2026 berlokasi kawasan Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Makrab Komunitas Wikimedia Jakarta tahun ini berfokus pada wilayah Kanekes, Lebak, Banten, yang dikenal sebagai tempat tinggal masyarakat Baduy.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada letaknya yang relatif dekat dari Jakarta serta potensi pengetahuan mengenai budaya serta kehidupan masyarakat setempat yang masih dapat didokumentasikan melalui proyek Wikimedia, yaitu Wikimedia Commons dan Wikiwisata.

Melalui kegiatan ini, anggota komunitas semakin mempererat hubungan antaranggota, seperti judul agendanya menambah keakraban. Teman-teman komunitas juga mengenal lebih dekat kebudayaan setempat, selain Betawi, sebagai bagian dari upaya memperluas pengetahuan bebas.

Logo selamat datang Baduy | Kume Gucci | CC BY 4.0

Perjalanan Menuju Baduy Luar

Perjalanan menuju Baduy Luar dimulai dari Stasiun Rangkasbitung, dilanjutkan dengan kendaraan elf menuju Terminal Ciboleger. Dari titik tersebut, peserta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju pemukiman Baduy Luar. Rute yang ditempuh melewati jalur pedesaan dengan kontur berbukit, serta medan berbatu dengan tanjakan dan turunan.

Sebelum melanjutkan perjalanan, peserta beristirahat dan menunaikan salat Zuhur di sekitar Ciboleger. Perjalanan kaki menuju lokasi menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Kondisi jalur mengharuskan peserta menjaga keseimbangan dan berhati-hati saat melintasi bagian yang menanjak maupun menurun. Beberapa kali, rombongan berhenti di warung untuk membeli air minum serta beristirahat.

Selama perjalanan, pemandu turut memberikan arahan mengenai etika berinteraksi dengan masyarakat Baduy, termasuk pentingnya menghormati adat setempat ketika mengajukan pertanyaan atau melakukan dokumentasi. Pengalaman ini memberikan konteks bagi peserta untuk mengenal lingkungan dan kehidupan masyarakat Baduy Luar secara langsung.

Foto Bersama dengan Anak suku Baduy Luar | Kume Gucci | CC BY 4.0

Kegiatan selama di Baduy Luar

Panitia menyiapkan permainan ringan berkelompok, seperti menyusun kalimat dalam bahasa Baduy dan tebak gambar dengan kosakata Betawi dan Baduy. Saat malam tiba, rombongan beristirahat di rumah warga. Setelah salat Magrib, para peserta makan malam bersama dengan hidangan rumahan sederhana.

Suasana akrab berlanjut sambil menikmati durian bersama dan usai sekitar pukul 21:30 malam untuk menghormati waktu istirahat tuan rumah. Sebagian peserta beristirahat lebih awal, sementara yang lain masih berbincang ringan sebelum tidur.

Keesokan harinya, kegiatan diawali dengan olahraga ringan dan mancakrida, lalu dilanjutkan kunjungan ke Kampung Gajeboh untuk dokumentasi. Setelah kembali, para peserta menikmati sarapan nasi goreng lengkap dengan telur, sambal, dan kerupuk yang disiapkan warga. Usai sarapan, mereka berkemas dan bersiap pulang.

Perjalanan kembali ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalur berbatu menuju Terminal Ciboleger, sebelum melanjutkan perjalanan dengan mobil elf. Rangkaian kegiatan ini menjadi kesempatan bagi anggota Komunitas Wikimedia Jakarta untuk mempererat kebersamaan, berbagi keceriaan, dan mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat setempat.

Permainan Mancakrida di Lingkungan Baduy Luar | Kume Gucci | CC BY 4.0

Dari Eksplorasi Kampung Baduy Luar ke Kontribusi Wikimedia

Eksplorasi di Kampung Baduy Luar memberikan wawasan baru bagi anggota Komunitas Wikimedia Jakarta. Pengalaman tersebut kemudian didiskusikan lebih lanjut dengan rapat komunitas, meliputi evaluasi kegiatan dan pembagian tugas penyuntingan.

Bertempat di salah satu kafe di sekitar Stasiun Rangkasbitung, para peserta melanjutkan kegiatan melalui penyuntingan bersama di Wikiwisata dan dokumentasi di Wikimedia Commons.

Hasil Penyuntingan Komunitas Wikimedia Jakarta menghasilkan dengan pencapaian di outreach bisa diakses ini: https://outreachdashboard.wmflabs.org/courses/Wikimedia_Jakarta/Kopdar_Makrab_Wikimedia_Jakarta_2026/home

Peserta mengunggah foto-foto perjalanan ke Wikimedia Commons Hasilnya, terdapat 81 dokumentasi yang dapat diakses di sini https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Makrab_Komunitas_Wikimedia_Jakarta_GSF26

Penyunting Wikiwisata 3 artikel secara berkelompok. 1 kelompok dengan anggota 5 orang. https://id.wikivoyage.org/wiki/Merak https://id.wikivoyage.org/wiki/Labuan_(Banten) https://id.wikivoyage.org/wiki/Taman_Nasional_Ujung_Kulon



Kegiatan ini menjadi langkah untuk menghubungkan pengalaman eksplorasi lapangan dengan upaya memperkaya pengetahuan di Wikipedia, baik Bahasa Indonesia maupun Bahasa Betawi, bagi teman-teman lain juga mengembangkan di bahasa lokalnya masing-masing.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, peserta kembali ke rumah masing-masing. Makrab ini, dibangun melalui perjalanan bersama, sekaligus melalui eksplorasi pengetahuan lokal guna menyebarluaskan pengetahuan bagi publik luas.

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