Dampak dari celah keamanan PHP terhadap perkakas dan layanan Wikimedia

Saat ini, Wikimedia Foundation sedang bersiap untuk melakukan pembaruan terhadap dua celah keamanan kritis di PHP, yakni sebuah bahasa pemograman yang digunakan di Proyek Wikimedia. Celah keamanan tersebut mengakibatkan pemilik situs web untuk segera melakukan tindakan. Kejadian ini tidak hanya berlaku untuk situs web yang dikelola Wikimedia Foundation, melainkan terhadap semua situs web yang menggunakan PHP.

Kami berusaha sebisa mungkin untuk menghindari situs web kami tidak dapat diakses, tetapi kami harus mengambil keputusan untuk menonaktifkan sementara layanan dukungan kami hingga proses pembaruan selesai.

Layanan tersebut antara lain Toolforge dan Cloud VPS, yakni layanan yang digunakan oleh sukarelawan dan dihos oleh Wikimedia Foundation. Namun, masing-masing pemilik layanan (pengembang sukarelawan) harus melakukan perubahan sebelum dapat diaktifkan kembali. Singkatnya, layanan tersebut akan dinonaktifkan untuk sementara sehingga dapat digunakan kembali secara aman. Beberapa dari layanan tersebut, pengguna memiliki akses secara langsung untuk mengubah versi PHP yang digunakan. Alhasil, staf Wikimedia Foundation merasa kesulitan untuk mengembalikan akses layanan tersebut, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk mengaktifkannya. Staf Wikimedia Foundation sedang bekerja untuk melakukan triase, menghubungi pemilik layanan, hingga memperbarui sistem.

Apabila Anda mengetahui ada sistem yang terdampak atau ingin melaporkan isu keamanan, silakan ikuti proses pelaporan keamanan berikut. Seluruh proses pelaporan tersebut senantiasa dipantau oleh tim keamanan dari Wikimedia Foundation.

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