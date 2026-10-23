Dampak dari kerentanan PHP pada Layanan Wikimedia Cloud

Pada 20 Oktober 2026, kami menonaktifkan Layanan Wikimedia Cloud (WMCS) dan layanan lainnya sebagai bentuk pencegahan akibat dua kerentanan signifikan yang ditemukan pada PHP, bahasa pemrograman yang digunakan oleh berbagai layanan kami. Yayasan PHP telah mempublikasikan himbauan sebelum pengumuman dikarenakan besarnya dampak dari kerentanan ini.

Memastikan proyek-proyek Wikimedia dan pengguna-penggunanya tetap aman dan terlindungi merupakan prioritas utama kami. Begitu banyak informasi di proyek-proyek Wikimedia bersifat publik dan tersedia bagi semua orang, namun proyek-proyek kami tetap memiliki informasi personal yang sangatlah penting untuk tetap dijaga kerahasiaannya. Melindungi privasi pengguna adalah bagian penting dari pengetahuan bebas, dan Kebijakan Kerahasiaan Pribadi dari Yayasan Wikimedia menetapkan komitmen untuk terus menjaga keamanan informasi pribadi yang bersifat non-publik.

Selama kejadian ini, seluruh versi dari PHP memerlukan pembaruan segera untuk melindungi infrastruktur kami dari kompromi keamanan serta untuk melindungi privasi pengguna. Berkat model pemelihara terbuka yang mendasari WMCS, para pemelihara proyek secara individu bertanggung jawab untuk mengelola perangkat lunak yang berjalan pada instansi mereka masing-masing. Ini berarti kami tidak dapat menjamin bahwa setiap instansi telah terbaharui untuk menangani kerentanan yang baru ditemukan. Begitu juga dikarenakan model yang sifatnya berbagi sumber daya, ketika kerentanan ini hadir di salah satu proyek yang di host, maka ia menimbulkan potensi ancaman bagi proyek-proyek WMCS lainnya.

WMCS merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi komunitas kita. Kami memahami bahwa terdapat layanan-layanan yang penting dan sering digunakan (termasuk ClueBot NG serta berbagai perangkat anti-penyalahgunaan lainnya) yang dijalankan di WMCS. Selagi kami memulihkan layanan, kami memprioritaskan keamanan sistem-sistem kami serta perlindungan data yang menjadi tanggung jawab kami, lebih dari apakah layanan tersebut tersedia saat ini. Hal ini juga berlaku untuk berbagai layanan lain yang sempat dinonaktifkan, termasuk infrastruktur Phabricator kami, layanan-layanan dokumentasi dan layanan integrasi berkelanjutan yang sangat penting bagi operasional Wikimedia Foundation maupun bagi para sukarelawan teknis yang turut mendukung gerakan ini.

Kami akan mengaktifkan WMCS kembali ketika kami dapat memastikan bahwa ia berada dalam status yang aman, namun kami akan membutuhkan waktu untuk meninjau tidak hanya aplikasi yang terdampak namun juga model operasinya. Target kami adalah untuk menghidupkan aplikasi Toolforge non-PHP terlebih dahulu. Kami memperkirakan waktu yang lebih lama untuk menghidupkan kembali aplikasi Toolforge berbasis PHP, dan aplikasi Cloud VPS non-Toolforge, dikarenakan kendala keamanan yang dipaparkan sebelumnya.

Tahap selanjutnya

Setelah kami meninjau risiko-risiko ini dan menentukan cara untuk memulihkan akses ke proyek-proyek yang sebelumnya di hosting di WMCS, kami akan mempublikasikan ringkasan pasca-insiden yang mencakup temuan kami.

Apabila kami memiliki informasi terbaru untuk pemelihara perangkat, kami akan membagikannya melalui milis ini dan memperbarui halaman Wikitech ini. Apabila Anda adalah pemelihara perangkat dan memiliki pertanyaan, harap utarakan di halaman pembicaraan ini. Terima kasih atas kesabaran Anda selama kita mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan pengguna dan proyek-proyek kita.

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