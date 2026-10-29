Mengambil Peran dengan Antusias: Cerita di Balik WikiLatih keenam Wikimedia Gorontalo

“Pengetahuan tidak pernah cukup bila keberanian untuk bergerak tidak ikut hidup,” (The Power of Sun Tzu – Kai Tan).

Dipercayakan menjadi pemateri utama dalam agenda WikiLatih Komunitas Wikimedia Gorontalo merupakan suatu tantangan bagi saya. Bukan karena tidak percaya diri, karena di waktu yang sama menurut saya, ada banyak kontributor di komunitas yang sepertinya lebih mumpuni untuk mengemban peran sebagai pemateri utama. Mengingat rekam pengalaman saya yang baru bergabung di komunitas kurang dari dua tahun, serta suntingan yang jumlahnya kalah jauh jika dibandingkan dengan kontributor lain. Tekanan terbesarnya adalah WikiLatih kali ini akan menjadi agenda pertama yang pemateri utamanya langsung dari anggota komunitas itu sendiri. Sebelumnya, setiap pelaksanaan WikiLatih, Komunitas Wikimedia Gorontalo selalu mendatangkan pemateri dari luar.

Meski begitu, saya melihat tanggung jawab dan kepercayaan dari anggota komunitas sebagai suatu kesempatan yang tidak ingin saya lewatkan. Saya percaya bahwa kesempatan akan selalu datang pada orang yang siap. Meskipun dengan sedikit keraguan, saya tetap menerima dan menjalankan peran tersebut.

Tahap Persiapan

Persiapan kegiatan WikiLatih keenam Komunitas Wikimedia Gorontalo sebenarnya terbilang cukup sempit dan padat. Ini dikarenakan di bulan yang sama adanya agenda besar WikiNusantara juga tidak kalah menyita waktu dan perhatian khususnya beberapa kontributor termasuk saya sendiri. Namun, bagian baiknya adalah dengan menjadi salah satu delegasi pada kegiatan WikiNusantara, saya memilki kesempatan untuk bercengkarama secara langsung dengan staf Wikimedia Indonesia (WMID).

Di hari terakhir sebelum kembali ke Gorontalo, saya berkoordinasi secara langsung dengan Mbak Dian (staf pendidikan WMID). Beberapa hal teknis terkait pemilihan topik artikel yang akan disunting, materi yang akan dibawakan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan, koordinasi dan pembagian tugas dengan pemateri pendamping, dijelaskan secara detail. Ini benar-benar membantu saya yang baru pertama kali menjadi pemateri utama. Mbak Dian juga menegaskan bahwa tidak perlu merasa sungkan untuk menanyakan hal sekecil apapun jika memang benar-benar diperlukan.

Beberapa hari menjelang pelaksanaan kegiatan, saya dan Kak Raihan (koordinator Wikilatih keenam Wikimedia Gorontalo) melakukan pertemuan secara daring bersama staf pendidikan Wikimedia Indonesia. Pertemuan itu dimaksudkan sebagai pengecekan akhir segala kesiapan kegiatan. Saya melaporkan topik dan daftar artikel yang akan disunting peserta, melalui sesi diskusi dengan beberapa anggota komunitas, disepakati untuk mengangkat “Objek Wisata di Gorontalo” sebagai topik artikel. Dan tepat sebelum pertemuan ini, saya telah membuat daftar saran 30 judul artikel yang akan disunting dengan memastikan bahwa judul tersebut belum pernah ditulis di Wikipedia Bahasa Indonesia. Karena salindia materi, sudah disediakan oleh tim Wikimedia Indonesia, menjadi tugas saya untuk mengonfirmasi dan menanyakan beberapa hal teknis.

Sehari sebelum kegiatan WikiLatih, saya dan koordinator memastikan dan mengecek kembali kesiapan peserta. Kami juga memberikan instruksi melalui WhatsApp Group agar peserta bisa membuat akun sebelum pelaksanaan kegiatan besok hari. Kami juga membagikan video dan panduan pembuatan akun agar lebih mudah dipahami peserta dan mengoptimalkan waktu. Berdasarkan pengalaman WikiLatih yang pernah diselenggarakan oleh Wikimedia Indonesia, bagian membuat akun peserta biasanya memakan waktu yang cukup lama.

Tahap Pelaksanaan

Sabtu, 25 April 2026, Komunitas Wikimedia Gorontalo resmi melaksanakan WikiLatih keenam yang juga menjadi WikiLatih pertama di tahun 2026, dan WikiLatih pertama yang pemateri utamanya berasal dari anggota Komunitas Wikimedia Gorontalo itu sendiri. Kegiatan ini berlokasi di Domestique Resto, Kota Gorontalo. Terdapat 20 peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Para peserta berasal dari berbagai latar belakang, beberapa dari peserta adalah mahasiswa, guru, dan juga dosen. Rata-rata peserta mengetahui kegaitan ini dari relasi anggota komunitas, dan juga pernah mengikuti kegiatan Komunitas Wikimedia Gorontalo sebelumnya.

Sesi Pemaparan Materi dalam Pelaksanaan WikiLatih ke-6 Komunitas Wikimedia Gorontalo

Kegiatan WikiLatih diawali dengan perkenalan peserta juga anggota komunitas. Setelah itu, berpindah ke materi utama. Seperti yang diperkirakan sebelumnya, pembuatan akun dan halaman pengguna memang memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan sebagian besar peserta memang belum familier dengan fitur-fitur yang ada di website Wikipedia. Namun, dengan bantuan pemateri pendamping, hal ini bisa diatasi dengan baik. Kegiatan WikiLatih menghasilkan 20 artikel baru di Wikipedia Bahasa Indonesia tentang objek wisata di Provinsi Gorontalo. Setelah seluruh peserta menyelesaikan suntingannya, terdapat sesi kuis melalui platform ahaslides. Peserta mencoba menjawab pertanyaan seputar Wikimedia dan proyek-proyek Wiki lainnya sebagaimana yang sudah dipaparkan. Di akhir kegiatan, seluruh peserta dan panitia penyelenggara menutup kegiatan dengan sesi foto bersama. Tidak lupa dengan gaya wajib khas kontributor Wikimedia.

Peserta WikiLatih ke-6 Komuntias Wikimedia Gorontalo

Harapan

Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan, pembawaan materi, hingga artikel hasil suntingan. Namun, pengalaman ini menjadi preseden dan bukti bahwa Komunitas Wikimedia Gorontalo dapat dan terus bertumbuh. Ini juga menjadi momentum bagi Komunitas Wikimedia Gorontalo untuk lebih mandiri, mampu meningkatkan kapasitas anggota, dan kemampuan mereka mengambil peran maupun terlibat aktif.

Besar harapan saya, kegiatan ini bisa memantik lebih banyak lagi kontributor aktif khususnya di Provinsi Gorontalo untuk bersama-sama membebaskan pengetahuan.

Oduolo. Lolade Pongotota!

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation