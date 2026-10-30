Merasakan Serunya Berkontribusi: Pengalaman Saya sebagai Peserta Wiki Cinta Kutip 2026

Bebaskan pengetahuan bukan sekadar slogan belaka bagi kontributor Wikimedia. Dua kata itu menurut saya merupakan nilai esensial yang sama-sama diamini sehingga terus memotivasi para kontributor untuk menjadikan setiap suntingan benar-benar berdampak bagi pengetahuan. Melalui pengalaman saya mengikuti acara Wiki Cinta Kutip 2026 yang diselenggarakan oleh Komunitas WikiPerempuan, saya bisa melihat dengan jelas bagaimana besarnya semangat dan antusiasme para kontributor Wikimedia khususnya di Indonesia.

Gambaran tentang Wiki Cinta Kutip

Saya mendapatkan informasi terkait acara Wiki Cinta Kutip 2026 melalui postingan di akun Instagram resmi Wikimedia Indonesia. Saat membaca informasi di postingan tersebut, saya langsung tertarik untuk ikut. Ini karena suntingan saya di proyek WikiKutip masih sedikit. Dengan mengikuti acara tersebut saya bermaksud untuk meningkatkan jumlah suntingan sekaligus memperdalam pengetahuan terkait teknis dan cara menyunting di WikiKutip yang benar.

Acara Wiki Cinta Kutip 2026 berlangsung dari tanggal 15 Agustus – 15 September 2026. Ada dua topik suntingan yang bisa dipilih oleh setiap peserta pada agenda tersebut, yaitu tokoh perempuan dan tokoh pahlawan pria Indonesia. Setiap artikel yang disunting harus terdiri dari minimal 3000 bita dan harus merupakan artikel baru. Saya memilih topik tokoh perempuan karena saya pribadi memang tertarik dengan isu perempuan dan kesetaraan gender, sehingga saya sudah memiliki gambaran di kepala tentang kutipan apa saja yang akan saya sunting nanti.

Saya baru mulai meyunting artikel pertama pada tanggal 24 Agustus 2026 tentang salah satu tokoh perempuan yang aktif menyuarakan isu kesetaraan gender, yaitu Gita Savitri Devi. Saat itu sudah ada lima kontributor lain yang memasukkan beberapa artikel. Syarat menjadi pemenang dalam acara ini minimal harus memiliki 5 poin atau dengan kata lain menyunting 5 artikel. Panitia akan memilih 6 pemenang berdasarkan kecepatan, jumlah kontribusi terbanyak, dan ketepatan suntingan.

Tantangan

Awalnya saya pikir untuk menjadi pemenang dalam acara ini akan mudah. Selain karena jumlah pemenang yang lumayan banyak, menurut saya membuat artikel WikiKutip tidak sesulit artikel Wikipedia. Sebab dalam proyek WikiKutip, kita hanya perlu menuliskan kembali setiap kutipan tanpa perlu memparafrase. Namun ternyata pemikiran saya keliru, karena sejatinya setiap proyek Wiki memiliki tantangan yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman saya, kendala utama dalam menyunting artikel WikiKutip adalah menemukan referensi yang terpercaya sesuai ketentuan penyuntingan di proyek Wiki. Sementara setiap kutipan harus disertai referensi yang valid. Sehingga kita tidak bisa asal memasukkan kutipan hanya berdasarkan postingan gambar misalnya, walaupun itu memang benar-benar kutipan dari tokoh tersebut.

Selain sulit mencari referensi, tantangan lainnya adalah memenuni kriteria 3000 bita per artikel. Karena tidak boleh memparafrase dan hanya boleh mencantumkan kutipan yang referensinya bisa dipercaya membuat saya agak kesulitan dalam mencapai 3000 bita itu. Sebagian besar koreksi dari panitia pada artikel hasil suntingan saya adalah tentang referensi yang masih menggunakan situs yang sifatnya user generated. Sehingga saya perlu untuk mencari rujukan di situs lain dan mengecek dengan detail setiap situs yang saya kunjungi sebelum mencantumkannya di daftar referensi.

Berkat bantuan dan arahan dari tim panitia, saya bisa mengoreksi dan memperbaiki kesalahan dari artikel yang saya sunting. Di lima hari sebelum penutupan acara, saya begitu optimis bisa menjadi salah satu pemenang, karena saya adalah kontributor dengan jumlah suntingan terbanyak pada topik tokoh perempuan. Konsistensi dan kesungguhan saya dalam berpartisipasi di acara ini membuat jumlah suntingan saya bisa melampui kontributor yang lain. Namun, situasi ini langsung berubah di tiga hari menjelang penutupan. Tiba-tiba ada dua kontributor yang langsung memasukkan 60 lebih suntingan dalam sehari yang langsung menggeser posisi saya yang sebelumnya di peringkat pertama.

Pelonjakan jumlah suntingan dalam waktu yang singkat ini membuat saya ikut termotivasi untuk lebih memperbanyak suntingan. Pada akhirnya saya berhasil menyunting 81 artikel dan menjadi kontributor kedua dengan suntingan terbanyak dari total 35 peserta Wiki Cinta Kutip 2026. Sehingga saya pun terpilih menjadi salah satu pemenang di acara ini dan mendapatkan hadiah suvenir dari Wikimedia Indonesia.

Suvenir Wiki Cinta Kutip 2026

Pelajaran Bermakna

Ada banyak pelajaran yang saya dapatkan dengan menjadi peserta Wiki Cinta Kutip 2026. Pertama, dengan menyunting kutipan-kutipan dari tokoh perempuan di seluruh dunia, hingga tokoh perempuan dalam karya fiksi, saya jadi menyadari betapa banyaknya tokoh perempuan yang hebat dan menginspirasi namun tidak begitu dikenal khalayak. Kata-kata yang mereka ucapkan maupun tuliskan memiliki makna dan pelajaran yang mendalam tentang bagaimana perempuan seringkali diperlakukan, didiskriminasi, serta bagaiamana para tokoh perempuan tersebut berani bersuara, melawan, dan menolak untuk bungkam dari segala bentuk penindasan. Sebagaimana kutipan dari Mary Alice-Waters, seorang sosialis revolusioner dan aktivis asal Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul Kosmetik, Fashion, dan Eksploitasi terhadap Perempuan, ia menulis,

“Melalui propaganda media, pendidikan, dan budaya populer, perempuan didorong untuk kembali menerima bahwa tugas mereka adalah menjadi istri, ibu, dan pengurus rumah tangga. Kampanye ini menyasar seluruh lapisan perempuan, baik yang bekerja maupun yang tidak. Tujuannya adalah membentuk kembali kesadaran mereka agar menerima pekerjaan berupah rendah dalam kondisi kerja yang lebih buruk, serta menarik mereka keluar dari aktivitas serikat buruh dan kehidupan politik. Perempuan didorong agar semakin jauh dari perjuangan kolektif dan isu-isu sosial. Dengan demikian, kampanye ini menjadi alat efektif untuk memperkuat eksploitasi terhadap perempuan sambil memperlemah kekuatan kelas buruh secara keseluruhan.”

Kutipan ini menjadi salah satu kutipan favorit yang saya sunting di acara Wiki Cinta Kutip 2026.

Selain itu, dengan membuat suntingan di WikiKutip, misalnya suntingan tentang tokoh perempuan fiksi dalam buku yang pernah saya baca, saya pikir bisa memantik orang yang membaca artikel saya untuk ikut tertarik membaca buku tersebut karena melihat kutipannya yang dalam dan menggerakan hati. Maka dengan begini, secara tidak langsung, kami para kontributor sedang memberikan rekomendasi bacaan atau totonan yang bermanfaat.

Last but not least, sebagaimana narasi pembuka tulisan ini, dengan melihat bagaimana dalam sehari jumlah suntingan dari seorang kontributor bisa mencapai 170 lebih suntingan itu adalah hal yang luar biasa. Sesuatu yang menurut saya tidak mungkin dilakukan oleh orang yang motivasinya hanya ingin menjadi pemenang atau mengincar sebuah hadiah. Apalagi setiap kontributor tentu memiliki berbagai kesibukan dan pekerjaan yang tidak kalah penting, namun di sela-sela kesibukan masih menyempatkan waktu untuk menyunting artikel dengan jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu saya percaya, kontributor Wikimedia benar-benar membawa semangat menciptakan lingkup pengetahuan yang bebas dan inklusif. Jumlah dan angka-angka dalam setiap suntingan adalah potret besarnya antusiasme setiap kontributor dalam membebaskan pengetahuan.

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