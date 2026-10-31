WikiUmrup: Kolaborasi Komunitas Wikimedia Jakarta dengan Bens Radio 106.2 FM

Rekaman program Kamus Betawi di Bens Radio 106.2FM dihadiri oleh 9 anggota Komunitas Wikimedia Jakarta, Wikimedia Commons

Komunitas Wikimedia Jakarta baru saja memulai sebuah langkah nyata baru dan unik dalam merawat budaya melalui WikiKamus Bahasa Betawi, berupa kerja sama menghasilkan konten berbahasa Betawi bersama sebuah radio swasta nasional ternama, yaitu Bens Radio 106.2 FM.

Ide awal

Berawal dari seringnya kami saat berkendara mendengar siaran radio yang didirikan oleh budayawan legendaris Betawi, yaitu H. Benyamin Sueb. Radio dengan jumlah pendengar tetap sebanyak 1,5 juta di wilayah Jabodetabek tersebut, berciri khas selalu mengangkat bahasa dan budaya masyarakat Betawi dalam berbagai acara siaran dan kegiatannya. Selintas terpikir rasanya cocok sekali kalau Komunitas Wikimedia Jakarta bisa berkolaborasi dengan radio tersebut.

Terbersit asa: Bagaimana kalau kekayaan kosakata bahasa Betawi yang sering mengudara ini tidak hanya ‘numpang lewat’ di udara, tapi juga terdokumentasi secara permanen di dunia digital? Tercetuslah ide proyek WikiUmrup, yang bertujuan berkolaborasi. Kata “umrup” dalam bahasa Betawi artinya radio, diserap dari bahasa Belanda “omroep” yang artinya siaran atau penyiaran.

Perkenalan awal dengan Mpok Bunga dari Bens Radio dan Hzu Hzu; Naval Scene dari Komunitas Wikimedia Jakarta, Wikimedia Commons

Penjajakan kolaborasi “on air” dan digital

Dari sekadar angan-angan, akhirnya kami coba untuk mewujudkannya. Langkah pertama adalah mengunjungi kantor radio tersebut pada bulan Mei 2025 untuk berkenalan. Kami memperkenalkan Komunitas Wikimedia Jakarta, kegiatannya, dan menanyakan apakah ada peluang untuk berkolaborasi.

Pucuk dicita ulam pun tiba, pihak Bens Radio menyambut rencana kami dengan sangat baik, karena mereka memiliki program yang bernama “Kamus Betawi“, sebuah program edukasi lema bahasa Betawi dan contoh penggunaannya. Nah ini dia, cocok sekali dengan latar belakang dari komunitas kami. Akhirnya, perkenalan tersebut memberikan secercah harapan, bahwa langkah nyata kita berkontribusi untuk memelihara bahasa daerah kota Jakarta, yaitu bahasa Betawi, dapat berpotensi untuk direalisasikan.

Dengan dukungan dari WMID, akhirnya tercapailah kesepakatan antara kedua belah pihak, nota kesepahaman antara komunitas Wikimedia Jakarta dengan pihak Bens Radio 106.2 FM pun secara resmi ditandatangani.

Perekaman dan dokumentasi

Langkah selanjutnya adalah pembahasan teknis untuk membahas materi serta lisensi. Untuk memastikan materi rekaman benar-benar sesuai kaidah bahasa Betawi, materi dibuat oleh Bang Rapip, salah satu relawan dan penutur asli bahasa Betawi di Komunitas Wikimedia Jakarta. Di bawah arahan profesional dari Pimpinan Bens Radio, Bang Kevin, dan penyiar sekaligus narahubung kami, Mpok Bunga, perekaman pertama pun dimulai pada bulan Oktober 2026

ini! Tibalah saat yang dinantikan, ketika kami merekam suara kami di studio, sebagai bukti langkah nyata kami untuk ikut berperan memelihara bahasa daerah agar tidak punah. Rekaman tersebut oleh produser akan diberikan latar belakang musik dan disunting sesuai standar durasi yang telah direncanakan. Perekaman selanjutnya rencananya akan dilakukan lagi beberapa kali dalam waktu beberapa bulan ke depan. Tak hanya sampai siaran di udara saja, hasil dari kolaborasi ini akan kami lestarikan di dunia maya. Nantinya, seluruh kosakata dan frasa dalam “Kamus Betawi” ini didokumentasikan pula secara terstruktur di WikiKamus (Wiktionary) agar definisinya bisa dibaca siapa saja. Rekaman suara kontribusi dari para relawan ini juga akan diunggah ke Wikimedia Commons, sehingga pelafalan asli lema-lema bahasa Betawi beserta contoh penggunaannya dalam percakapan sehari-hari dapat didengarkan oleh masyarakat global secara bebas dan permanen.

Kesimpulan dan harapan kemitraan

Di era modern saat ini, ribuan bahasa daerah di seluruh dunia menghadapi tantangan besar, bahkan ancaman kepunahan, karena tergerus oleh bahasa global dan modernisasi. Jakarta sebagai ibu kota yang dinamis tidak luput dari fenomena ini. Bahasa Betawi, sebagai salah satu bahasa daerah penduduk asli kota ini, kian bergeser dari keseharian penuturnya. Karena itulah, dokumentasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan benteng pertahanan terakhir agar warisan lisan tidak hilang ditelan zaman. Dari perjalanan kolaborasi ini, ada satu pelajaran penting yang bisa dibagikan kepada komunitas Wikimedia di berbagai belahan dunia: Merawat dan melestarikan bahasa ibu tidak melulu harus dilakukan sendirian di dalam lingkaran internal gerakan kita saja. Kemitraan lintas sektor, yang menghubungkan gerakan relawan pengetahuan terbuka dengan media penyiaran seperti radio dan media lainnya dapat menjadi strategi jitu. Langkah kreatif ini adalah alternatif efektif untuk menjangkau penutur asli secara langsung, memperkaya platform Wikimedia, sekaligus mendekatkan pengetahuan bebas kepada masyarakat luas yang mungkin belum mengenal “Dunia Wiki”.

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