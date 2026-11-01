Kolaborasi Tim WikiRempah dalam Merekam Situs Sejarah Jalur Rempah Nusantara di Maluku Utara

Kolaborasi WikiRempah dengan pihak lain merupakan suatu upaya dalam perkenalan Budaya Jalur Rempah sekaligus bentuk sinergi dalam menyukseskan kegiatan dokumentasi situs atau budaya yang masuk ke dalam pilar-pilar Jalur Rempah. Kami berharap dengan adanya kolaborasi ini dapat menambah konten budaya jalur rempah di proyek-proyek Wikimedia.

Pulau Ternate, Maluku Utara

Kolaborasi WikiRempah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Barat dan Kesultanan Jailolo

Jailolo memiliki hubungan historis yang sangat erat dan krusial dengan jalur rempah nusantara. Sebagai salah satu kesultanan tertua di kepulauan Maluku Utara (bersama Ternate, Tidore, dan Bacan yang dikenal sebagai Moloku Kie Raha). Karena posisi wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan rempah, Jailolo berinteraksi intensif dengan para pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, Cina, hingga Eropa. Kontak dagang inilah yang membawa pengaruh Islam masuk ke Jailolo, serta memperkuat posisinya dalam jaringan perdagangan internasional Muslim di Nusantara. Pulau Ternate menjadi titik awal di Maluku Utara, menuju Halmahera Barat kami menggunakan perahu cepat dengan waktu tempuh 1 jam. Kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat, pendampingan dilakukan untuk memudahkan akses perjalanan ke situs budaya di Halmahera barat. Di Kedaton Kesultanan Jailolo kami didampingi oleh Jogugu Kesultanan Jailolo, Gammaluddin A. Gafur, banyak sekali informasi budaya yang kami dapatkan sehingga memperluas pemahaman mengenai kesultanan di Maluku Utara.

Kolaborasi antara Tim WikiRempah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Barat

Kolaborasi WikiRempah dengan Komunitas Wikimedia

Kegiatan kolaborasi dimulai sebelum ekspedisi Tim WikiRempah ke Indonesia Timur, dimulai dengan kolaborasi Komunitas Wikimedia Jakarta dan Bandung dalam bentuk “Kopdar (Kopi Darat)”. Kopdar WikiRempah Komunitas Wikimedia Jakarta dilaksanakan pada 8 Agustus 2026 dan Kopdar WikiRempah Komunitas Bandung dilaksanakan pada 9 Agustus 2026. Teman-teman komunitas menyambut dengan baik kegiatan ini, dalam kegiatan kopdar dihasilkan artikel-artikel di Wikipedia Bahasa Betawi dan Bahasa Sunda, adapun penyuntingan juga dilakukan di commons dengan mengunggah foto-foto makanan khas Indonesia Timur.

Komunitas Jakarta melakukan kopdar di restoran khas Indonesia Timur, Kedai Rasta, Rasa Timur Asli, menu-menu makanan khas Indonesia Timur disajikan seperti Papeda dan aneka sayur-sayurannya. Selain itu juga dilakukan dokumentasi bagaimana cara makan Papeda. Papeda merupakan salah satu kuliner khas yang dapat ditemukan Maluku atau Maluku Utara bahkan di Papua. Makanan ini terbuat dari sagu, ketika akan menyajikan ke piring, pengambilan sagunya menggunakan sumpit yang diputar-putar membentuk gulungan dan kemudian dipindahkan ke piring. Ini sebuah cara unik dalam menikmati sebuah hidangan.

Seluruh aktivitas WikiRempah didokumentasikan dan dipublikasikan di media sosial. Sosial Media WikiRempah

Berikutnya dilakukan Kopdar WikiRempah Makassar pada 30 Agustus 2026. Teman-teman Makassar menyambut anggota WikiRempah dengan amat hangat. Makassar adalah lokasi pertama dimulainya perjalanan WikiRempah Indonesia Timur. Kegiatan Kopdar berikutnya dilaksanakan di Gorontalo pada 15 Agustus 2026, dengan melakukan penyuntingan di Wikipedia Bahasa Gorontalo dan berlanjut di Manado pada 1 September 2026.

Kolaborasi berikutnya dilakukan setelah kegiatan ekspedisi selesai dilaksanakan. Wikirempah berkolaborasi dengan Komunitas Wikiwisatata, Komunitas Wikidata dan Komunitas Wikimedia Palembang. Pada kegiatan kopdar Wikiwisata dan Wikidata, kami mendapatkan banyak ilmu baru mengenai penyuntingan proyek Wikiwisata dan Wikidata. Melalui pengalaman perjalanan selama ekspedisi Indonesia Timur, kami berbagi pengetahuan melalui penyuntingan di Wikiwisata, berikutnya dilakukan penambahan butir-butir yang berkaitan dengan Gastronomi, Situs Budaya, dan Seni Budaya yang ditambahkan pada Wikidata. Bentuk kolaborasi pada Komunitas Palembang ada sedikit perbedaan dimana pada kegiatan kopdarnya ada tambahan kegiatan Photowalk. Kegiatan ini berfokus pada Dokumentasi kriya dan wastra khas Palembang di Kriya Sriwijaya Palembang.

Kolaborasi dengan Universitas dan Komunitas Lokal

WikiLatih Commons WikiRempah di Bacan

WikiLatih WikiRempah di Tidore

Kolaborasi lain dilakukan bersama komunitas lokal, di Tidore kami berkolaborasi dengan Komunitas Folila, sebuah komunitas literasi. Berikutnya kolaborasi dilakukan dengan kampus Universitas Terbuka Ternate dan Universitas Nurul Hasan Bacan.

Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam kelancaran agenda WikiRempah selama di Maluku Utara, kami berharap kedatangan tim WikiRempah dapat membangun semangat dalam berkontribusi untuk pengetahuan terbuka sekaligus memperkenalkan budaya lokal secara global melalui proyek-proyek Wikimedia. Kami berharap kegiatan kolaborasi ini dapat menciptakan sinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam membebaskan pengetahuan. Nantikan cerita WikiRempah di artikel-artikel berikutnya.

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