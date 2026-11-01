Menjelajah Pengetahuan dan Mempererat Kekompakkan: Makrab Komunitas Wikimedia Gorontalo

Komunitas Wikimedia Gorontalo kembali menyelenggarakan kegiatan malam keakraban pada tanggal 17-18 Oktober 2026. Ini merupakan agenda makrab kedua sejak terbentuknya Komunitas Wikimedia Gorontalo. Pada makrab kali ini, anggota komunitas sepakat untuk melaksanakannya di Bohulo Camp & Eatery, yang terletak di Dusun Bayade, Desa Dulamayo selatan, Kec. Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Alasan pemilihan Bohulo Camp sebagai lokasi makrab adalah karena letaknya cukup terjangkau, yang mana hanya memakan waktu sekitar 30-40 menit dari pusat kota. Selain itu, karena faktor cuaca yang panas akibat kemarau panjang, membuat kami memutuskan untuk memilih tempat wisata di daerah pegunungan daripada area pantai. Bohulo Camp sendiri adalah salah satu destinasi wisata di area pegunungan yang memiliki fasilitas jaringan internet yang memadai, penginapan berupa glamping (glamorous camping), resto, dan juga lokasi wisata dengan aneka ragam fauna yang cocok sebagai lokasi photowalk.

Peserta Makrab Komunitas Wikimedia Gorontalo

Rangkaian Kegiatan

Seperti nama kegiatannya, Makrab Komunitas Wikimedia Gorontalo bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota komunitas serta menjadi sarana untuk menjaga keaktifan dan memperdalam pengetahuan seputar proyek-proyek Wikimedia, terutama yang berbasis Bahasa Gorontalo. Kegiatan makrab ini diawali dengan perkenalan anggota dan penjelasan terkait hal-hal teknis pada setiap agenda makrab yang dipimpin langsung oleh saya, selaku koordinator makrab. Selanjutnya, pada sore hari kami melakukan kegiatan photowalk keliling area Bohulo Camp.

Di sesi photowalk ini, kami memotret aneka tanaman yang tumbuh di sekitar Bohoulo Camp. Menariknya, sebagian besar tanaman ini sudah diberi papan nama bertuliskan nama ilmiah dan sebutannya dalam Bahasa Gorontalo. Diantaranya ada tanamana kenari solo (Canarium asperum Benth.) yang dalam Bahasa Gorontalo disebut tohe tutu, tanaman lempayak (Leucosyke capitellata (Poir.) Wedd.) atau di Gorontalo dikenal dengan panimbulu, dan tentunya ada pohon langsat atau bohulo dalam Bahasa Gorontalo, yang menjadi dasar penamaan tempat wisata tersebut. Ini mengingatkan kami pada proyek kami di tahun kemarin yaitu WikiPoluhungo yang mana di proyek tersebut kami mendokumentasikan aneka tanaman obat yang ada di Gorontalo. Dari sini kami belajar bahwa ternyata masih banyak tanaman yang memiliki nama atau istilah khusus dalam Bahasa Gorontalo yang masih belum terdokumentasikan dalam proyek WikiPolohungo maupun dalam Wikipedia, sehingga perlu untuk ditambahkan.

Setelah melakukan photowalk di sore hari, selepas makan malam kami pun melaksanakan agenda kopdar untuk menyunting di Wikipedia Bahasa Gorontalo, Wikipedia Bahasa Indonesia, serta mengunggah foto di WikiCommons. Tidak ada tema khusus untuk artikel yang akan disunting agar lebih memudahkan para kontributor menentukan topik yang disukainya. Namun, untuk foto yang diunggah di WikiCommons sebagian besar adalah foto tanaman, hewan, maupun pemandangan di sekitar Bohulo Camp.

Kopdar Makrab Wikimedia Gorontalo

Lalu di hari kedua, kami membuka kegiatan dengan melakukan mancakrida atau outbound. Peserta makrab pertama-tama dibagi dalam empat kelompok. Ada dua permainan pada sesi mancakrida, yaitu kuis benar salah, dan tebak kata dalam Bahasa Gorontalo. Sesi ini mengundang tawa dari peserta terutama pada permainan tebak gaya. Kesulitan mencari gerakan yang tepat serta beberapa anggota yang sukar menebak kata dalam Bahasa Gorontalo menjadi tantangan. Meskipun permainannya sederhana, antusiasme serta jiwa kompetitif dari peserta sangat besar. Sehingga membuat kegiatan di hari kedua ini jadi seru dan menyenangkan.

Kelompok Pemenang Sesi Mancakrida Makrab Komunitas Wikimedia Gorontalo

Setelah mancakrida, kami pun melakukan rapat komunitas dengan beberapa agenda pembahasan yaitu evaluasi kegiatan selama satu tahun terakhir, kesan dan pesan dari peserta makrab, hingga rencana proyek selanjutnya. Rapat komunitas menjadi agenda terakhir sekaligus menutup kegiatan Makrab Komunitas Wikimedia Gorontalo.

Capaian Suntingan

Dalam kegiatan Makrab Komunitas Wikimedia Gorontalo di GSF26, dengan total peserta sebanyak 15 peserta, kami menyunting:

77 foto di WikiCommons (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Makrab_Komunitas_Wikimedia_Gorontalo_GSF26)

19 artikel di Wikipedia Bahasa Gorontalo (https://gor.wikipedia.org/wiki/Dalala:Makrab_Komunitas_Wikimedia_Gorontalo_GSF26), dan

2 artikel di Wikipedia Bahasa Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Makrab_Komunitas_Wikimedia_Gorontalo_GSF26).

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