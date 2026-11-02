Menembus Kabut: Catatan Makrab Komunitas Wiktionary Indonesia di Banjarbaru

Makrab Komunitas Wiktionary Indonesia di Banjarbaru

Kegiatan Makrab Komunitas Wiktionary Indonesia tahun 2026 terbilang spesial karena diadakan di tiga tempat sekaligus: Jakarta, Makassar, dan Banjarbaru. Tentu sebuah kehormatan bagi kami, sebagai anggota komunitas sekaligus kontributor aktif di Komunitas Wiktionary Indonesia yang terpilih untuk menggelarnya di Banjarbaru.

Seluruh agenda kegiatan Makrab Komunitas Wiktionary Indonesia yang diadakan di Banjarbaru (dan Martapura) pada akhirnya berjalan lancar dan sesuai harapan meski ada sedikit perubahan seperti pemilihan tempat menginap yang awalnya direncanakan di Banjarbaru, lantas harus bergeser ke Martapura karena satu dan lain hal.

Rangkaian makrab dimulai pada sore Jumat, 23 Oktober 2026, setelah kami –yang terdiri dari lima orang– baru terkumpul ba’da Magrib. Beberapa dari kami masih memiliki kegiatan atau pekerjaan yang mesti diselesaikan sebelum menuju titik kumpul: Hotel El Safa Inn Martapura. Setelah rehat sejenak dari hiruk-pikuk jam sibuk, kami langsung melenggang ke Sega Brew Coffee, sebuah tempat santai yang cukup nyaman sebagai lokasi menyunting bersama sekaligus wadah kumpul kawan-kawan untuk mengikuti rapat internal Makrab Wiktionary Indonesia.

Makan malam sekaligus Kopdar Wiktionary di Kafe Sega Brew

Kendati harga makanan dan minuman di tempat ini terbilang cukup mahal, tapi karena adanya rooftop jadi hal itu bisa sedikit terampuni. Dari lantai atas, kami bisa memandangi Martapura yang berselimut kabut sebelum kota kecil itu terlelap.

Kalimantan Selatan yang memiliki zona waktu WITA (GMT+8) memaksa kami sedikit lebih larut untuk mengikuti agenda rapat internal Makrab Komunitas Wiktionary Indonesia yang sedianya dilaksanakan pada pukul delapan Waktu Indonesia Barat. Hal yang sama sepertinya juga terjadi bagi kawan-kawan kami di Makassar. Meski begitu, hal ini tidak menyurutkan hasrat kami untuk berkumpul, bersua, dan berbagi sedikit banyak kisah meski hanya lewat ruang temu daring.

Rapat Internal Makrab Komunitas Wiktionary Indonesia melalui Google Meet

Rapat daring berjalan kurang lebih satu jam. Layar laptop menutup pukul sepuluh lebih sedikit, seiring selesainya kami melakukan sesi kopdar dengan fokus penambahan masing-masing lima belas entri bagi lima orang, baik di situs Wikikamus Banjar maupun Wikikamus Indonesia.

Kabut pagi menggumpal tipis pada Sabtu, 24 Oktober. Kami mencari tempat makan terdekat untuk menghindari paparan kabut lebih banyak. Warung 36 di Jalan Tanjung Rema Darat menyediakan masakan khas Banjar berupa nasi kuning masak habang. Harga makanan di tempat itu juga tergolong murah, jadi kami memutuskan untuk membeli makan di sana dengan porsi super jumbo.

Setelah perut begah, kami perlahan beranjak menuju mobil carteran ketika jam di ponsel genggam menunjukkan pukul delapan lewat sekian. Sebagaimana agenda yang tertera pada proposal, tujuan pertama kami adalah menjelajahi kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan yang memiliki luas tidak kurang dari lima ratus hektare. Tentu tidak semua bagian kami datangi. Setidaknya ada dua spot yang cukup menarik sebagai bagian dari kegiatan photowalk Makrab Wiktionary Indonesia.

Pemberhentian pertama adalah Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang baru diresmikan pada Agustus 2026 lalu. Masjid ini memiliki struktur yang sangat modern, tetapi tetap tidak melupakan sentuhan khas Banjar seperti yang masih tercetak pada bangunan atap limasnya. Bangunan ini berdiri gagah dengan konsep terbuka dan mewah.

Foto bersama di Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Pemberhentian kedua, hanya bergeser beberapa ratus meter dari masjid, adalah Kebun Raya Banua. Tempat ini merupakan kawasan konservasi eks situ dengan luas sekitar 100 hektare. Kebun Raya Banua dikenal sebagai pusat edukasi dan penelitian. Selain itu, tempat ini juga pernah dinobatkan sebagai salah satu kebun raya terbaik di Indonesia dan menjadi destinasi rekreasi keluarga yang sering dikunjungi di Banjarbaru.

Setelah selesai menjelajahi sebagian besar Kebun Raya Banua, kami berangkat ke tempat yang tidak kalah luas sebagai destinasi photowalk ketiga: Amanah Borneo Park. Kawasan ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk seukuran taman hiburan. Bayangkan, bagaimana sebuah tempat bisa menghimpun fasilitas seperti area parkir luas, toilet bersih, tempat makan, musala, hingga aula serbaguna. Bahkan, untuk wahana hiburan, tempat wisata ini menawarkan Splash Park, wahana pemacu adrenalin seperti flying fox dan sepeda udara, spot foto unik seperti Rumah Terbalik dan Rumah Hobbit, serta area edukasi agrowisata yang mencakup kebun petik buah, taman kelinci, dan kubah burung (aviary).

Masuk ke dalam Rumah Terbalik, salah satu objek wisata yang ada di dalam Amanah Borneo Park Banjarbaru

Sayangnya, karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjajaki semua fasilitas yang tersedia. Biaya masuk ke tempat ini adalah sembilan puluh lima ribu rupiah untuk satu orang, dan sepertinya masih terbilang standar mengingat semua fasilitas yang ditawarkannya.

Hal yang juga perlu menjadi catatan sebelum memutuskan untuk berkunjung ke tempat ini: mereka membatasi izin bagi pengunjung untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Karena alasan tersebut juga kami memutuskan untuk makan siang di kawasan wisata ini. Setelah selesai makan siang, kami beristirahat di musala yang tersedia.

Menjelang pukul tiga sore, kami menuju ke persinggahan terakhir, yakni D’Legenda Banjarbaru. Sebetulnya, nama tempat ini memang sudah cukup asing di telinga kami. Lokasinya nyatanya memang cukup jauh dari akses Jalan Mistar Cokrokusumo, apalagi dari Jalan Ahmad Yani sebagai jalan utama di Banjarbaru. D’Legenda Banjarbaru terletak di daerah pegunungan wilayah Dusun Sungai Abit, Kelurahan Cempaka, Banjarbaru. Lokasi yang terbilang cukup jauh dari hiruk-pikuk ibu kota Kalimantan Selatan.

Foto bersama di depan pintu masuk D’legenda Banjarbaru

Dengan tiket masuk hanya dua puluh ribu per orang, D’Legenda Banjarbaru sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi objek wisata ternama, tetapi mengingat akses yang cukup jauh serta kekeringan panjang yang akhir-akhir ini melanda Kalimantan Selatan, sepertinya cukup memberi dampak yang kurang baik bagi keberlangsungan operasional mereka. Danau biru yang menjadi objek andalan mereka tampak mengering hingga yang tersisa hanya perahu warna-warni dan perahu bebek yang terdampar kekeringan.

Selain danau biru yang kini sudah mengering, sebetulnya D’Legenda juga mempunyai beberapa spot yang menurut kami memiliki konsep yang menarik, seperti kastil warna-warni hingga area wild west ala Amerika Barat era 1800-an. Meski begitu, hal ini nampaknya belum akan mampu menyelamatkan D’legenda dari menjadi legenda, setidaknya untuk tahun 2026 ini.

Salah satu spot danau yang mengalami kekeringan di objek wisata D’legenda

Kabut yang kian menebal memaksa kami pulang sedikit lebih awal. Perjalanan pulang memakan waktu kurang lebih setengah jam hingga kami tiba kembali di hotel jam lima lebih dua puluh enam sore. Kami istirahat, salat, dan makan hingga Magrib selesai.

Kami makan malam di Kahaji Coffee sekitar jam tujuh malam. Agenda kami berlanjut dengan melakukan pengunggahan pelafalan dari entri yang sebelumnya kami tambahkan di Wikikamus Banjar. Awalnya, kegiatan ini direncanakan dilakukan dengan bantuan Lingua Libre, tetapi urung karena terjadinya keterbatasan akses pada perkakas tersebut, bahkan di hampir semua perkakas di Wikimedia.

Sebagai alternatif, kami melakukan pengunggahan secara manual melalui Wikimedia Commons. Setelah itu, kami melakukan penyuntingan kembali pada entri yang telah kami sunting di malam sebelumnya untuk menambahkan berkas suara pelafalan tersebut.

Kegiatan mengunggah dan menyunting bersama ini berlangsung hingga pukul sebelas malam. Kami pulang ke hotel dan istirahat dari hari yang panjang dan penuh perjalanan.

Kabut masih menampakkan diri pada pagi Minggu, 25 Oktober. Kami memutuskan untuk kembali membeli sarapan di Warung 36. Menu utama yang menjadi pilihan kali ini adalah nasi kebuli dengan porsi jumbo.

Selepas makan pagi, kami melakukan kopdar Wikimedia Commons di salah satu kamar hotel. Tujuan utama kopdar internal ini adalah mengunggah sebanyak-banyaknya foto yang kami ambil dalam sesi photowalk sebelumnya.

Kopdar Wikimedia Commons selesai jam sebelas siang. Kami menyepakati waktu bersiap untuk checkout dari hotel setengah jam berikutnya. Pukul sebelas lewat tiga puluh enam, kami melakukan checkout bersama, mengular bersama kabut dan jalanan setengah lengang di Kota Martapura. [MS]

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