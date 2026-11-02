Peringati Hari Museum, Komunitas Wikimedia Jakarta Berbagi Pengetahuan Lewat Dokumentasi Sejarah

Dalam rangka memperingati Hari Museum Nasional, Komunitas Wikimedia Jakarta menggelar kegiatan Kopdar (Kopi Darat) dan Jelajah Dokumentasi. Kegiatan ini menjadi momentum bagi relawan komunitas untuk mengeksplorasi kekayaan sejarah serta budaya yang tersimpan di museum, sekaligus berkontribusi langsung dalam penyebaran pengetahuan bebas melalui proyek Wikimedia Commons.

Di bawah koordinasi Akhsan05 selaku PJ kegiatan, dipilihnya Museum Nasional sebagai tempat pelaksanaan Kopdar. Kegiatan dilaksanakan pada 11 Oktober 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 10 relawan. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mempelajari sisi historikal atau sejarah saja, namun juga diajak untuk berbagai pengetahuan melalui proyek Wikimedia Commons.

Foto bersama di area Museum Nasional | CC BY 4.0

Merekam Jejak Sejarah di Museum

Museum bukan sekadar tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, melainkan pustaka hidup yang didalamnya memiliki makna historikal atau sejarah tempat masyarakat belajar tentang identitas dan warisan budaya. Pada kegiatan Kopdar kali ini, peserta berkumpul untuk menyusuri koleksi museum, mempelajari narasi sejarah yang disajikan, serta mengabadikan berbagai artefak dan peninggalan sejarah yang ada.

Kontribusi Nyata untuk Pengetahuan Bebas

Tidak hanya berhenti pada eksplorasi dan sesi foto bersama (photo-walk), para peserta melanjutkan agenda dengan sesi penyuntingan bersama (edit-a-thon). Dokumentasi berupa foto dan narasi informasi yang telah dikumpulkan diolah dan diunggah ke proyek Wikimedia, seperti Wikimedia Commons untuk aset media berkas terbuka.

Seluruh pencapaian kontribusi, statistik penyuntingan, dan daftar peserta dapat dipantau secara transparan melalui Dasbor Outreach Wikimedia:

Pranala Dasbor Outreach: Kopdar Wikimedia Commons Jakarta 2026 Pranala Dokumentasi Kegiatan Peserta mengunggah dokumentasi selama berada di museum dalam pranala berikut Dokumentasi Kopdar WikiCommons Jakarta

Menguatkan Keberlanjutan Warisan Budaya

Melalui semangat Hari Museum Nasional, Komunitas Wikimedia Jakarta berharap dapat terus menginspirasi masyarakat luas untuk mengapresiasi museum dan berkontribusi aktif dalam mendokumentasikan kekayaan budaya Indonesia. Setiap foto yang diunggah dengan lisensi bebas serta artikel yang ditulis menjadi bagian penting dalam menjaga warisan Nusantara agar dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

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