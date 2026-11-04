Menjelajah Alam, Sejarah, dan Budaya Kalimantan dengan WikiBanua

WikiBanua merupakan suatu proyek dokumentasi terkait cagar budaya, markah tanah, bentang alam, dan fasilitas publik yang ada di Kalimantan. Setelah sukses diadakan di berbagai tempat di Kalimantan Selatan dengan menggunakan dana hibah dari Wikimedia Indonesia, yaitu program Dana Wiki, WikiBanua melebarkan sayapnya dengan menjelajah beberapa daerah yang ada di provinsi tetangganya, yaitu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan judul “WikiBanua 3.0” dan “WikiBanua 4.0”. Berbeda dengan WikiBanua sebelumnya, WikiBanua kali ini hanya dilakukan dua orang panitia proyek, yaitu Ilham Mufti Laksono (Pengguna:Ilham Mufti Laksono) selaku Manajer Proyek, dan Arief Rahman (Pengguna:Ezagren) selaku Asisten Manajer Proyek, yang merupakan anggota Komunitas Wikimedia Banjar. Meskipun begitu, kegiatan ini sukses berjalan berkat beberapa sukarelawan lokal dan kontributor proyek Wikimedia yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dimana mereka juga mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan oleh WikiBanua, seperti dokumentasi, lokakarya, dan kopi darat.

Melebarkan Sayap di WikiBanua 3.0

WikiBanua 3.0 merupakan proyek hibah dari Wikimedia Foundation melalui program Hibah Cepat dengan periode pelaksanaan dari Juli 2025 sampai Februari 2026. Dalam WikiBanua 3.0 kali ini, panitia telah menjelajah dan mendokumentasikan keragaman cagar budaya, markah tanah, bentang alam, dan fasilitas publik yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Penjelajahan dimulai pada Juli 2026, dimana panitia mengujungi berbagai tempat di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Di sana, panitia telah menjelajahi dan mendokumentasi beberapa tempat seperti Masjid Agung Al-Akbar Balangan, Monumen Peringatan Paringin, dan tempat lainnya, termasuk Makam Datu Kandang Haji yang merupakan ulama terkemuka di Kabupaten tersebut. Keesokan harinya, panitia melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, dimana panitia akan menghadiri Ijame (semacam upacara kematian suku Dayak Maanyan) di Murutuwu, sembari melakukan dokumentasi di selama beberapa hari di Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan. Selain di daerah-daerah tersebut, setelah menghadiri ijame, panitia mengunjungi beberapa daerah sebelum sampai di Banjarmasin, seperti Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Barito Kuala. Dari Agustus 2025 sampai Januari 2026, para panitia sudah menjelajahi dan mendokumentasi berbagai tempat di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas, Tanah Laut, Tabalong, Kutai Kartanegara, Samarinda, dan daerah lainnya. Di tempat-tempat tersebut, panitia menjelajahi napak tilas sejarah-sejarah penting yang ada di daerah tersebut, seperti kejayaan Kesultanan Kotawaringin dan Kesultanan Kutai, pembangunan Palangka Raya sebagai calon ibukota baru Republik Indonesia pengganti Jakarta, hingga Konflik Sampit yang pernah menjadi perhatian banyak orang di dunia.

Dokumentasi Penjelajahan WikiBanua 3.0 di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Selain mendokumentasikan beberapa tempat, WikiBanua juga mengadakan berbagai lokakarya dan kopi darat. Pada September 2025, WikiBanua 3.0 lokakarya di Samarinda, Kalimantan Timur, yang bekerjasama dengan Komunitas Wikimedia Samarinda dan diikuti oleh belasan orang. Pada November 2025, WikiBanua 3.0 juga mengadakan lokakarya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bekerjasama dengan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat dan diikuti oleh belasan orang. Dalam rentang Oktober 2025 – Januari 2026, WikiBanua juga mengadakan beberapa kopi darat di Samarinda dan Banjarmasin.

Dokumentasi Kopi Darat WikiBanua 3.0 di Banjarmasin pada Januari 2026

Dalam WikiBanua 3.0, panitia, bersama sukarelawan lokal dan kontributor dari berbagai daerah, telah membuat dan mengembangkan 943 berkas di Wikimedia Commons, 187 butir di Wikidata, dan 94 artikel di Wikipedia bahasa Indonesia dan Banjar.

Keberlanjutan di WikiBanua 4.0

WikiBanua 4.0, seperti proyek sebelumnya, merupakan proyek hibah dari Wikimedia Foundation melalui program Hibah Cepat, yang berlangsung dari April 2026 dan selesai pada Januari 2027. Dalam WikiBanua 4.0 kali ini, panitia telah menjelajah dan mendokumentasikan keragaman cagar budaya, markah tanah, bentang alam, dan fasilitas publik yang ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dimana tempat tersebut belum dikunjungi pada WikiBanua edisi sebelumnya.

WikiBanua 4.0 memiliki beberapa perbedaan dalam WikiBanua edisi sebelumnya. Dalam WikiBanua 4.0, kegiatan lokakarya dan kopi darat diperbanyak, dimana merupakan amanat dari Wikimedia Foundation untuk pemberdayaan komunitas wiki di daerah setempat, sehingga jumlah kontributor semakin bertambah dan mampu meningkatkan kualitas konten di berbagai proyek Wikimedia. Yang menarik dari kegiatan ini, panitia melibatkan kaum perempuan untuk menjadi penanggung jawab kegiatan-kegiatan tersebut, seperti lokakarya di Amuntai, Hulu Sungai Utara, lokakarya di Alalak, Barito Kuala, dan kopi darat di Banjamasin. Bahkan, sukarelawan perempuan juga terlibat dalam kegiatan dokumentasi di beberapa daerah di Kalimantan Timur, seperti di Kutai Kertanegara dan Kutai Barat. Terhitung sampai Oktober 2026, lokakarya dan kopi darat WikiBanua 4.0 telah dilaksanakan di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Dokumentasi lokakarya WikiBanua 4.0 di Lamandau, Kalimantan Tengah

Meskipun WikiBanua 4.0 memiliki beberapa perbedaan daripada edisi sebelumnya, kegiatan dokumentasi tetap dilaksanakan seperti edisi sebelumnya, yaitu dokumentasi cagar budaya, markah tanah, bentang alam, dan fasilitas publik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dalam edisi kali ini, WikiBanua 4.0 juga mendokumentasikan beberapa tempat yang memiliki kaitan dengan Taman Bumi Meratus, yang merupakan taman bumi di Kalimantan Selatan yang telah diakui oleh UNESCO. Selain itu, WikiBanua 4.0 juga menjelajahi napak tilas sejarah-sejarah penting di daerah tersebut, seperti perkembangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Alabio, dakwah Habib Ibrahim al-Habsyi dan beberapa ulama di Nagara, pendirian beberapa daerah seperti Tanah Laut, dan lain-lain.

Beberapa dokumentasi WikiBanua 4.0 juga dimasukkan ke dalam kompetisi Wiki Cinta Alam 2026, suatu kompetisi dari Wikimedia Indonesia yang mendokumenyasikan bentang alam, flora, dan fauna yang ada di Indonesia. Adapun hasil dokumentasi yang diikutsertakan dalam kompetisi ini merupakan hasil dokumentasi yang dilakukan di Pulau Bakut dan Pulau Kembang. Pulau-pulau tersebut merupakan habitat dari bekantan, monyet, dan beberapa tumbuhan mangrove.

Hingga Oktober 2026, WikiBanua 4.0 telah membuat dan mengembangkan 457 dan 107 artikel di Wikipedia bahasa Indonesia dan Banjar. Nantinya, WikiBanua 4.0 akan membuat dan mengembangkan 250 butir di Wikidata, 10 artikel di Wikimedia Incubator, 10 artikel di Wikiwisata, dan 10 artikel di Wikibuku.

Apa yang kami dapatkan dan apa selanjutnya?

Meski masih banyak kendala dan kesalahan dalam pelaksanaanya, termasuk adanya bencana kabut asap yang membuat kami menunda kegiatan dokumentasi di beberapa daerah, kegiatan ini dapat memberi banyak pelajaran bagi para panitia, sukarelawan lokal, dan kontributor yang terlibat dalam proyek ini, selain proyek ini memberikan hasil yang melampau target dari yang diusulkan oleh panitia kepada pemberi hibah. Panitia menyadari bahwa banyak tempat-tempat yang memiliki sejarah yang sangat penting di daerah yang dijelajahi dan didokumentasikan. Panitia juga menyadari bahwa betapa indahnya alam yang ada di Kalimantan, dimana semuanya merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang tak kalah pentingnya, kami

Yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan adalah konsep proyek ini juga diterapkan di komunitas lain di Indonesia, seperti WikiRempah yang mendokumentasikan kekayaan alam dan budaya di daerah Indonesia Timur, yang belum banyak dijelajahi dan didokumentasikan di proyek Wikimedia manapun. Selain itu, WikiBanua juga sering dibawa di forum nasional dan internasional, seperti Konferensi ESEAP 2026 di Kaohsiung, Taiwan.

Untuk selanjutnya, panitia akan melanjutkan proyek ini, supaya pengetahuan mengenai kekayaan alam dan budaya di Pulau Kalimantan akan terus berkembang di berbagai proyek Wikimedia, khususnya di Wikimedia Commons, Wikidata, Wikipedia, Wikiwisata, dan Wikibuku. Oleh karena itu, panitia juga akan melibatkan lebih banyak sukarelawan dan kontributor di Kalimantan maupun wilayah lainnya untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan membebaskan pengetahuan, sehingga akan menghasilkan lebih banyak konten mengenai kekayaan budaya dan alam Indonesia, khususnya di Kalimantan.

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