Pengalaman di Kaohsiung sebagai Peserta Konferensi

Pada 15 – 17 Mei 2026, penulis yang merupakan anggota Komunitas Wikimedia Banjar dan sukarelawan Wikimedia Indonesia, berkesempatan hadir dalam perhelatan Konferensi ESEAP 2026 di Kaohsiung, Taiwan, dimana penulis merupakan salah satu perwakilan wikimediawan dari Indonesia, khususnya dari Komunitas Wikimedia Banjar. Konferensi ESEAP kali ini adalah Konferensi ESEAP kedua yang dihadiri oleh penulis, setelah penulis menghadiri Konferensi ESEAP 2024 di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.

Menuju Kaohsiung

Dalam perjalanan menuju Kaohsiung, penulis harus menempuh perjalanan hingga sehari semalam. Mula-mula, penulis berangkat dari Bandar Udara Syamsudin Noor ke Bandar Udara Soekarno Hatta pada 14 Mei 2026 pagi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Penulis berangkat bersama rekan sesama anggota Komunitas Wikimedia Banjar, yaitu Muhammad Faisal Anshari dan Muhammad Sibghatullah Mujadidi. Setelah itu, penulis, bersama rekan-rekan sesama delegasi konferensi dari Indonesia, melanjutkan perjalanan dari Bandar Udara Soekarno Hatta ke Bandar Udara Internasional Taoyuan dengan menggunakan maskapai China Airilines. Saat penulis dan rekan tiba di bandar udara, dimana pada saat itu sudah menunjukkan kira-kira pukul 21:30 waktu setempat, kami disambut oleh panitia yang sudah menunggu di terminal kedatangan dan bertemu dengan peserta konferensi dari negara lain. Lalu, perjalanan dilanjutkan ke Kaohsiung dengan menggunakan mibibus dan sampai di Hotel Nikko Kaohsiung pada 15 Mei 2026 dinihari.

Hari pertama

Pada hari pertama, yaitu Jumat, 15 Mei 2026, penulis menghadiri pembukaan konferensi yang berlangsung di Pusat Pameran Kaohsiung, tidak jauh dari hotel. Selain menghadiri pembukaan, saya juga menghadiri beberapa kegiatan di sana, salah satunya adalah Community Story: Organizing Wiki Loves Ramadan Campaign in ESEAP Region yang dibawakan oleh Muhammad Faisal Anshari dan Zahirul Nukman (wikimediawan asal Malaysia). Selain itu, saya dan rekan-rekan delegasi dari Indonesia dan Malaysia melaksanakan salat Jumat di Masjid Kaohsiung. Malamnya, penulis bersama rekan penulis dari Indonesia, mengunjungi pasar malam di Kaohsiung sekaligus mencari jajanan di sana.

Penulis bersama rekana-rekan peserta konferensi saat berangkat ke Masjid Kaohsiung untuk menunaikan salat Jumat

Hari kedua

Pada hari kedua, yaitu Sabtu, 16 Mei 2026, penulis menjadi sukarelawan di bagian notulis (notetaker) dari pukul 09:00 sampai pukul 12:00 waktu setempat. Selama bertugas menjadi notulis, penulis menghadiri beberapa kegiatan konferensi, seperti Conversation with the Wikimedia Foundation Board of Trustees yang dibawakan oleh Nadzik, The UCoC Ecosystem Five Years On: Insights, Challenges, and Opportunities for ESEAP yang dibawakan oleh Ramzy Muliawan, Wikimedia in Education: A Look at Wiki Clubs yang dibawakan oleh wikimediawan dari Klub Wiki Universitas Brawijaya, Klub Wiki IIUM, dan Klub Wiki dari beberapa kampus di Jepang, Pioneers of the Future: Youth Initiatives in the ESEAP Region yang dibawakan oleh Rafliyan Gandhi (Klub Wiki Universitas Brawijaya) dan wikimediawan dari Malaysia dan Filipina, serta Panel Discussion Reflections yang dibawakan oleh Chlod Alejandro. Setelah itu, penulis juga mengikuti tur ke Museum Kereta Api Hamasen, dimana museum ini mengungkap sejarah perkembangan kereta api di Taiwan sejak menjadi koloni Jepang. Setelah mengikuti tur tersebut, penulis mengikuti Perayaan 25 tahun Wikipedia di Pusat Pameran Kaohsiung. Malamnya, penulis mengikuti even kultural sekaligus pesta makan malam di Hoya Resort Hotel.

Penulis berfoto di Museum Kereta Api Hamasen

Hari ketiga

Pada hari ketiga, yaitu Minggu, 17 Mei 2026, penulis dijadwalkan untuk mencari penyaji di sesi presentasi singkat dengan judul “How did WikiBanua Document Cultural and Natural Heritage in Borneo?“, yang dimulai pada pukul 14:00 sampai pukul 15:30 waktu setempat. Saya bertemu dengan penyaji lain yag berasal dari Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan lain-lain. Saat presentasi, penulis menjelaskan bahwa WikiBanua, proyek yang dijalankan oleh penulis yang menggunakan dana hibah dari Wikimedia Indonesia dan Wikimedia Foundation, telah menjembatani kesenjangan pengetahuan mengenai warisan budaya dan alam yang sebelumnya belum terdokumentasi dalam proyek-proyek Wikimedia. Penulis juga menjelaskan bahwa selama WikiBanua, telah mengenalkan keberagaman alam dan budaya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur melalui eksplorasi situs bersejarah, markah tanah, bentang alam, fasilitas umum, dan lainnya di daerah tersebut, dimana hasil eksplorasi tersebut disalurkan di Wikimedia Commons, Wikidata, Wikipedia, dan proyek Wikimedia lainnya. Saat presentasi, penulis juga berharap bahwa WikiBanua dapat menjadi inspirasi bagi para hadirin untuk lebih aktif berkontribusi dalam komunitas mereka masing-masing dan menginisiasi kegiatan serupa, demi mewujudkan pengetahuan bebas yang inklusif dan tanpa kesenjangan.

Penulis saat menyajikan presentasinya yang berjudul “How did WikiBanua Document Cultural and Natural Heritage in Borneo?“

Setelah penulis menyajikan presentasi, penulis mengikuti rapat bulanan Komunitas Wikimedia Banjar yang diadakan secara daring melalui Google Meet. Saat rapat, penulis membagikan pengalaman saya saat mengikuti konferensi dan menceritakan apa-apa yang dilakukan selama mengikuti konferensi kepada para anggota komunitas. Penulis berharap agar anggota komunitas dapat mengikuti konferensi yang serupa agar memiliki pengalaman di kancah internasional.

Di hari ketiga, penulis juga bertemu dengan beberapa orang. Di antaranya, saya bertemu dengan Heidi Meudt , seorang wikimediawan dari Selandia Baru yang juga merupakan botaniawati, dimana dia setelah menyajikan presentasi yang berjudul “Botanists in the Wikiverse: Planting the Seeds of Open Data Enrichment and Reuse with the Botanical Community“. Dalam presentasinya, dia menjelaskan bahwa perlunya kolaborasi dengan para pakar di bidang tertentu untuk memberikan edukasi serta meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan proyek Wikimedia dalam meningkatkan visibilitas serta aksesibilitas data, penelitian, arsip, dan koleksi botani. Dia juga menjelaskan tentang manfaat berkelanjutan terkait hubungan proyek – proyek Wikimedia lainnya dengan beberapa wadah pihak ketiga, termasuk sistem manajemen koleksi museum, katalog Biodiversity Heritage Library, dan iNaturalist. Topik ini menjadi ketertarikan penulis sejak menghadiri Konferensi GLAM Wiki 2025 di Lisboa, Portugal dan menginspirasi penulis dalam menggunakan proyek Wikimedia dalam studi biodiversitas.

Pulang ke Banjarmasin

Setelah mengikuti penutupan, penulis dan rekan-rekan lainnya berangkat ke Taoyuan dengan menggunakan Kereta Kecepatan Tinggi Taiwan (Taiwan High Speed Rail/THSR), yang merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi penulis dalam merasakan salah satu kereta tercepat di dunia. Setelah sampai di stasiun, penulis menyempatkan diri untuk menginap di Hotel Hyatt Regency Taouyan. selama semalam.

Pada 18 Mei 2026, penulis berangkat dari Bandar Udara Internasional Taouyan menuju Bandar Udara Soekarno Hatta dengan menggunakan maskapai China Airlines. Kemudian, penulis berangkat menuju Bandar Udara Syamsudin Noor dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Kesan

Konferensi ini menjadi konferensi yang menyenangkan bagi penulis karena banyak hal yang penulis dapatkan selama kegiatan konferensi, seperti ilmu dan jejaring yang baru. Penulis berharap dapat mengikuti kegiatan yang serupa agar penulis turut andil dalam berkontribusi di Gerakan Wikimedia agar jargon “Bebaskan Pengetahuan” dapat terealisasikan bersama-sama.

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