Dari Peserta Menjadi Pemateri: Cerita WikiLatih Wiktionary Bahasa Gorontalo

Wololo habari!

Tahun 2022, saya duduk sebagai peserta di WikiLatih Wikipedia dan Wikikamus yang diadakan selama dua hari di Kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Saat itu saya masih berstatus mahasiswa. Hari pertama diisi dengan Wikipedia, dan hari kedua dengan Wikikamus. Saya belum tahu apa-apa soal menyunting, dan hanya mengikuti arahan pemateri sambil sesekali melirik layar peserta di sebelah. Empat tahun kemudian, tepatnya 2026, saya berdiri di depan para peserta sebagai pemateri WikiLatih Wiktionary/Wikikamus Bahasa Gorontalo.

Ketika Komunitas Wikimedia Gorontalo mempercayakan peran itu kepada saya, perasaan yang pertama muncul adalah tertantang. Ini pertama kalinya saya menjadi pemateri WikiLatih setelah hampir empat tahun bergabung di komunitas. Bagi saya, kesempatan ini terasa seperti lingkaran yang tertutup, dari orang yang dulu dibimbing, kini mendapat giliran membimbing.

Tahap Persiapan

Persiapan saya mulai dengan mempelajari Wiktionary lebih dalam. Berbeda dengan Wikipedia yang berisi artikel ensiklopedis, Wiktionary adalah kamus, sehingga setiap entri punya struktur dan aturan penulisan tersendiri. Saya lalu menyusun materi dengan gaya bercerita (storytelling) agar peserta yang baru pertama mengenal Wiktionary tidak langsung kewalahan oleh istilah teknis. Saya juga menyiapkan daftar kosakata bahasa Gorontalo yang bisa dipilih peserta untuk disunting, supaya waktu praktik tidak habis hanya untuk mencari kata.

Dalam proses ini saya berkoordinasi dengan Kak Uci selaku penanggung jawab WikiLatih. Kami membahas pembagian tugas, alur acara, dan pemilihan kosakata. Sehari sebelum acara, peserta kami minta membuat akun lebih dulu lewat grup WhatsApp agar waktu di hari pelaksanaan bisa dipakai untuk praktik.

Tantangan terbesarnya justru datang dari dalam diri sendiri. Saya orang yang introvert, dan membayangkan berbicara di depan banyak orang selama berjam-jam membuat saya canggung sejak jauh hari. Saya berlatih membawakan materi berulang kali, dan perlahan rasa canggung itu berkurang, meski tidak sepenuhnya hilang.

Tahap Pelaksanaan

Sabtu, 12 September 2026, WikiLatih Wiktionary Bahasa Gorontalo dilaksanakan di Amarilis Bakery & Resto. Sebanyak 22 peserta hadir, terdiri dari mahasiswa, guru, dosen, dan penutur bahasa Gorontalo.

Setelah sesi perkenalan, saya membuka materi dengan membahas situasi bahasa Gorontalo saat ini. Bahasa ini terancam punah karena semakin banyak generasi muda Gorontalo yang tidak lagi bisa menggunakannya. Dari sana, saya mengajak peserta melihat peran Wikimedia sebagai rumah yang nyaman bagi bahasa daerah, tempat kosakata dan pengetahuan tentangnya bisa didokumentasikan dan dijaga bersama. Barulah kemudian kami masuk ke inti materi: apa itu Wiktionary, cara membuat entri, dan struktur entri.

Suasana mulai cair ketika peserta masuk ke sesi praktik. Mereka sangat antusias memilih kosakata yang akan disunting, dan percakapan kecil tentang arti dan penggunaan kata dalam bahasa Gorontalo terdengar di banyak meja.

Tentu tidak semuanya mulus. Banyak peserta belum sepenuhnya memahami cara menyunting sumber, sehingga format penulisan entri sering keliru. Ada juga peserta yang tanpa sadar bekerja di mode sunting visual, bukan sunting sumber, sehingga hasilnya berantakan dan tampil seperti deretan kode. Dengan bantuan panitia dan pemateri pendamping, kekeliruan itu bisa dibenahi satu per satu.

Di akhir kegiatan, setiap peserta berhasil menyunting minimal satu kosakata baru di Wiktionary Bahasa Gorontalo. Beberapa bahkan menyunting lebih dari satu entri, dengan kualitas suntingan yang sudah sesuai. Kuis berlangsung seru dengan pertanyaan-pertanyaan seputar Wikimedia, dan para pemenang membawa pulang suvenir. Kegiatan ditutup dengan foto bersama, tentu saja dengan gaya khas kontributor Wikimedia.

Harapan

Saya sadar masih banyak kekurangan, baik dalam pembawaan materi maupun pelaksanaan. Namun, pengalaman ini mengajarkan saya untuk lebih percaya diri berbicara di depan umum. Rasa canggung itu ternyata bisa dihadapi selama kita mau mencoba dan dikelilingi komunitas yang saling mendukung.

Saya berharap kegiatan ini bisa mendorong lebih banyak penutur bahasa Gorontalo untuk ikut melestarikan bahasanya lewat Wiktionary dan proyek Wikimedia lainnya. Setiap kata yang kita tambahkan hari ini akan membantu siapa pun yang ingin memahami bahasa Gorontalo di masa depan.

Oduolo. Loladu lo pongotota!

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