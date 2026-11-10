Menjelajahi Direktori Kehidupan: Cerita Pengenalan Wikispecies di Indonesia

“Apabila nama-namanya tidak diketahui, pengetahuan tentangnya juga akan lenyap,”– Carl Linnaeus dalam Philosophia Botanica (1751).

Pada setiap halaman utama proyek Wikimedia, kita dapat menyaksikan daftar proyek Wikimedia yang didukung oleh Wikimedia Foundation. Namun, dari nama-nama proyek yang terdaftar berapa banyak yang kita ketahui dan berapa banyak yang kita gunakan? Wikimedia Indonesia mengambil inisiatif untuk mengangkat proyek saudari Wikipedia melalui rangkaian acara Pekan Data, Sains, dan Teknologi 2026.

Tidak terbiasa bukan berarti tidak bisa

Sebagai kontributor menengah di Wikimedia, pemahaman terkait dasar-dasar penyuntingan telah saya pelajari tetapi masih banyak markah-markah di Wikimedia yang tidak saya mengerti. Oleh karena itu, mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemateri utama yang mengenalkan proyek Wikispecies cukup mengejutkan bagi saya. Bukan karena tidak sanggup, melainkan karena ada kontributor senior lain yang justru menjadi panutan awal saya untuk mempelajari proyek ini. Namun, antusiasme untuk mengulik proyek baru yang relevan dengan studi saya di bidang Biologi tampaknya lebih besar dari keraguan saya.

Ketika memutuskan untuk memegang tanggung jawab untuk mengenalkan suatu proyek, penting bagi saya untuk melakukan persiapan ekstra dengan terlebih dahulu menggali proyek tersebut. Pada kondisi seperti ini saya memegang teguh suatu kutipan, “By failing to prepare, you are preparing to fail.” Tentunya, saya tidak ingin kesempatan langka ini gagal.

Tantangan pertama yang saya hadapi adalah menemukan sumber yang tepat untuk mempelajari proyek ini karena tentu saja saya tidak ingin memberikan informasi yang keliru. Saya mengawali dengan mencari modul panduan di Wikimedia Commons. Namun, nihil. Belum ada jejak digital panduan tersebut tersedia. Meskipun demikian, jangan khawatir pasti ada! Bagaimana mungkin Wikimedia yang menggaungkan pengetahuan bebas, tidak memberikan akses bebas petunjuk penggunaan proyeknya? Informasi-informasi penting terkait latar belakang pembentukan Wikispecies tercatat secara transparan di Meta-Wiki. Adapun, panduan-panduan berkontribusi di Wikispecies saya adopsi langsung dari informasi detail di Wikispecies itu sendiri.

Berkenalan dengan Wikispecies

Lalu, apa sebenarnya Wikispecies itu? Wikispecies merupakan proyek saudari Wikimedia berupa direktori spesies yang diluncurkan pada tahun 2004. Meskipun, hanya berselang tiga tahun sejak peluncuran Wikipedia tampaknya Wikispecies tidak begitu umum diketahui. Saya rasa popularitas ini berkaitan dengan isi dari Wikispecies yang cenderung kompleks secara umum. Artikel di Wikispecies berfokus pada penjelasan terkait klasifikasi dan nomenklatur. Tujuan peluncuran proyek ini pun memang tidak hanya untuk pembaca umum, tetapi juga untuk menjadi referensi profesional bagi ilmuwan. Lebih lanjut saya membagikan salindia Pengenalan Wikispecies ini di Wikimedia Commons.

Belum dikenal bukan berarti tidak diminati

Seperti pertemuan Wikimedia umumnya, sesi Pengenalan Wikispecies dibuka dengan pengenalan diri para peserta. Latar belakang peserta cukup beragam, tetapi tetap relevan dengan proyek ini. Sebagian peserta memiliki latar belakang yang berkaitan dengan sains, sebagian lainnya merupakan kelompok yang familier dengan teknologi, dan sebagian lainnya merupakan bagian dari anggota Komunitas Wikimedia.

Setelah perkenalan dan penyampaian seluk-beluk Wikispecies, peserta diarahkan untuk mencoba berkontribusi di Wikispecies. Sesi praktik ini disertai dengan rentetan pertanyaan dari peserta. Kondisi yang wajar bagi peserta yang antusias mempelajari hal yang baru. Sebagai tugas awal, tiap peserta hanya diminta membuat tiga artikel spesies. Namun, dengan penuh semangat 16 peserta aktif berhasil membuat 104 artikel. Bahkan, tidak hanya membuat artikel, peserta juga memperbaiki artikel yang telah dibuat sesuai dengan umpan balik yang diberikan oleh pelatih.

Bersama dengan penutupan sesi pada hari itu, kami mengumpulkan sejumlah evaluasi dan harapan dari peserta kegiatan. Beberapa peserta menyuarakan kalau kerumitan proyek ini membutuhkan lebih banyak kegiatan Wikilatih maupun Kopdar di daerah domisili mereka. Beberapa lainnya juga menyampaikan keinginan mereka untuk bergabung di Komunitas Wikispecies. Tampaknya, terlepas dari kurang familiernya proyek Wikispecies, ada beberapa harapan proyek ini dapat dikenalkan dan digunakan lebih intensif, terlebih lagi untuk audiens ilmiah.

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