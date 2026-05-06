Wiki for Minorities na-ebido “Iwulite Obere Na Africa” Eprel 2026.

Na onwa Eprel 2026, Wiki for Minorities malitere iwube mmalite ya n’Africa n’okpuru isiokwu “Ka Anyị Kwuo Akụkọ nke Anyị.” Ebumnuche a dị ịrịba ama na-egosi nzọụkwụ dị ịrịba ama n’ịkwalite olu, akụkọ ihe mere eme, na usoro ọmụma nke obodo nta n’ofe mpaghara Africa. A ga-emejuputa nwulite a n’ofe mba ise: Nigeria, Uganda, Tanzania, Cameroon, and Burkina Faso. Ọ na-achịkọta netwọk dị iche iche nke ndị nhazi, ndị ntinye aka, na ndị nkwado kwadoro n’ịgbasa ọdịiche ọmụma nke gbara obere obere gburugburu na nyiwe Wikimedia. Onye haziri mmemme mbido a nke ọma bu User: Fulani215 be onye kwadoro ya bu User: Igallards7 sitere na obodo Wikimedia nke Chile ma burukwa onye guzobere Wiki For Minorities. Nnọkọ a jere ozi dị ka mgbakọ ntọala, na-enye ohere maka ndị nhazi iji gosipụta ebumnuche ha, kwekọọ n’ebumnobi jikọrọ ọnụ, ma guzobe atụmatụ maka itinye aka na obodo nwere mmetụta.
Iwusi Ogbe Ike Maka Nnochite Nke Nta
Ebumnuche Wiki For Minorities bụ nke doro ewu na okuko Anya na ma burukwa na-akpali akpali: ịkwalite usoro ihe ọmụma gbasara gburugburu ebe obibi site na imeziwanye nnọchite anya nke otu pere mpe n’ofe Africa. Atụmatụ a iji hụ na obodo ndị a na-edebanyeghị aha na-enweta ozi ziri ezi, ebe ha na-enyekwa aka na akụkọ nke onwe ha na ọdọ mmiri ọmụma zuru ụwa ọnụ, site na ntinye aka na mmekorita, mgbasa ozi a na-achọ ịmepụta obodo na-adịgide adịgide nke ndị odezi ihe, ndị nchọpụta, na ndị na-ede akụkọ bụ ndị na-anụ ọkụ n’obi maka ịdekọ ahụmahụ na echiche nke nta.
Mbido Na Nwulite
Iji tụgharịa ebumnuche a ka ọ bụrụ omume, ndị nhazi sonyere na nnọkọ mbido na ya Na ogbako nke ịkwalite ya. Ọzụzụ ndị a kwadoro ndị sonyere na nka, ngwa atụmatụ, na usoro njikọ aka obodo dị mkpa iji mejuputa mgbasa ozi nke ọma n’ime obodo ha. The omumu a metutara aka na akụkụ ndị bụ isi dị ka imepụta ọdịnaya, njikwa ọrụ, atụmatụ mgbasa ozi, yana iji Wikimedia Na -eme ihe nke ọma. Ụsoro a na-eme ka ndị otu obodo ọ bụla dị njikere nke ọma ịnye ma kwado ogologo oge.
Jikọọ
Iji matakwuo maka mmemme na mmetụta nke Wiki For Minorities, ị nwere ike soro ụzọ a site na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta ya, nyochaa mmelite na ibe Meta ya, ma ọ bụ jikọọ ozugbo na onye nhazi site na ibe okwu ha. Wiki for Minorities on Meta-Wiki
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation