Tendenze globali 2025

Ogni anno, quando Wikimedia Foundation dà il via alla pianificazione annuale per l’anno a venire, sviluppiamo un elenco di tendenze che riteniamo possano avere un impatto significativo sul contesto nel quale operano il movimento e i progetti Wikimedia. Identifichiamo le tendenze online più rilevanti per la nostra missione, come i cambiamenti nel modo e nel luogo in cui le persone cercano e contribuiscono alle informazioni online, l’aumento della disinformazione negli spazi online e l’evoluzione della regolamentazione dei fornitori di informazioni online. Questa analisi ci permette di iniziare la nostra pianificazione con la domanda guida: “Di cosa ha bisogno il mondo da Wikimedia adesso?

Questa domanda è una forza trainante delle conversazioni con e attraverso il movimento. Come negli anni passati, le tendenze che seguono dimostrano come il nostro attuale ambiente tecnologico, geopolitico e sociale sia molto diverso dai giorni della fondazione di Wikipedia, e come dobbiamo continuare ad adattarci ed evolverci. Ognuna darà forma al nostro piano annuale e alle strategie che influenzeranno il nostro futuro, da una migliore protezione dei Wikimediani con strumenti tecnologici forti e misure di fiducia e sicurezza alle sperimentazioni che portano i contenuti di Wikimedia al pubblico in modi nuovi.

Cambiamenti nei luoghi e modi in cui le persone ricevono e contribuiscono alle informazioni

La fiducia nelle informazioni online è in calo e il consenso condiviso su quali informazioni siano vere e attendibili si sta frammentando. L’anno scorso abbiamo notato che i consumatori sono inondati di informazioni online e vogliono sempre più che siano raggruppate da persone fidate. Con il lancio delle panoramiche di Google AI e di altri prodotti di ricerca AI, molte persone che cercano informazioni sul web sono ora aiutate dall’AI. Tuttavia, la ricerca assistita dall’intelligenza artificiale non ha ancora superato gli altri modi in cui le persone ottengono informazioni (ad esempio, tramite motori di ricerca web tradizionali o piattaforme social). Tuttavia, vediamo che la tendenza rilevata l’anno scorso di affidarsi a persone fidate si è rafforzata: le persone sono sempre più scettiche nei confronti delle autorità tradizionali della conoscenza, come istituzioni governative e media, e si rivolgono invece in numero crescente a personalità online, che hanno un impatto maggiore su ciò che le persone credono e su ciò di cui si fidano. Le personalità online (ad esempio, podcaster, vlogger) sulle piattaforme social ora hanno un peso maggiore in eventi importanti come le elezioni politiche a livello globale. Cercando personalità che condividono la loro ideologia e i loro dati demografici, le persone finiscono sempre più spesso in bolle di filtraggio isolate che frammentano il consenso condiviso sui fatti.

Le persone partecipano con entusiasmo agli spazi online che offrono una connessione gratificante. Come sito web che si basa sui contributi e sul tempo di centinaia di migliaia di wikimediani, seguiamo da vicino le tendenze su dove e come le persone contribuiscono online. L’anno scorso abbiamo sottolineato che le persone hanno a disposizione molti modi gratificanti e potenti per condividere la conoscenza online. Quest’anno, osserviamo che le persone in tutto il mondo si uniscono e condividono con entusiasmo le loro conoscenze e competenze in piccoli gruppi basati sugli interessi (su piattaforme come Facebook, WhatsApp, Reddit e Discord). Questi spazi sono sempre più popolari a livello globale e fanno sì che le persone si sentano più a loro agio nel partecipare rispetto ai canali sociali generici. Un nucleo dedicato di volontari mantiene queste comunità, svolgendo attività vitali come la moderazione e il tutoraggio dei nuovi arrivati.

Soprattutto per i giovani, il gaming è diventato uno spazio partecipativo che rivaleggia con i social media. Le comunità di gaming si sono formate su piattaforme come Discord e Twitch, dove persone co-creano e partecipano attivamente, organizzando eventi o moderando i contenuti e il comportamento degli utenti, non solo giocando. Le piattaforme stanno sfruttando i giochi per aumentare il coinvolgimento degli utenti su prodotti non correlati, come la sezione giochi del New York Times, in crescita e di successo.

Le persone hanno una quantità limitata di tempo da dedicare alle attività online, e sospettiamo che una delle cause del calo del numero di nuove persone che si registrano come redattori sui progetti Wikimedia – iniziato nel 2020-2021 e continua ancora oggi – possa essere legata alla crescente popolarità e all’attrattiva della partecipazione ad alcuni di questi altri spazi online remunerativi.

Cambiamenti nel modo in cui le informazioni online sono distribuite e regolate

Le informazioni digitali create e verificate dagli esseri umani sono il bene più prezioso nelle guerre tra piattaforme tecnologiche di IA. L’anno scorso avevamo previsto che l’intelligenza artificiale sarebbe stata utilizzata come arma per creare e diffondere disinformazione online. Quest’anno stiamo vedendo che i contenuti AI di bassa qualità vengono sfornati non solo per diffondere informazioni false, ma anche come schema di guadagno, e stanno invadendo Internet. Le informazioni di alta qualità prodotte in modo affidabile dall’uomo sono diventate un bene prezioso e in diminuzione che le piattaforme tecnologiche stanno facendo a gara per raccogliere dal web e distribuire attraverso nuove esperienze di ricerca (sia di IA che di ricerca tradizionale) sulle loro piattaforme. Gli editori di contenuti online creati dall’uomo in diversi settori (ad esempio, molte delle principali aziende di notizie e media a livello globale) stanno rispondendo negoziando accordi di licenza di contenuti con aziende di IA e istituendo paywall per proteggersi dal riutilizzo abusivo. Queste restrizioni stanno ulteriormente riducendo la disponibilità di informazioni gratuite e di alta qualità per il grande pubblico.

I problemi riguardanti la neutralità e la verificabilità delle informazioni minacciano l’accesso ai progetti di conoscenza e ai loro collaboratori. L’anno scorso abbiamo evidenziato che la regolamentazione a livello globale pone sfide e opportunità ai progetti di condivisione delle informazioni online che variano a seconda della giurisdizione. Quest’anno, le sfide per la condivisione online di informazioni verificate e neutrali sono aumentate in modo significativo. Il consenso pubblico sul significato di concetti come “fatti” e “neutralità” è sempre più frammentato e politicizzato. Gruppi di interesse speciale, influencer e alcuni governi minano la credibilità delle fonti online con cui non sono d’accordo. Altri cercano anche di mettere a tacere le fonti di informazione [1$ attraverso cause vessatorie].

A livello globale, un numero crescente di leggi che cercano di regolamentare le piattaforme tecnologiche online non lascia spazio alle piattaforme non profit che esistono nell’interesse pubblico, come le iniziative di scienza aperta, i depositi di conoscenza e patrimonio culturale in crowdsourcing e gli archivi online. Una regolamentazione online uguale per tutti può minacciare la privacy dei collaboratori e del pubblico su queste piattaforme e mettere a rischio le pratiche di moderazione dei contenuti della comunità. Ad esempio, leggi che obbligherebbero le piattaforme a verificare l’identità e a tracciare le azioni dei visitatori o dei collaboratori possono mettere in pericolo la privacy e la sicurezza delle persone che accedono o condividono informazioni. I regolamenti che impongono alle piattaforme di rimuovere immediatamente i contenuti etichettati come disinformativi sono in contrasto con le salvaguardie incorporate per affrontare la disinformazione sulle piattaforme che operano attraverso il consenso della comunità e che danno priorità all’accuratezza anziché al profitto.

Cosa succederà e come puoi partecipare alla conversazione

Come per i nostri precedenti aggiornamenti sulle tendenze della comunità, questo non è un elenco completo delle minacce e delle opportunità che il nostro movimento deve affrontare, ma piuttosto è un modo per iniziare a discutere e allinearsi su come soddisfare ciò che il mondo ha bisogno da noi ora, mentre iniziamo a pianificare il prossimo anno fiscale. All’inizio di quest’anno, la Chief Product & Technology Officer Selena Deckelmann ha invitato la nostra comunità globale a condividere quali sono le tendenze e i cambiamenti più importanti per loro – vi invitiamo a continuare la discussione su questa pagina di discussione. Nei prossimi mesi, Wikimedia Foundation pubblicherà la bozza del suo piano annuale per illustrare il lavoro proposto per il prossimo anno in risposta a queste tendenze. Alcuni lavori sono già in corso; ad esempio, per far fronte al calo dei nuovi redattori, stiamo aggiungendo nuovi tipi di “controlli di modifica”, flussi di lavoro intelligenti che facilitano l’editing costruttivo mobile per i nuovi arrivati e aumentano la loro probabilità di continuare a contribuire. Attendiamo con ansia altre conversazioni della comunità su come proteggere e far crescere i nostri progetti di conoscenza libera in un panorama socio-tecnologico in continua evoluzione.

