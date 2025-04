Wikimedia Foundation Piano Annuale/2025-2026

Dopo uno storico anno elettorale nel 2024, in cui il numero di persone idonee al voto non è mai stato così alto nella storia dell’umanità, il mondo nel 2025 sta vivendo significativi cambiamenti geopolitici, normativi, politici e sociali che pongono il movimento Wikimedia di fronte a sfide e opportunità.

Nel gennaio 2026, Wikipedia compirà 25 anni. Questa ricorrenza generazionale coinciderà con la parte centrale del prossimo piano annuale della Wikimedia Foundation. In prospettiva, rappresenta una rara opportunità di riflessione e di celebrazione, oltre a rafforzare la necessità di una pianificazione chiara e pragmatica per proteggere e far crescere questa risorsa di conoscenza globale unica. In effetti, la nostra missione ci chiede di fare questo ‘’in perpetuo’’ per le generazioni a venire.

In questo momento, la pianificazione di Wikimedia Foundation copre uno spettro che va dalla risposta rapida fino a una strategia multigenerazionale volta ad aumentare i volontari, i contenuti, i lettori e i finanziamenti. Dobbiamo essere in grado di lavorare contemporaneamente a breve, medio e lungo termine.

Questi molteplici livelli di pianificazione fanno progredire la direzione strategica del movimento Wikimedia, che si propone come “infrastruttura essenziale dell’ecosistema della conoscenza libera” in vista del 2030 e oltre. Questo piano annuale riconosce la necessità vitale di contenuti neutrali, liberi ed enciclopedici nel panorama in rapida evoluzione di un Internet che cambia. Analizza il modo in cui possiamo rafforzare e difendere i valori e i principi di Wikimedia per proteggere le persone e i progetti. Si concentra su come raggiungere collettivamente nuovi contributori e consumatori in modo da continuare a prosperare per le generazioni a venire.

In questo contesto, il presente Piano Annuale e il Bilancio forniscono una panoramica degli obiettivi per il prossimo anno fiscale (luglio 2025 – giugno 2026), nonché una ripartizione di come le risorse vengono investite e assegnate alle priorità. Il piano prende spunto dalle tendenze e dai bisogni principali del mondo che ci circonda e da come la Wikimedia Foundation può rispondere con impatto.

Di cosa ha bisogno il mondo da noi ora?

Negli ultimi anni, il processo di pianificazione è iniziato con questa domanda centrale e guida. Essa informa la ricerca e l’analisi delle tendenze globali e delle tendenze della comunità che modellano il nostro lavoro per adempiere alla missione di Wikimedia, anno dopo anno.

Le sfide e le minacce alla condivisione di informazioni verificate e neutrali online sono aumentate in modo significativo. La fiducia globale nelle informazioni online è in calo e il consenso condiviso su quali informazioni siano vere si sta frammentando. Le leggi e le politiche che cercano di regolamentare le piattaforme tecnologiche online non sempre lasciano spazio sufficiente alle piattaforme non profit come Wikipedia.

Stiamo anche assistendo a un panorama digitale in rapida evoluzione che comprende un aumento esponenziale della quantità di contenuti online generati dalle macchine. Le informazioni di alta qualità, prodotte in modo affidabile dall’uomo, sono diventate un bene prezioso e in diminuzione, che le piattaforme tecnologiche si affannano a raschiare dal web e a distribuire attraverso nuove esperienze di ricerca (sia di IA che di ricerca tradizionale) sulle loro piattaforme. Il ruolo dei progetti Wikimedia diventa vitale in questo contesto, anche se stiamo vedendo i nostri progetti diventare meno visibili, mentre cresce l’uso di contenuti di terze parti.

Inoltre, la sostenibilità a lungo termine delle comunità di Wikimedia si basa su un flusso stabile di nuovi utenti che contribuiscono con contenuti di qualità e rimangono attivi. Sperimenteremo modi per coinvolgere la prossima generazione di editor, e per espandere il numero di volontari fidati (chiamati anche utenti con diritti estesi) che hanno un ruolo cruciale nel garantire la qualità e l’attendibilità dei progetti.

Obiettivi costanti, esperimenti innovativi

Di fronte a queste e ad altre tendenze globali, questo piano risponde con coerenza e innovazione. Gli obiettivi descritti di seguito si basano sulla coerenza dei piani precedenti (vedi 2024, 2023, 2022). Il sostegno alle infrastrutture tecnologiche e allo sviluppo dei prodotti rimane al centro delle priorità e delle risorse della Foundation per mantenere Wikipedia e i progetti Wikimedia affidabili, sicuri, accessibili e in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei contributori e dei consumatori di tutto il mondo.

I nostri obiettivi principali sono stati riorganizzati in tre punti (Infrastruttura, Supporto ai volontari ed Efficacia) come un modo semplificato e più efficace per rispecchiare il ruolo “socio-tecnico” di Wikimedia nel sostenere sia la tecnologia che le persone che alimentano i progetti come parte vitale di un internet libero e aperto.

Obiettivo Infrastrutture: coerentemente con gli anni precedenti, i lavori nell’ambito dell’obiettivo Infrastrutture sono organizzati in: Migliorare le esperienze wiki in modo che i consumatori e i lettori vogliano tornare, impegnarsi a fondo e contribuire in modi che siano significativi per loro; Sperimentare nuovi modi per raggiungere Future Audiences, tra cui portare i contenuti enciclopedici negli spazi sociali online dove le nuove generazioni di contributori e consumatori trascorrono il loro tempo; Investire in Servizi dati per aumentare il ritmo dei test e dello sviluppo e sperimentare ancora più rapidamente nuove tecnologie.

coerentemente con gli anni precedenti, i lavori nell’ambito dell’obiettivo Infrastrutture sono organizzati in: Obiettivo supporto ai volontari: l’obiettivo supporto ai volontari aggrega il lavoro di molti team della Foundation per sostenere e proteggere le persone che contribuiscono ai progetti Wikimedia a tutti i livelli, e i sistemi sociali essenziali per la crescita di questi contributi. Si estende agli obiettivi coerenti degli anni precedenti, inclusi quelli incentrati sulla sicurezza e sull’equità della conoscenza, per dare priorità a: Proteggere i volontari attraverso il sostegno alla fiducia e alla sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti per la protezione delle persone (per esempio, l’abuso di scala); Supportare l’integrità dei nostri progetti attraverso la tutela legale, il rafforzamento dei principi di neutralità, la lotta alla distorsione di informazioni e disinformazione, la sensibilizzazione e la risoluzione delle lacune conoscitive; Rafforzare il nostro movimento approfondendo le connessioni e le collaborazioni critiche tra i volontari, gli affiliati e le entità del movimento, e attraverso un impegno globale e regionale.

l’obiettivo supporto ai volontari aggrega il lavoro di molti team della Foundation per sostenere e proteggere le persone che contribuiscono ai progetti Wikimedia a tutti i livelli, e i sistemi sociali essenziali per la crescita di questi contributi. Si estende agli obiettivi coerenti degli anni precedenti, inclusi quelli incentrati sulla sicurezza e sull’equità della conoscenza, per dare priorità a: Obiettivo efficacia: L’obiettivo efficacia si concentra sul continuo rafforzamento e miglioramento delle capacità finanziarie, di gestione del rischio, organizzative e operative della Foundation per realizzare questi obiettivi e la nostra missione. Quest’anno gli obiettivi chiave includono: Investire in strategie di entrate diversificate a termine più lungo, compresi gli aspetti emersi da ulteriori esperienze con i donatori; Approfondire ulteriormente i ‘’protocolli di gestione del rischio’’, i processi e i sistemi incorporati nei team della Foundation; Rafforzare la gestione delle prestazioni finanziarie, operative e del capitale umano e migliorare gli strumenti e i processi per svolgere il nostro lavoro in modo efficiente ed efficace.

L’obiettivo efficacia si concentra sul continuo rafforzamento e miglioramento delle capacità finanziarie, di gestione del rischio, organizzative e operative della Foundation per realizzare questi obiettivi e la nostra missione. Quest’anno gli obiettivi chiave includono:

Esperimenti pilota nel processo decisionale decentralizzato

Oltre a questi obiettivi, il piano annuale di quest’anno includerà anche i risultati e le iterazioni di tre esperimenti pilota promossi dal Board of Trustees. Questi hanno lo scopo di valutare come il movimento Wikimedia possa responsabilmente trasferire maggiori responsabilità e decisioni a consigli rappresentativi e organismi guidati da volontari in diverse aree di responsabilità:

Più di recente, la Wikimedia Foundation ha anche lavorato con il Board of Trustees, e attraverso un workshop della comunità, per proporre il rafforzamento dei principi di neutralità di Wikipedia in un momento in cui sono più che mai necessari. Prevediamo che questi sforzi continueranno anche nell’anno fiscale trattato da questo piano annuale.

Dare priorità ai nostri investimenti

Il modello finanziario di Wikimedia è un argomento centrale per la pianificazione strategica pluriennale che riguarda le priorità di raccolta fondi, la gestione finanziaria e l’impegno a incrementare flussi di entrate diversificati per proteggere e far crescere questa missione per le generazioni a venire.

I modelli attuali suggeriscono una crescita delle entrate di circa +6% nel 2025-2026 e di +/-5% nei due anni successivi. Rispetto agli anni precedenti, questo livello di crescita più modesto richiede una costante attenzione alle priorità e ai compromessi nelle aree chiave di investimento, aumentando al contempo la nostra sostenibilità.

In risposta, il bilancio di quest’anno riflette l’impegno di una pianificazione finanziaria prudente che sostenga sia gli obiettivi immediati sia quelli multigenerazionali. Le nostre risorse devono essere orientate al futuro per far progredire la missione e devono essere flessibili per rispondere alle esigenze emergenti. Come negli ultimi anni, le infrastrutture rimangono la parte più consistente del bilancio e continueremo a dare priorità alla crescita dei finanziamenti diretti per il movimento.

Come l’anno scorso, il lavoro legato alla tecnologia rappresenta quasi la metà del budget della Foundation, pari al 47%, mentre le priorità per la protezione dei volontari e la difesa dei progetti rappresentano un ulteriore 29%, per un totale del 76% del budget annuale della Foundation. Le spese per la finanza, la gestione del rischio, la raccolta fondi e le operazioni rappresentano il restante 24%.

Viene mantenuto un capitale operativo aggiuntivo riserva in linea con le migliori pratiche non profit per la sostenibilità, nonché per la flessibilità di rispondere a cambiamenti imprevisti o non pianificati nell’ambiente fiscale, normativo o politico. In questo piano annuale, l’1% della riserva può essere utilizzato per finanziare il 25° anniversario di Wikipedia come evento altamente strategico, una tantum e non ricorrente.

Infine, i finanziamenti diretti ai volontari e alle entità del movimento aumenteranno di quasi l’11% il prossimo anno, in linea con il tasso di crescita generale della Foundation. Ciò sostiene oltre 400 sovvenzioni a volontari, affiliati e partner del movimento. In linea con i principi pluriennali, questo finanziamento aumenterà di un ulteriore 5% annuo nell’FY26-27 e FY27-28 per sostenere una pianificazione a lungo termine più sostenibile. Ciò consente inoltre alle sovvenzioni regionali di tenere il passo con l’inflazione e fornisce un modesto aumento del sostegno complessivo alle sovvenzioni.

Come saperne di più

Puoi trovare più informazioni qui su come partecipare al piano annuale della Wikimedia Foundation.

Inoltre, la Foundation invia un bollettino ogni due settimane sui progressi compiuti rispetto al piano annuale. È inoltre possibile leggere qui un resoconto semestrale dei progressi compiuti rispetto al piano dell’anno scorso.

