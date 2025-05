Gestione dei rischi nel piano annuale di Wikimedia Foundation

La Wikimedia Foundation si impegna alla protezione e al sostegno di Wikipedia e i progetti Wikimedia, nell’ambito della nostra missione di “dare potere e coinvolgere le persone di tutto il mondo a raccogliere e sviluppare contenuti educativi con licenza libera o di pubblico dominio, e a diffonderli in modo efficace e globale”. Il nostro piano annuale risponde alle tendenze che stiamo osservando nel mondo, come i crescenti tentativi in tutto il mondo da parte di gruppi di interesse speciale, influencer e alcuni governi di minare la credibilità delle fonti online con cui possono essere in disaccordo.

Queste tendenze si traducono in nuovi sforzi per mettere a tacere le fonti attraverso cause legali fastidiose o altri tipi di minacce. All’interno del movimento Wikimedia, abbiamo assistito a cause legali di alto profilo in India e nell’Unione Europea, e a minacce negli Stati Uniti. In quanto organizzazione che sostiene un sito web tra i primi dieci a livello mondiale, questo rende l’impegno della Foundation nella difesa dei progetti Wikimedia più cruciale che mai in questo momento. Mentre la Foundation sta redigendo il suo prossimo piano annuale, abbiamo voluto condividere la nostra filosofia e il nostro approccio alla gestione del rischio.

Il nostro approccio è radicato nella protezione dei progetti Wikimedia, dei loro principi fondanti e nel sostegno alla sicurezza dei volontari che contribuiscono. Questo supporto continuo comprende:

Mantenere il nostro valore fondamentale di neutralità, anche formando un gruppo di lavoro per rafforzare gli standard di neutralità del punto di vista di Wikipedia nelle varie versioni linguistiche;

Continuare a pubblicare regolarmente rapporti sulla trasparenza, come abbiamo fatto per oltre un decennio, fornendo una visione pubblica della natura delle richieste legali ricevute dalla Foundation e del modo in cui vengono gestite;

Mantenere le risorse per i volontari, compreso un contatto per i diritti umani (monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dallo staff) per gli utenti minacciati per il loro contributo ai progetti Wikimedia;

Migliorare continuamente la sensibilizzazione e l’educazione su Wikipedia con i principali target di pubblico, compresi i legislatori e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Si va dalle politiche che sostengono il nostro impegno per la conoscenza libera ad affrontare i malintesi per garantire che i nostri progetti rimangano fonti di conoscenza affidabili e fidate;

Quando necessario, intraprendere azioni legali come abbiamo fatto per oltre due decenni per difendere i progetti, sostenere i volontari e creare un quadro giuridico che protegga i nostri progetti e le persone.

Questo si basa sul lavoro svolto negli ultimi due anni per aumentare l’approccio generale della Foundation alla gestione dei rischi, che comprende una regolare pianificazione degli scenari e degli imprevisti con personale esperto in relazioni con i media, finanza, tecnologia, legge, diritti umani, sicurezza e altre aree. Ad esempio, nel 2024 la Foundation ha creato un gruppo di lavoro per monitorare la disinformazione durante l’anno elettorale più importante del mondo e ha sostenuto le comunità di volontari nella gestione dei progetti. Il lavoro ha spaziato da relazioni su come le comunità di volontari di Wikimedia hanno gestito con successo la disinformazione durante un anno storico per le elezioni a iniziative di sensibilizzazione con altri gruppi impegnati nell’integrità dell’informazione. Il risultato: grazie alla forza delle nostre politiche, Wikipedia è stata in grado di fungere da fonte affidabile di informazioni elettorali aggiornate nei paesi di tutto il mondo, prevenendo gravi errori e disinformazioni sui progetti.

Nell’ultimo anno siamo riusciti a portare avanti delle cause strategiche per proteggere la conoscenza libera e sostenere i volontari che vi contribuiscono. Per esempio, all’inizio di quest’anno la Foundation ha ottenuto un’importante vittoria legale in Germania, creando un precedente che contribuirà a proteggere le comunità Wikimedia.

In questo ambiente difficile, è essenziale sostenere i progetti Wikimedia, i nostri valori, principi e politiche fondamentali e i volontari che lavorano instancabilmente per far crescere i progetti. Questo è al servizio dei miliardi di persone che in tutto il mondo cercano di accedere a informazioni affidabili e neutrali su Wikipedia e non solo. Come abbiamo descritto in questo post, l’approccio della Foundation al rischio continua anche in questo momento, mentre valutiamo e pianifichiamo le minacce contro i nostri contenuti, il nostro modello e i nostri volontari.

I wikimediani che hanno ulteriori suggerimenti su come la Wikimedia Foundation può fornire supporto sono invitati a contribuire al nostro piano annuale. I wikimediani che potrebbero essere minacciati dovrebbero contattare l’ufficio legale della Foundation.

