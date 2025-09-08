In che modo il “Wikichoir” ha cantato canzoni kenyane a Wikimania 2025

Alla fine di Wikimania Nairobi, le voci del WikiChoir hanno risuonato attraverso il palco durante la cerimonia di chiusura. Sono state cantate due brani africani: Malaika e Jambo Bwana. Le canzoni in Swahili hanno alzato in piedi l’intero pubblico, portandolo a cantare e seguire il ritmo.

WikiChoir performing at the closing ceremony.

Cos’è il Wikichoir

L’idea del WikiChoir — un coro a Wikimania, dove Wikimediani da tutto il mondo si riuniscono — fu concepita l’anno precedente, durante l’esibizione della WikiOrchestra a Katowice. In quell’occasione l’attenzione era rivolta soprattutto alla musica strumentale, con solo un piccolo numero di cantanti. Tuttavia Lukas Mezger, l’organizzatore, conosceva il fascino dei canti africani ed era intenzionato a includere un coro a Wikimania, a Nairobi. All’inizio del 2025 fu creata su meta-wiki una pagina dedicata al WikiChoir e poi annunciata nella chat di gruppo dei membri della WikiOrchestra.

A giugno la proposta è stata approvata e sono partiti i preparativi. C’era molto da fare: trovare un direttore di coro a Nairobi, selezionare due brani da cantare, richiamare cantori e condividere spartiti e file audio. Lukas, che non poteva partecipare di persona, curò tutti i preparativi a distanza. Si decise in primo luogo di cantare la celebre canzone swahili Malaika, ma, per varie circostanze, il secondo brano fu scelto solo ad agosto

La straordinaria prova di coro con Joel Maluki

I membri del coro hanno ricevuto il testo in swahili da preparare la mattina del 6 agosto, primo giorno di Wikimania,. Dopo la cerimonia di apertura della sera, i cantanti si sono incontrati per la prima volta, mentre i membri della WikiOrchestra, felici di ritrovarsi hanno iniziato le prove insieme ai nuovi arrivati. Grazie alla guida di Joel Maluki, eccellente direttore, è stato emozionante percepire la musica prendere forma così rapidamente, nonostante nessuno avesse mai cantato in swahili prima. Joel dopo aver registrato una prova sul posto l’ha condivisa immediatamente nella chat di gruppo, in tal modo i coristi si sono potuti esercitare individualmente tra una sessione e l’altra. Nel corso della prova del pomeriggio del terzo giorno è stato chiesto di memorizzare il testo per l’esecuzione.

I colori del Kenya per l’esibizione sul palco

Bandiera del Kenya

Il quarto giorno, 9 agosto, i membri del coro, vestiti di nero, verde, rosso e bianco — i colori della bandiera keniota — sono entrati nella sede della cerimonia di chiusura.

Con l’avanzare del programma, il WikiChoir è stato chiamato sul palco, e i 29 membri, accompagnati da Robbie alle tastiere e Johnny alle percussioni, si sono disposti in due file. Dopo l’introduzione di Kate al WikiChoir, Joel ha presentato Malaika al pubblico e il canto si è elevato: esso interpreta i sentimenti di un giovane povero innamorato della bella Malaika.

Subito dopo Kate tornata al microfono ha presentato Jambo Bwana e Joel invitando il pubblico ad alzarsi in piedi ha attaccato il canto. Nello scambio tra proposta e risposta tra un solista e il coro, Misosoof ha sostenuto la musica con grande maestria. Il ritornello del brano ripete più volte la frase Hakuna Matata (“Nessun problema!”), e l’atmosfera è esplosa di entusiasmo: tutti hanno cantato ritmando con i piedi, travolti dalla forza della musica, di Wikimedia e soprattutto dall’impatto dell’Africa!

