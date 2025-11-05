Nuove tendenze degli utenti di Wikipedia

Isiwal, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

A marzo , Wikimedia Foundation ha condiviso le tendenze globali che stanno influenzando il nostro movimento. Queste tendenze hanno continuato a plasmare non solo i progetti Wikimedia, ma anche il più ampio mondo di Internet. Tra queste tendenze rientra anche il modo in cui le aziende utilizzano massicciamente i contenuti di Wikipedia per supportare nuove esperienze di intelligenza artificiale. Ad aprile , abbiamo descritto come bot e crawler sovraccarichino la nostra infrastruttura mentre cercano i contenuti di Wikipedia.

Bot e crawler continuano ad avere un impatto significativo sul traffico di dati dei progetti Wikimedia. In questo post di Diff illustriamo i risultati di un recente aggiornamento sul traffico di dati degli utenti di Wikipedia, sulle tendenze che i dati mostrano, sul modo in cui la Fondazione sta rispondendo e come tu puoi contribuire.

Un quadro più chiaro delle visualizzazioni umane delle pagine

Ogni mese, Wikipedia e gli altri progetti Wikimedia ricevono miliardi di visualizzazioni di pagina da tutto il mondo. Man mano che questo traffico arriva, gli algoritmi della Wikimedia Foundation lo classificano come proveniente da esseri umani o bot. Questo ci consente di avere una comprensione accurata del livello di traffico umano e ci aiuta a imporre restrizioni su come i bot di terze parti estraggono dati per alimentare ricerche commerciali e allenare intelligenze artificiali. Molti bot che analizzano siti web come il nostro diventano sempre più sofisticati e cercano di apparire umani. Per mantenere le nostre metriche il più accurate possibile, aggiorniamo costantemente le modalità di classificazione del traffico.

Verso maggio 2025, abbiamo iniziato a osservare quantità insolitamente elevate di traffico apparentemente umano, per lo più proveniente dal Brasile. Questo ci ha spinto a revisionare e aggiornare i nostri sistemi di rilevamento dei bot. Abbiamo quindi utilizzato una nuova logica per riclassificare i nostri dati di traffico per il periodo marzo-agosto 2025 e abbiamo scoperto che gran parte del traffico – insolitamente elevato – registrato nel periodo maggio-giugno proveniva da bot progettati per eludere il rilevamento.

Revisionare i nostri dati in questo modo significa interpretarli con attenzione, poiché i nostri sistemi di rilevamento dei bot applicano regole diverse in momenti diversi. Tuttavia, dopo questa revisione, stiamo riscontrando un calo delle visualizzazioni di pagina umane su Wikipedia negli ultimi mesi, pari a circa l’8% rispetto agli stessi mesi del 2024. Riteniamo che questi cali riflettano l’impatto dell’intelligenza artificiale generativa e dei social media sul modo in cui le persone cercano informazioni, soprattutto con i motori di ricerca che forniscono risposte direttamente agli utenti, spesso basandosi sui contenuti di Wikipedia.

Visualizzazioni di pagina umane per tutte le versioni linguistiche di Wikipedia da settembre 2021, con visualizzazioni di pagina riviste da aprile 2025



Un Internet più evoluta

Questi cali non sono inaspettati. I motori di ricerca utilizzano sempre più l’intelligenza artificiale generativa per fornire risposte direttamente agli utenti, anziché linkare siti come il nostro. E le generazioni più giovani cercano informazioni sulle piattaforme social video piuttosto che sul web aperto. Questo graduale cambiamento non riguarda solo Wikipedia. Molti altri editori e piattaforme di contenuti segnalano mutamenti simili, poiché gli utenti per trovare informazioni trascorrono più tempo sui motori di ricerca, sui chatbot basati sull’intelligenza artificiale e sui social media. Gli editori stanno anche valutando la pressione che queste aziende esercitano sulla loro infrastruttura.

Sebbene tutto questo dimostri che alcuni utenti non visitano direttamente Wikipedia per reperire informazioni, dimostra però anche che Wikipedia rimane comunque uno dei dataset più preziosi su cui si basano questi nuovi formati di diffusione della conoscenza. Quasi tutti i grandi modelli linguistici (LLM) si basano sui dataset di Wikipedia, e i motori di ricerca e le piattaforme di social media danno priorità alle sue informazioni per rispondere alle domande dei loro utenti. In sostanza le persone leggono la conoscenza creata dai volontari di Wikimedia in tutto il mondo, anche senza visitare wikipedia.org: questa conoscenza creata dall’uomo è diventata ancora più importante per la diffusione di informazioni affidabili online. E, di fatto, Wikipedia continua a essere altamente attendibile e apprezzata come fonte di informazioni neutrale e accurata a livello globale , come dimostrato da sondaggi su larga scala condotti regolarmente dalla Wikimedia Foundation.

Accogliamo con favore nuovi modi per acquisire conoscenza. Tuttavia, vorremmo che gli LLM, i chatbot basati sull’intelligenza artificiale, i motori di ricerca e le piattaforme social che utilizzano i contenuti di Wikipedia incoraggino un maggior numero di visitatori su Wikipedia, in modo che la conoscenza gratuita a cui accedono così tante persone e piattaforme possa continuare a fluire in modo sostenibile. Con meno visite a Wikipedia, meno volontari possono accrescere e arricchire i contenuti, e meno donatori individuali possono sostenere questo lavoro. Wikipedia è l’unico sito della sua portata con standard di verificabilità, neutralità e trasparenza che alimenta l’informazione su tutto il web, e continua a essere essenziale per le esigenze informative quotidiane delle persone in modi invisibili. Affinché le persone si fidino delle informazioni condivise su web, le piattaforme dovrebbero chiarire la fonte delle informazioni e aumentare le opportunità di consultazione e partecipazione di tali fonti.

Andare incontro alle nuove esigenze

La periodica rivistazione delle tendenze globali ci ha spinto ad agire in previsione di questi cambiamenti su Internet. Attualmente abbiamo un lavoro sostanziale in corso che ci aiuterà a realizzare la nostra missione, mentre il mondo si evolve:

Per garantire che terze parti accedano e riutilizzino responsabilmente i contenuti di Wikipedia su larga scala, stiamo applicando delle policy, sviluppando un framework per l’attribuzione e sviluppando nuove capacità tecniche, anche tramite Wikimedia Enterprise. Apprezziamo la collaborazione delle piattaforme e dei membri dell’ecosistema che hanno collaborato in modo costruttivo con noi per tracciare un percorso sostenibile verso un web sano e aperto.

I nostri due nuovi team di lettori ( Reader Growth e Reader Experience ) stanno apportando idee innovative e un approccio sperimentale al modo in cui le persone trovano e leggono Wikipedia.

Grazie al feedback diretto dei nostri volontari , abbiamo concentrato maggiormente la nostra attenzione su come le persone possono modificare Wikipedia dai loro dispositivi mobili, su come i nuovi volontari possono avere esperienze di modifica iniziali più piacevoli e produttive e su come possiamo far crescere la prossima generazione di volontari esperti che si occuperanno del lavoro più gravoso nella creazione di Wikipedia.

Il progetto Future Audiences sperimenta nuovi modi per portare la conoscenza gratuita di Wikipedia – anche tramite video, giochi e chatbot – al pubblico più giovane che trascorre molto tempo su altre piattaforme, come YouTube, TikTok, Roblox e Instagram.

Cosa puoi fare tu

Ora più che mai, il movimento Wikimedia deve lavorare insieme per rispondere e evolversi per rispondere ai cambiamenti che ci circondano e migliorare i nostri progetti. Sebbene queste tendenze del traffico e altri dati mostrino un cambiamento nei nostri utenti e nel modo in cui vengono utilizzati i nostri contenuti, ci sono molte cose che possiamo fare per garantire la sostenibilità a lungo termine dei contenuti Wikimedia.

Innanzitutto, tutti possono adottare comportamenti online che favoriscano l’integrità e la creazione di contenuti. Quando cercate informazioni online, cercate le citazioni e cliccate sul materiale originale. Parlate con le persone che conoscete dell’importanza di una conoscenza affidabile e curata da esseri umani e aiutatele a capire che i contenuti alla base dell’intelligenza artificiale generativa sono stati creati da persone reali che meritano un supporto anche da loro.

I volontari attivi possono contribuire ulteriormente a cogliere questo momento collaborando con i team della Wikimedia Foundation per testare nuove esperienze e strumenti su Wikipedia. Data la rapida evoluzione di Internet, questo è il momento di riflettere su quali parti di Wikipedia dovrebbero cambiare (e quali no), rimanendo sempre fedeli alla promessa di una conoscenza universale gratuita e incentrata sull’uomo.

Un’area specifica in cui i volontari possono dare il loro contributo è quella dei nostri nuovi team di lettori. Vi invitiamo a esaminare gli esperimenti che stiamo conducendo e ad aiutarci a rispondere alle domande chiave su ciò che sarà più utile per i lettori. Unitevi ai team di lettori sulla loro pagina di discussione e iscrivetevi alla loro newsletter per condividere le vostre opinioni e saperne di più sul loro lavoro. Presto contatteremo anche le comunità con modalità, sia dal vivo che online, per parlare di queste tendenze e del loro impatto sui progetti Wikimedia.

A 25 anni dalla sua creazione, la conoscenza umana di Wikipedia è più preziosa che mai per il mondo. La nostra visione è per un futuro in cui tutti possano partecipare alla creazione e alla condivisione della conoscenza, un futuro possibile se tutti utilizzerano l’ecosistema della conoscenza libera in modo responsabile. Invitiamo tutti a sostenere le nostre piattaforme di conoscenza con modi vecchi e nuovi, e siamo ottimisti sul fatto che Wikipedia continuerà a garantire che Internet fornisca una conoscenza umana libera e accurata per le generazioni a venire.

