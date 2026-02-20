Wikimedia e la nuova fase della conoscenza – Resoconto della tavola rotonda di Wikimedia CH a Losanna  

Alek Tarkowski e Ilario Valdelli

Anche senza lasciarsi trasportare dal clamore che circonda l’IA generativa, è evidente che questa sta trasformando radicalmente Wikipedia. I segnali sono già visibili, come dimostrano due dati chiave del 2025:

Il traffico è diminuito dell’8%, mentre l’attività dei bot informatici è aumentata del 50%. L’IA non solo sta leggendo Wikipedia in modo intensivo, ma sostituisce addirittura l’enciclopedia online come interfaccia alla conoscenza. Non sappiamo come evolveranno queste tendenze; ciò che sappiamo è che Wikipedia ha raggiunto il picco di utilizzo e sta contemporaneamente affrontando un rischio enorme.

Nel novembre 2025 Wikimedia CH, in collaborazione con Open Future e IMD Business School di Losanna, ha organizzato una tavola rotonda per affrontare queste problematiche e trovare una risposta informata all’ascesa dell’IA generativa. L’evento si è basato su due considerazioni:

1) Il dibattito non dovrebbe limitarsi alla questione della pubblicazione di Wikimedia tramite strumenti di intelligenza artificiale.

2) Esperti esterni al movimento wiki dovrebbero partecipare alla discussione: data scientist, sviluppatori di IA, giornalisti e ricercatori.

Il rapporto risultante dalla tavola rotonda è stato pubblicato da poco. Questa fase fa parte di un’iniziativa pianificata da Wikimedia CH per il 2026 con lo scopo di definire la missione “Wikimedia e l’IA”, che include lo sviluppo di contesti e previsioni, la creazione di una roadmap per lo sviluppo tecnologico e la progettazione attiva della governance dell’IA.

Storia di due intelligenze

Il nostro studio si è basato sul concetto di intelligenza collettiva, reso popolare dal filosofo francese Pierre Lévy. Si basa sulle capacità cognitive che emergono quando gli individui lavorano insieme. Queste capacità sono controllate dall’uomo, attingono da diverse fonti di conoscenza e beneficiano della decentralizzazione e della diversità.

L’intelligenza collettiva è emersa 25 anni fa con Wikipedia e da allora è stata il motore dei progetti. Questo concetto ha evidenziato la tensione tra la produzione di Wikimedia come risorsa condivisa di conoscenza e lo sviluppo di tecnologie di IA generativa. La prima si basa sulla collaborazione umana, sul dialogo e sulla diversità; la seconda è centralizzata, monolitica e basata sulle macchine.

La differenza tra queste due intelligenze non significa che l’IA non possa essere utilizzata a supporto di Wikimedia. E nonostante queste differenze, non c’è ritorno possibile: non esiste uno scenario plausibile in cui l’influenza dell’IA possa essere evitata. La strada da seguire è combinare entrambe le intelligenze, continuando a porre gli esseri umani al centro di Wikimedia.

Le sfide della nuova fase della conoscenza

I dati sul traffico web mostrano che Wikimedia viene soppiantata: gli utenti ricavano sempre più le informazioni – che in precedenza prendevano da Wikipedia – attraverso servizi di intelligenza artificiale. La situazione è tuttavia complessa, perché questi servizi si basano sui contenuti delle piattaforme Wikimedia ma non generano traffico verso di esse.

Questi sono i segnali di una nuova fase della conoscenza in cui i servizi di IA svolgeranno un ruolo chiave nell’accesso alle informazioni. Il movimento Wikimedia deve decidere rapidamente quale ruolo intende svolgere in questo ecosistema. È possibile che Wikipedia raggiunga il suo apice entro il suo 25° anniversario, nel 2026: la continua crescita e la capacità di perseguire la sua missione di equità della conoscenza non devono essere date per scontate.

Se il movimento Wikimedia vuole preservare il ruolo di piattaforma leader di conoscenza a livello mondiale, deve diventare molto più attiva nel plasmare questo nuovo ecosistema. Per farlo, deve guardare oltre i progetti di Wikipedia, adottare una prospettiva ecosistemica, comprendere l’impatto dell’IA e non concentrarsi esclusivamente sulle conseguenze per i collaboratori e i lettori di Wikipedia.

Il rapporto del gruppo di discussione esamina queste sfide nel dettaglio e affronta i paradossi della struttura aperta, il ruolo di Wikipedia come bene comune di informazioni e le differenze tra conoscenza pubblica e privata.

Dalla comprensione all’azione

Durante la tavola rotonda, un partecipante è rimasto sorpreso dalla mancanza di senso di urgenza tra i collaboratori della piattaforma Wikimedia.

Egli ha spiegato che bisogna essere consapevoli che tra qualche anno la piattaforma potrebbe perdere i suoi lettori o addirittura scomparire del tutto. Non possono più considerarsi pionieri o innovatori: oggi sono loro a rischiare di essere soppiantati dall’intelligenza artificiale. La mancanza di esperienza in cambiamenti radicali (come quelli sperimentati dai giornalisti, ad esempio) e il senso di unicità di Wikipedia potrebbero rivelarsi degli svantaggi.

Per contrastare questo fenomeno, il movimento deve impegnarsi in azioni congiunte a nome della comunità della conoscenza. Il movimento è sufficientemente ampio da contribuire a plasmare il nuovo ecosistema, ma dovrebbe anche beneficiare del supporto di molte altre organizzazioni.

Dalla tavola rotonda sono emersi diversi principi e linee guida:

La distinzione tra accesso, produzione e utilizzo della conoscenza da parte dell’uomo e delle macchine è cruciale.

Le regole di governance della nuova fase della conoscenza devono supportare la sostenibilità della comunità della conoscenza.

Il movimento Wikimedia deve partecipare allo sviluppo di alternative normative per l’intelligenza artificiale, come modelli di IA open source.

Wikimedia CH pubblicherà presto una bozza di white paper che delinea la sua visione del ruolo di Wikimedia nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e nel nuovo ciclo della conoscenza.

Vi invitiamo a partecipare a questi sforzi. Abbiamo bisogno di una missione condivisa per ridefinire l’intelligenza collettiva nell’era dell’IA e garantire la conservazione a lungo termine del patrimonio comune della conoscenza di Wikimedia.

Per saperne di più

